Zubárka Ivana: Po jedle by sme si nemali umývať zuby, uškodiť môže aj bieliaca zubná pasta (Rozhovor)

„Zdravotné poisťovne hradia ošetrenie len do cenovej výšky výplňového materiálu amalgámu, ktorý je lacný, ale už sa nepoužíva, pretože môže byť toxický,“ hovorí zubárka Ivana Pučeková.

Stomatologička MDDr. Ivana Pučeková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Momentálne pôsobí na zubnej klinike vo Zvolene Viktorident. V rozhovore nám zodpovedala najčastejšie otázky súvisiace so starostlivosťou o chrup.

Zdroj: Z archívu Ivany Pučekovej

Prečo stoja stomatologické zákroky tak veľa peňazí?

Veľa pacientov tvrdí, že ceny zubárov sú neprimerané, a spochybňuje ich – vraj si dávajú vysokú maržu a zarábajú na tom. Tie ceny však nie sú určené náhodne, odrážajú fungovanie zubnej ambulancie.

Každá ambulancia musí mať kreslo vybavené intraorálnym röntgenom. Ceny týchto kresiel sa pohybujú od 15- do 50-tisíc eur. To je primárna investícia. Moderné ambulancie sú vybavené aj veľkým panoramatickým röntgenom, ktorý používame pri vstupných prehliadkach, aby sme mohli diagnostikovať zmeny v celej ústnej dutine a v priľahlých častiach lebky. Toto vybavenie si navyše vyžaduje pravidelný servis a údržbu.

Zubárske kreslo môže stáť aj 50-tisíc eur. Zdroj: Unsplash.com

Nesmieme zabudnúť ani na sterilizačnú techniku. V zubárskej praxi je aj veľká spotreba materiálu – od sondy, zrkadielka, gázičiek, rukavíc, rúšok až po výplňové materiály. Nakoniec sa musí zaplatiť aj práca lekára. Medicína sa študuje šesť rokov, lekár po skončení získa titul, ale musí sa ďalej vzdelávať na kurzoch, ktoré sú hradené. Napokon sa musí zaplatiť aj personál.

Prečo zdravotné poisťovne neuhrádzajú viac peňazí na zubné ošetrenia? Pacienti sa často sťažujú, že zubárovi zaplatili 200 eur, ale poisťovňa im z toho preplatila len 20, aj to až o pol roka.

Výber ambulancie je na pacientovi. Môže si vybrať zazmluvnenú ambulanciu, alebo nezazmluvnenú ambulanciu, kde je priama platba. U tých zazmluvnených preplatí časť sumy poisťovňa, ale pacient musí splniť určité požiadavky – raz do roka musí ísť na preventívnu prehliadku.

Napríklad pri výplniach poisťovňa hradí ošetrenie len do cenovej výšky výplňového materiálu amalgámu, ktorý je lacný v porovnaní s kompozitom – tzv. bielou výplňou –, ale už sa nepoužíva, pretože môže byť toxický. Biele výplne majú lepšie vlastnosti, sú estetickejšie a nie sú toxické pre telo.

To znamená, že poisťovne majú vlastne zastaraný systém?

Dalo by sa to tak povedať. Majú fixne danú tú cenu a inak to nebude. Moderné, drahé materiály nechcú uhrádzať. Snažia sa však prispievať bonusmi, čo má každá poisťovňa individuálne.

Máš medzi dospelými pacientmi aj takých, ktorí majú paniku zo zubárov?

Veľmi často. Niekedy to zistím už len zo vstupnej röntgenovej snímky. Keď tam vidím nejeden problém, je mi jasné, že pacient nebol u lekára dlho.