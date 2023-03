4 veci, ktoré by si mal robiť na internete, ale ignoruješ ich. Najobľúbenejšie heslo Slovákov rozlúsknu hackeri za 1 sekundu

Digitálnu bezpečnosť väčšina ľudí ignoruje. To, že si nemal údaje dobre chránené, zistíš, až keď ti niekto hackne účet. Vysvetlíme ti, ako tomu predísť.

Podľa jedného z prieskumov, ktorý sa odohrával v rokoch 2019 až 2021, je najpopulárnejším heslom Slovákov 123456. Toto heslo je zároveň druhé najpopulárnejšie na svete, používa ho viac ako milión ľudí. Svetovou jednotkou v heslách je slovo password, čo v preklade znamená heslo. Aké originálne, však? Týmto slovom „zabezpečuje“ svoj účet viac ako 4 milióny používateľov. Dobrý hacker rozlúskne takúto šifru za menej ako sekundu, v podstate je to preňho len klik navyše. Amatérovi by to možno trvalo o pár sekúnd dlhšie. Ak podobnými heslami chrániš svoje citlivé údaje aj ty, je to v podstate pozvánka pre hackerov, ktorá hovorí – nech sa páči, ponúknite sa.

Spoločne s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti InterWay ti vysvetlíme, na čo si dať pozor a ako pristupovať k svojim citlivým údajom.

InterWay patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov komplexných IKT riešení, webových aplikácií, cloudových služieb a odborných konzultačných služieb v oblasti vývoja informačných systémov a kybernetickej bezpečnosti.

1. Nerozmýšľaš nad svojím heslom

Dúfame, že tvoje heslo v zozname najpopulárnejších nesvieti. Aj napriek tomu ešte nemusíš mať vyhraté. „Je viacero prístupov, ako si vybrať správne heslo. Osobne odporúčam použiť 14 znakov – 3 rôzne znakové sady, ideálne aj diakritiku,“ vysvetľuje Security manager zo spoločnosti InterWay Pavol Adamek. Dodáva, že ak je tvojím heslom slovo, ktoré bežne nájdeš v slovníku, hacker ho môže veľmi jednoducho prelomiť. Tiež by si sa mal vyvarovať heslám, ktoré súvisia s tvojou rodinou, bydliskom či domácimi miláčikmi.

Pavol Adamek odporúča aj to, aby si si svoje heslá pravidelne obmieňal. V aplikáciách a účtoch s citlivými údajmi si heslá vymieňaj každé 3 mesiace, inak to stačí urobiť raz ročne.

Sociálnym sieťam často nevedome odovzdáme viac informácií, ako si vôbec myslíme. Zdroj: Unsplash/Austin Distel

2. Všade používaš rovnaké heslo

Sociálne siete, maily, donáškové služby, banka či mobilný operátor. Všetko riešime mobilom prostredníctvom apiek a ku každej si potrebuješ spravidla vytvoriť účet s heslom. Koľko ich denne používaš? Väčšina ľudí má svoj telefón zahltený aspoň desiatkou rôznych aplikácií. Používanie rovnakého hesla vo všetkých účtoch je pohodlné, predsa, kto by si to všetko pamätal. Z pohľadu digitálnej bezpečnosti to nie je v poriadku. V podstate tým hackerom urýchľuješ prácu. „V takomto prípade sú kompromitované všetky účty, kde sa rovnaké heslo používa. Vždy treba mať heslá uložené na mieste alebo nástroji, ktorý je na to určený,“ komentuje Security manager.

Mal by si používať password manager, v ktorom si nastavíš veľmi silné heslo. Pavol Adamek odporúča Bitwarden. „Pri týchto nástrojoch je nutné uvedomiť si, že niektoré boli viackrát hacknuté. Výber správneho nástroja je preto kľúčový,“ dodáva. Tiež sa ti oplatí nastaviť dvojstupňové overenie účtu. Táto funkcia ťa vo väčšine prípadov dokáže dostatočne ochrániť. Adamek však upozorňuje, že to závisí od konkrétneho nástroja a integrácie na systém. Tento typ útoku sa označuje ako „push bombing“.

