Všetko, čo potrebuješ vedieť predtým, než si pozrieš Johna Wicka 4. Čítaj rekapituláciu príbehu

Už vo štvrtok 23. marca dorazí do kín štvrtý diel akčnej série o osamelom pomstiteľovi Johnovi Wickovi.

Ani ty sa už určite nevieš dočkať návratu Keanu Reevesa do úlohy nekompromisného zabijaka, ktorý nemá zľutovania nad žiadnym zlosynom a gangstrom. Počas predchádzajúcich troch častí sa toho udialo dosť, a keďže posledný diel sme videli ešte v roku 2019, možno si už odvtedy zabudol na to, čo sa v rámci celého príbehu udialo. Práve v tomto článku ti to pripomenieme.



Koho to vlastne John nahneval, kto nahneval jeho a ako sa vlastne začala táto stále sa nekončiaca krvavá spúšť so stovkami mŕtvych tiel a s tisíckami vystrieľaných nábojníc na zemi? Je skutočne na všetkých zabijakov v utajení John sám alebo má spojencov? Na všetko ti odpovieme.

Upozorňujeme, že text obsahuje spoilery.

Na šteniatka sa nesiaha

Čo sme sa dozvedeli z prvého dielu, ktorý vyšiel ešte v roku 2014? Narodil sa v bývalom Sovietskom zväze ako Jardani Jovanovič a zločinecký syndikát ho vycvičil na obávaného a nebezpečného nájomného vraha s prezývkou Baba Yaga. Vie to so samopalmi, s pištoľami, nožmi, so sekerami či dokonca s mečmi. V prípade, že mu dôjdu náboje, vie to skvele aj päsťami. Ovláda navyše chvaty, ktorými ťa hneď zloží a pošle rovno na jisku.



Strávil istý čas aj za mrežami, no potom, ako spoznal svoju osudovú ženu Helen, musel sa „vykúpiť“ z krvavého sveta zločinu u ruského mafiánskeho bosa Vigga Tarasova. Na splnenie podmienok odchodu sa však zaviazal takzvanou krvnou prísahou u iného bosa, Taliana Santina D’Antonia. John Wick chcel za každú cenu nekonečné stláčanie spúšte vymeniť za pokoj v pohodlí domova vedľa milovanej osoby.



Šancu na nový život mu však zmarila zákerná choroba, ktorej Helen podľahla. Jej posledným darčekom pre Johna bolo šteniatko bígla menom Daisy. Po tom, ako sa mu do domu vlámal Iosef Tarasov (Viggov syn) so svojimi kumpánmi, ukradol mu auto a chladnokrvne zabil Daisy, Johnovi bolo jasné, že akákoľvek šanca na pokojný život navždy zhasla.



Stal sa z neho muž, ktorý nemá čo stratiť. Preto tých, ktorí sa dotkli jeho psíka, aj napriek ich postaveniu patrične potrestal. Ako osamelý pomstiteľ sa však dostal postupne do konfliktu s medzinárodnou organizáciou vrahov, ktorej bol sám kedysi súčasťou.





Zdroj: Lionsgate

Mocný syndikát s prepracovanou mytológiou

Scenárista Derek Kolstad vytvoril postavu, ktorú si okamžite obľúbili milióny ľudí po celom svete. Nestalo sa tak len vďaka Reevesovi (aj keď má na tom obrovskú zásluhu), ale aj vďaka komplexnému charakteru. Kolstad však Wicka zasadil do skvelého vrstevnatého príbehu plného zvratov a vytvoril pútavú mytológiu zločineckého syndikátu.



Táto organizovaná skupina nesie názov The High Table a jej členovia majú pod palcom policajné sily, politikov či súdy na celom svete, čo im umožňuje pracovať prakticky beztrestne a budovať si čoraz väčší vplyv. Má vôbec John proti nim šancu alebo ho čaká nekonečná vojna a bude musieť unikať ako štvaná zver?





