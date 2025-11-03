Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie

Tesco pokračuje v modernizácii svojich predajní po celom Slovensku.
Už vo štvrtok 30. októbra 2025 sa na vynovený dizajn obchodov Tesco a širšiu ponuku môžu tešiť obyvatelia v bratislavskom Ružinove a v Kolárove. Tesco počas októbra tohto roka pre zákazníkov celkovo otvorilo až štyri zmodernizované predajne – dve v Bratislave, jednu v Gelnici a Kolárove. Dva vynovené Expresy v Bratislave sú zároveň aj prvé predajne reťazca na Slovensku s konceptom novej generácie.
Vo štvrtok 30. októbra 2025 si nákupy v modernizovanej predajni Tesco mohli zažiť zákazníci v Kolárove a v Bratislave na Komárnickej ulici. Zákazníkov čakal od 8.00 hod. vynovený interiér predajní s novým dizajnom regálov aj podlahy.
Súčasťou úprav je aj posilnenie ponuky o stovky výrobkov najmä čerstvých potravín, rozšírenie samoobslužných pokladníc aj zavedenie služby Scan&Shop mobile a v Kolárove aj Scan&Shop so skenermi. Rekonštrukciou prešlo aj zázemie pre kolegov a kolegyne, skladov či chladiarenskej techniky a nábytku. Rekonštrukcia priniesla nielen vylepšenie predajnej plochy a zákazníckej skúsenosti, ale aj úsporu energií a ekologickejšiu prevádzku.
Tesco celkovo v októbri tohto roka pre zákazníkov zmodernizovalo až štyri predajne – Expres na Blagoevovej ulici v Bratislave (2. 10. 2025), supermarket v Gelnici (16. 10. 2025), Expres na Komárnickej ulici v Bratislave (30. 10. 2025) a supermarket v Kolárove (30. 10. 2025). Modernizácia predajní prebieha dvoma spôsobmi – zatvorením celej prevádzky na pár týždňov či uzatvorením len časti predajne. Vo všetkých spomenutých predajniach išlo o komplexné rekonštrukcie, ktoré si vyžiadali uzatvorenie predajne na niekoľko týždňov.
„Expresy na Blagoevovej a Komárnickej ulici v Bratislave sú zároveň aj prvé predajne Tesco novej generácie, ktoré prinášajú lepšie a krajšie nákupné prostredie, výraznú obmenu sortimentu, väčší priestor a dôraz na čerstvé potraviny a rýchle občerstvenie, prehľadnejšiu a lepšiu pokladničnú zónu, ako aj technológie šetrnejšie k životnému prostrediu,“ uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca, a dodáva: „Tesco pre zákazníkov prináša každý deň niečo navyše – preto investujeme do prestavby a zlepšenia našich predajní, čím chceme poskytnúť čo najlepší zážitok z nakupovania. Všetky naše vynovené predajne sú zároveň vďaka novým technológiám aj energeticky úspornejšie. Tesco sa tak viac približuje svojmu cieľu nulových čistých emisií vo svojich prevádzkach do roku 2035.“
Nový koncept malého formátu Expres prináša prvky hypermarketu, moderný dizajn, širší sortiment a úspornejšiu prevádzku. Koncept novej generácie zahŕňa napríklad spojenie sekcií ovocia, zeleniny a pečiva do jedného prehľadného celku. Zákazníci tam nájdu okrem zvýšeného počtu samoobslužných pokladníc aj službu Scan&Shop mobile. Energetickú úsporu zabezpečujú nové chladiace technológie s ekologickým chladivom, LED osvetlenie a chladničky s dverami, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie.
Na oslavu otvorenia pripravilo Tesco pre zákazníkov v Kolárove a v Bratislave na Komárnickej ulici darčeky k nákupu, občerstvenie zdarma či dodatočnú zľavu s Clubcard. Viac informácií o špeciálnych zľavách pre znovuotvorené predajne a podmienky ich uplatnenia nájdete na tesco.sk.
Tesco v tomto roku vynovilo aj ďalších päť predajní – v Tvrdošíne, Krupine, Trnave (hypermarket), Hnúšti a Prievidzi (OD Prior). Celkovo tak modernizáciou prešlo v roku 2025 doteraz deväť predajní.