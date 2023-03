Keanu Reeves raz rozbil hlavu kolegovi pri nevydarenej kaskadérskej scéne počas nakrúcania Johna Wicka

Slávny herec si na filmovom pľaci zažil aj náročné chvíle.

V kinách si môžeš od štvrtka pozrieť štvrtý diel úspešnej akčnej frančízy John Wick. Hlavný hrdina Keanu Reeves si v rozhovore pre ComicBook zaspomínal na rôzne nehody, ktoré na filmovom pľaci počas náročných kaskadérskych kúskov v rámci nakrúcania filmovej série zažil.



Reeves priznal, že raz kolegovi počas nepodarenej kaskadérskej scény pri natáčaní rozbil hlavu. Vraj sa preto cítil zle a bolo to nepríjemné, no ocenil súdržnosť a pomoc štábu vždy, keď sa niečo pokazilo. Taktiež uviedol, že po vyčerpávajúcich akčných scénach plných bitiek, streľby či auto naháňačiek boli vždy všetci nesmierne unavení. „Je to však ten najlepší druh únavy,“ dodal.



Vo štvrtej časti je Wick za porušenie pravidiel kódexu stále na úteku a zločinecký syndikát The High Table ho chce zlikvidovať za každú cenu. Výška odmeny vypísanej na jeho hlavu rastie a zo starých priateľov sa stávajú noví nepriatelia. Zvyšuje sa aj počet najmocnejších hráčov podsvetia, ktorí mu idú po krku v divokej jazde od New Yorku cez Paríž, Osaku až po Berlín.



Okrem Reevesa sa v štvorke predstavili Donnie Yen (hviezda série Ip Man, Star Wars: Rogue), Scott Adkins známy ako bojovník Yuri Boyka z filmovej série Undisputed (Neporaziteľný) alebo Bill Skarsgård (It, Barbarian). Našu recenziu si môžeš prečítať na tomto odkaze. V prípade, že si ešte štvrtý diel nevidel a nepamätáš si podrobnosti z predchádzajúcich dielov, zhrnutie príbehu si môžeš prečítať tu.