Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 3. novembra 2025 o 13:46
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie

Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
Zdroj: SITA / Tesco
Tesco pokračuje v modernizácii svojich predajní po celom Slovensku.

Už vo štvrtok 30. októbra 2025 sa na vynovený dizajn obchodov Tesco a širšiu ponuku môžu tešiť obyvatelia v bratislavskom Ružinove a v Kolárove. Tesco počas októbra tohto roka pre zákazníkov celkovo otvorilo až štyri zmodernizované predajne – dve v Bratislave, jednu v Gelnici a Kolárove. Dva vynovené Expresy v Bratislave sú zároveň aj prvé predajne reťazca na Slovensku s konceptom novej generácie. 

Vo štvrtok 30. októbra 2025 si nákupy v modernizovanej predajni Tesco mohli zažiť zákazníci v Kolárove a v Bratislave na Komárnickej ulici. Zákazníkov čakal od 8.00 hod. vynovený interiér predajní s novým dizajnom regálov aj podlahy.

Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Súčasťou úprav je aj posilnenie ponuky o stovky výrobkov najmä čerstvých potravín, rozšírenie samoobslužných pokladníc aj zavedenie služby Scan&Shop mobile a v Kolárove aj Scan&Shop so skenermi. Rekonštrukciou prešlo aj zázemie  pre kolegov a kolegyne, skladov či chladiarenskej techniky a nábytku. Rekonštrukcia priniesla nielen vylepšenie predajnej plochy a zákazníckej skúsenosti, ale aj úsporu energií a ekologickejšiu prevádzku. 

Tesco celkovo v októbri tohto roka pre zákazníkov zmodernizovalo až štyri predajne – Expres na Blagoevovej ulici v Bratislave (2. 10. 2025), supermarket v Gelnici (16. 10. 2025), Expres na Komárnickej ulici v Bratislave (30. 10. 2025) a supermarket v Kolárove (30. 10. 2025). Modernizácia predajní prebieha dvoma spôsobmi – zatvorením celej prevádzky na pár týždňov či uzatvorením len časti predajne. Vo všetkých spomenutých predajniach išlo o komplexné rekonštrukcie, ktoré si vyžiadali uzatvorenie predajne na niekoľko týždňov. 

„Expresy na Blagoevovej a Komárnickej ulici v Bratislave sú zároveň aj prvé predajne Tesco novej generácie, ktoré prinášajú lepšie a krajšie nákupné prostredie, výraznú obmenu sortimentu, väčší priestor a dôraz na čerstvé potraviny a rýchle občerstvenie, prehľadnejšiu a lepšiu pokladničnú zónu, ako aj technológie šetrnejšie k životnému prostrediu,“ uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca, a dodáva: „Tesco pre zákazníkov prináša každý deň niečo navyše – preto investujeme do prestavby a zlepšenia našich predajní, čím chceme poskytnúť čo najlepší zážitok z nakupovania. Všetky naše vynovené predajne sú zároveň vďaka novým technológiám aj energeticky úspornejšie. Tesco sa tak viac približuje svojmu cieľu nulových čistých emisií vo svojich prevádzkach do roku 2035.“ 

Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Nový koncept malého formátu Expres prináša prvky hypermarketu, moderný dizajn, širší sortiment a úspornejšiu prevádzku. Koncept novej generácie zahŕňa napríklad spojenie sekcií ovocia, zeleniny a pečiva do jedného prehľadného celku. Zákazníci tam nájdu okrem zvýšeného počtu samoobslužných pokladníc aj službu Scan&Shop mobile. Energetickú úsporu zabezpečujú nové chladiace technológie s ekologickým chladivom, LED osvetlenie a chladničky s dverami, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie.

Na oslavu otvorenia pripravilo Tesco pre zákazníkov v Kolárove a v Bratislave na Komárnickej ulici darčeky k nákupu, občerstvenie zdarma či dodatočnú zľavu s Clubcard.  Viac informácií o špeciálnych zľavách pre znovuotvorené predajne a podmienky ich uplatnenia nájdete na tesco.sk.

Tesco v tomto roku vynovilo aj ďalších päť predajní –  v Tvrdošíne, Krupine, Trnave (hypermarket), Hnúšti a Prievidzi (OD Prior). Celkovo tak modernizáciou prešlo v roku 2025 doteraz deväť predajní. 

TESCO
