Celebrity si rozpúšťajú výplne v tvári: Hollywood sa zbavuje kačacích pier a nafúknutých líc

Vyzerá to tak, že v roku 2023 sú umelé tváre na ústupe. Aspoň teda tie, na ktorých to každý vidí.

Médiá a najmä sociálne siete boli v posledných rokoch preplnené preplnenými tvárami. Bolo ich tak veľa, že naše vnímanie toho, ako vyzerá normálna a spoločensky prijateľná tvár, sa posunulo.

Všetci vieme, ako to vyzerá. Tvár vplyvom príliš veľkých a častých dávok výplne stráca tvar. Čelo sa cez spánky zlieva s lícami, brada má príliš ostrú a neprirodzenú hranu a pery nevieme nazvať inak než kačacími.

V angličtine sa hovorí, že takáto tvár trpí „filler fatigue“ alebo výplňovou únavou. Napriek času a peniazom, ktoré jej majiteľka investovala do údržby, pôsobí tvár unavene, opisujú dermatológovia pre magazín Allure. Symptómom sú aj sivasté, žlté či modré škvrny: svetlo sa od gélovej výplne odráža inak než od ľudských tkanív.

Samozrejme, nie každá žena, ktorá si dá výplne spraviť, takto musí skončiť. Dermálne výplne sa dajú použiť veľmi strategicky a zvýrazniť to, čo už tvár prirodzene má. Najmä u celebrít však vidieť, že si mohli v ambulancii dupnúť alebo jednoducho našli lekárov, ktorí im nepovedali nie. Mnohé z nich to s odstupom času ľutujú a výplní sa zbavujú.

Zároveň naďalej rastie aj počet známych i neznámych, ktorí sa dávajú „napichať“. Zdá sa to byť protichodné, ale dáta potvrdzujú, že jeden trend druhý nevylučuje.



Podľa Americkej akadémie tvárovej plastickej a rekonštrukčnej chirurgie sú dermálne výplne stále jednou z troch najbežnejších málo invazívnych procedúr, ktorú ľudia podstupujú. Ich počet však v priebehu rokov klesá. Naopak, podľa správy The Aesthetic Society stúpol počet ošetrení s cieľom rozpustiť výplne medziročne o 57 % v roku 2021.

Pozri si nižšie zoznam celebrít, ktoré si v uplynulých rokoch nechali z tváre odstrániť výplne a chceli dať zelenú prirodzenosti.

Dermálne výplne s kyselinou hyalurónovou sa do tváre aplikujú pomocou ihly. Dodávajú stratený objem, pomáhajú redukovať vrásky a dokážu prakticky aj remodelovať celú tvár. Látky sú telu prirodzené a postupne sa vstrebávajú, efekt teda netrvá večne a procedúru treba opakovať. Pozri si našu reportáž o tom, ako sa výplňami dá opraviť nos či vymazať kruhy pod očami.

Courteney Cox

Herečka Courteney Cox v rozhovore pre podcast Gloss Angeles povedala, že rozhodnutie dať si výplne ľutuje najviac. „Myslela som si, že starnem, keď som ešte bola naozaj mladá. Je to škoda a strata času.“ Vraví, že zažila dominový efekt: jedna procedúra viedla k ďalšej a ďalšej, až kým si zrazu neuvedomila, že vyzerá zvláštne.

Spočiatku si ani neuvedomovala, že to, ako sa sama vidí v zrkadle, je iné než to, ako ju vnímajú ľudia. O jej výzore pritom bulvár aj ľudia na sociálnych sieťach hovoria už roky, pretože sa na seba prestala podobať a niektoré jej črty sa naozaj dôsledkom dermálnych výplní zmenili.

Vľavo Cox v roku 2015, vpravo v roku 2023. Zdroj: Charley Gallay/Getty Images for Amazon Studios, Instagram/@courteneycoxofficial

Blac Chyna

Blac Chyna (pravým menom Angela White) je modelka a podnikateľka s vlastnou reality šou. Americká hviezda podstúpila viaceré kozmetické aj chirurgické procedúry, no v poslednom období sa ich postupne zbavuje. Najskôr šli preč implantáty zo zadku a prsníkov a nedávno sa pustila aj do rozpúšťania filtrov. Nahrávala to aj na video a krátke klipy zverejnila na svojom Instagrame.

Fanúšikom povedala, že sa chce vrátiť do pôvodného stavu. „Úprimne, unavuje ma tento výzor a nepristane mi, v skutočnosti tak nevyzerám. Úplne mi to zmenilo tvár.“ Výplne mala na lícach na zvýraznenie lícnych kostí a pozdĺž sánky na dosiahnutie ostrejších kontúr tváre. Vyplnené mala aj pery. Chyna dodala, že týmto nechce svetu povedať, aby zanevrel na výplne. Len ona sama mala túžbu začať odznova.