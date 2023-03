Príde Boráros o kariéru? Udelili mu prísny trest, Oktagon vraj nemôže ignorovať podozrenie, že jeho zápas bol zmanipulovaný

V pondelok sme informovali o podozrivo nezvyčajnom náraste stávok pred MMA duelom obľúbeného slovenského zápasníka Gábora Borárosa s Izraelčanom Kirillom Medvedovským na minulotýždňovom turnaji Fabriq MMA v Nitre.



„Zaznamenali sme opakované stávky na výhru Gábora Borárosa presne v 2. kole a ukončenie zápasu v 2. kole v nezvyčajne vysokom objeme, čomu zodpovedali aj zvláštne pohyby kurzov, ako si všimlo veľa ľudí,“ vyjadril sa pre portál MMA Shorties hlavný bookmaker spoločnosti Tipsport Pavol Boško.



K tejto kauze sa vyjadril v piatok v Ostrave počas verejného váženia zápasníkov k turnaju Oktagon 40 už aj Ondřej Novotný, promotér organizácie Oktagon MMA, pod ktorou primárne Boráros zápasí. „Nehovoril som s Gáborom a je pre mňa dôležité poznať jeho verziu. S Tipsportom som hovoril, sú extrémne naštvaní.“





Podľa Novotného má stávková kancelária jednoznačné dôkazy o tom, že zápas Borárosa bol zmanipulovaný. „Moja otázka stále je, ako veľmi je to vina Gábora a ako veľmi sa môžeme baviť o tom, či to v jeho svete vôbec chápe,“ pokračoval promotér.



Zároveň ozrejmil, že organizácia Gábora Borárosa stiahla zo zápasovej karty turnaja v Liberci, ktorý sa uskutoční 15. apríla. Boráros mal zápasiť so Selimom Topuzom. „Podozrenie je také veľké, že to nemôžeme ignorovať. Sťahujeme ho do chvíle, než sa celá kauza vyšetrí,“ dodal Novotný.



Šport.sk píše, že prípad momentálne preverujú minimálne dve stávkové kancelárie. Zatiaľ nie je známe, či sa do vyšetrovania zapojila i polícia. Podľa portálu MMA Fanatik sa ku kauze slovenskej MMA hviezdy vyjadrila aj Fortuna, ktorá je hlavným partnerom organizácie Fabriq MMA.





„Ako hlavný partner organizácie Fabriq MMA sme znepokojení spôsobom, akým prebiehal hlavný zápas na sobotňajšom galavečere v Nitre, a s tým spojenými podozreniami z manipulácie. Vo Fortune sme zaznamenali podozrivé stávky na zápas Gábora Borárosa s Kirillom Medvedovským,“ uviedla stávková spoločnosť.



„Špeciálne na výhru Borárosa v druhom kole, na základe čoho sme upravovali kurzy na túto stávkovú príležitosť, niektoré podozrivé stávky blokovali a následne sme tento zápas úplne stiahli z LIVE ponuky. Momentálne celú situáciu dôkladne prešetrujeme a v najbližších dňoch vyvodíme závery. Komunikujeme riešenie ako s Fabriq MMA, tak aj so Slovenským zväzom MMA. O ďalších krokoch budeme informovať,“ doplnila Fortuna.

