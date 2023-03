Gábora Borárosa už vyšetruje polícia. Stávková spoločnosť podala trestné oznámenie na kontroverzný MMA zápas

Príde slovenská MMA hviezda predsa len o kariéru?

Podľa českého novinára Roberta Rampu z portálu iDNES.cz stávková spoločnosť Tipsport už podala trestné oznámenie na MMA zápas medzi Gáborom Borárosom a Kirillom Medvedovskym, ktorý sa uskutočnil na druhom turnaji organizácie Fabriq MMA. Prípad ohľadom podozrivých stávok momentálne vyšetruje polícia. Rampa o tom informoval na Twitteri.



Začiatkom marca promotér organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný oznámil, že Boráros nakoniec nebude zápasiť v Liberci 15. apríla so Selimom Topuzom. Podozrenie na to, že jeho zápas vo Fabriq MMA bol zmanipulovaný je vraj tak veľké, že ho nemožno ignorovať.





Tipsport před pár dny potvrdil, že podal trestní oznámení na MMA zápas mezi Borárosem a Medvedovským. Případ teď vyšetřuje slovenská policie.



Co můžu dodat: Boráros je odstavený ze zápasů nejen Oktagonu, ale i slovenského Fabriqu, dokud se případ nevyřeší. Jenže to bude kdy...? — Robert Rampa (@RampaRobert15) March 20, 2023



„Sťahujeme ho do chvíle, než sa celá kauza vyšetrí,“ upresnil Novotný. Podľa Roberta Rampu má Boráros stopku, pokiaľ sa prípad nevyrieši už aj v organizácii Fabriq MMA, ktorú vlastní zápasník a tréner Attilla Végh. Ešte predtým organizácia pre Šport.sk uviedla, že so zápasníkom ukončia spoluprácu, ak sa špekulácie o zmanipulovaní zápasu potvrdia.



O podozrivo nezvyčajnom náraste stávok pred MMA duelom obľúbeného slovenského zápasníka Gábora Borárosa s Izraelčanom Kirillom Medvedovským na turnaji Fabriq MMA v Nitre informoval ako prvý český portál MMA Shorties.



Pre portál sa vyjadril hlavný bookmaker spoločnosti Tipsport Pavol Boško: „Zaznamenali sme opakované stávky na výhru Gábora Borárosa presne v 2. kole a ukončenie zápasu v 2. kole v nezvyčajne vysokom objeme, čomu zodpovedali aj zvláštne pohyby kurzov, ako si všimlo veľa ľudí.“





Fanúšikovia MMA začali v diskusiách spochybňovať dôveryhodnosť zápasu a špekulovali, že by mohlo ísť o vopred dohodnutý výsledok. Boráros bol podľa ľudí až príliš pasívny a nešiel po ukončení v prvom kole, aj keď na to podľa nich mal príležitosť.



Ku kauze sa vyjadril tiež Rytmus, ktorý na turnajoch Fabriq MMA uvádza a predstavuje zápasníkov. „Vnímam to tak, že organizácia nezodpovedá za výkony zápasníkov,“ povedal pre Nový Čas raper.