Prvý diel sa síce skončil smrťou Iosefa aj Vigga Tarasovcov a prímerím Wicka s Viggovým bratom Ambramom, v druhej časti z roku 2017 sa však ukázalo, že sa tým príbeh nekončí. Johnovi sa totiž začnú pripomínať chyby z minulosti. Jednou z nich bolo práve to, že sa prísahou zaviazal talianskemu bosovi D’Antoniovi. Wicka kontaktuje s tým, že chce zabiť svoju sestru Giannu, aby získal cenné miesto medzi najmocnejšími členmi syndikátu.



Podlý čin však zásadový zabijak odmietne. Talian mu následne zničí dom a vypíše na jeho hlavu odmenu 7 miliónov dolárov. Ako sme mohli vidieť v strhujúcich akčných scénach, žiaden zo zainteresovaných gangstrov však nedokázal Wicka premôcť. Pomáha mu nový hrdina Bowery King (Laurence Fishburne). V závere druhého dielu sa však dostáva hlavný hrdina do doposiaľ najväčších problémov.



D’Antonia totiž zabije na „posvätnej pôde“ syndikátu, v newyorskom hoteli Continental, kde nie je povolené žiadne krviprelievanie. Následne je vyhostený z hotela a The High Table zalarmuje tých najlepších zabijakov z celého sveta, aby ho raz a navždy pochovali. Našťastie však dostáva od dávneho priateľa a majiteľa hotela Winstona (Ian McShane) „hodinu k dobru“, aby sa na hordu vrahov mohol aspoň ako-tak pripraviť.





Zdroj: Summit Entertainment

John Wick proti celému svetu

Tvorcovia v tretej časti diváka vtiahli rovno do totálneho masakra, obrazne povedané do vojny Johna Wicka proti celému svetu. Pred zabijakmi uteká do ďalekého Maroka, kde sa snaží zachrániť kontaktom s jedinou osobou, ktorú syndikát rešpektuje. Prezývajú ju The Elder.



Okrem tejto postavy sme spoznali aj nebojácnu Sofiu (Halle Berry) a jej dva krvilačné belgické ovčiaky poslúchajúce na každý povel. Rovnako ako Bowery King, aj ona je na strane Johna a pomáha mu na ceste za ďalším vykúpením. To vyzerá sľubne, keďže hlavný hrdina s Elderom uzavrie dohodu.





Wick si odreže prstenník s obrúčkou na znak vernosti a súhlasí s tým, že zabije kamaráta Winstona, aby mohol byť znova slobodný. Zásadový poctivec sa však rozhodne nakoniec hodiť aj zdanlivo poslednú šancu na vykúpenie do koša, pretože majiteľa newyorského Continentalu ušetrí. Winston mu na revanš pomôže zachrániť sa tak, že nafinguje jeho smrť.



Na streche Continentalu Winston do Wicka niekoľkokrát strelí pred ostatnými členmi syndikátu, aby si upevnil svoje postavenie v „rodine“. Prítomní zločinci však nevedia, že Wick prežil aj následný pád zo strechy a mal zámerne nepriestrelnú vestu, o čom Winston dobre vedel.

Najlákavejšie obsadenie a epické bojové scény

Ako píše Screenrant, fanúšikovia zrátali, že počas všetkých troch dielov hlavný hrdina zastrelil až 124 ľudí. V tretej časti sa pred kamerou pobil dokonca so skutočným hráčom NBA Bobanom Marjanovićom (bol to ten obor z knižnice).



A čo môžeme čakať od štvrtého dielu? Jednoznačne púta hádam najlákavejším obsadením zo všetkých častí doposiaľ. V najnovšej, až trojhodinovej akčnej jazde si zahral majster bojových umení Donnie Yen (hviezda série Ip Man, Star Wars: Rogue), ale aj Scott Adkins známy ako bojovník Yuri Boyka z filmovej série Undisputed (Neporaziteľný).



Títo dvaja sú teda jasnou zárukou toho, že nás čakajú epické súboje, možno najlepšie z celej série. Tešiť sa môžeš aj na skvelého Billa Skarsgårda (It, Barbarian). Johna Wicka 4 režíroval Chad Stahelski, ktorý sa postaral o všetky predchádzajúce časti. Ak si milovník tejto série, môžeš sa tešiť ešte na spin-off seriál Continental alebo na spin-off film Ballerina, ktorý nakrúcali aj v Prahe. Jednu z postáv stvárni herečka Ana de Armas.