3. Zabúdaš na ochranu a zálohovanie dát

Patríš medzi tých, ktorí šetria na mobilných dátach a radšej sa pripoja na verejné wifi? Podľa Security managera zo spoločnosti InterWay všetku komunikáciu, ktorá prebieha na verejných wifi sieťach, je možné odchytiť, modifikovať a prečítať. Hackeri ti takisto môžu podstrčiť škodlivý kód. „Ak sa nevyhnutne potrebuješ pripojiť na verejné wifi, použi aspoň VPN nástroj,“ dodáva.

Zdroj: Unsplash/Petter Lagson

Nemal by si zabúdať ani na zálohovanie svojho zariadenia. Je to však veľmi komplexný problém, ktorý závisí od typu zariadenia a od toho, kde sa tvoje dáta nachádzajú. „V prípade mobilného telefónu je to šifrovanie zariadenia. V prípade osobného počítača je to šifrovanie diskového poľa, prípadne môžeš použiť externý šifrovací nástroj,“ vysvetľuje Adamek.

Podľa odborníkov na svoje osobné dáta potrebuješ dve zálohy – jednu šifrovanú vo svojom počítači a druhú offline, napríklad na externom disku. V prípade, že používaš nejaké cloudové úložisko, ochrana dát závisí od konkrétnej služby, ktorú preferuješ. „V ideálnom prípade využívaj šifrovanie v rámci cloudových služieb, pokiaľ je to technologicky možné,“ navrhuje Security manager z InterWayu.

Na lepšie zabezpečenie dát ti môžu pomôcť aj softvérové aktualizácie. Patríš medzi ľudí, ktorí tento typ upozornení na svojich zariadeniach ignorujú? „Aktualizácie vznikajú nielen kvôli technologických požiadavkám a potrebám priniesť nové funkcionality. Dôležité je aj zistiť, kde sú nové slabiny systémov. V prípade, že vynecháš poslednú aktualizáciu, si zraniteľný, a teda aj ľahkým cieľom pre útočníkov,“ objasňuje Pavol Adamek.

Ako hacknutiu predísť, je len jedna stránka problému. Čo však robiť, keď ti už hackli účet na sociálnych sieťach ako napríklad na Instagrame? „V niektorých prípadoch je možné použiť nástroje na obnovenie zabudnutého hesla. Tie obyčajne vyžadujú prihlásenie zo zariadenia, ktoré si používal v minulosti. Tiež si do nastavení môžeš uložiť telefónne číslo na overenie. V prípade odcudzenia účtu môžeš kontaktovať aj poskytovateľa služby. To je však aktivita na dlhší čas a nie vždy je úspešná. Preto odporúčam používať komplexné heslo, password manager a ideálne aj dvojfaktorovú autentifikáciu,“ radí Pavol Adamek.

4. Si príliš dôverčivý

Podvodníci často využívajú phishingové správy – pošlú ti mail alebo SMS-ku a tvária sa, že sú banka, pošta či iná známa inštitúcia. Vyžadujú od teba nejaký bežný typ platby, ako napríklad zabudnutý poplatok či dobierku za balík. Podľa odborníka sa môžeš veľmi jednoducho chrániť. Postačí ti lepšia obozretnosť. Všímaj si, ako je správa napísaná, a skontroluj si doménu priloženého odkazu. Podvodné správy často obsahujú gramatické chyby a vynechávajú dôležité údaje o spoločnosti. Tiež môžeš zavolať na zákaznícku linku spoločnosti a dôveryhodnosť správy, ktorú si dostal, tak preveriť.

Pavol Adamek ďalej uvádza niekoľko možností, ktoré podvodníci využívajú na útok:

podvrhnú ti škodlivú doménu (napríklad prostredníctvom verejného wifi),

vydávajú sa za niekoho iného, obvykle nejakú autoritu,

určia limit, dokedy musíš splniť ich požiadavky, aby vytvorili časový nátlak, alebo tvrdia, že nejako obmedzia tvoje možnosti,

zneužívajú tvoju zvedavosť.

Zdroj: Unsplash/Clint Patterson

Dokážeš sa vyhýbať nástrahám podvodníkov?

