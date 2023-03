Parfum v tvare čistiaceho prostriedku či divadelné bábky na móle. Toto sú najvýraznejšie momenty Jeremyho Scotta pre Moschino

Výstredný návrhár odišiel z pozície kreatívneho riaditeľa módneho domu po desiatich rokoch, počas ktorých vytvoril množstvo nezabudnuteľných dizajnov.

Rok 2023 je v znamení veľkých zmien v najvyšších štruktúrach módnych domov. Vedenie spoločnosti Gucci nahradilo Alessandra Micheleho za Sabata de Sarna, v módnom dome Louis Vuitton predstavili Pharrella Williamsa ako nového kreatívneho riaditeľa pre mužskú líniu a v pondelok 20. marca Jeremy Scott opustil Moschino po desiatich rokoch tvrdej práce.

Scott v priebehu dekády predstavil množstvo originálnych, extravagantných a často priam gýčových dizajnov, ktoré boli osviežením každého týždňa módy. Okrem toho pravidelne obliekal celebrity na červený koberec Met Gala či na iné významné udalosti. Jeho stálymi klientkami boli Katy Perry, Lizzo, Zendaya či Nicki Minaj.

„Som nesmierne hrdý na dedičstvo, ktoré po sebe zanechávam,“ uviedol návrhár vo svojom vyhlásení na Instagrame. Ako píše magazín WWD, Scott perfektne vyplnil dieru po Rosselle Jardini, ktorá bola na pozícii kreatívnej riaditeľky od roku 1994, a skvele pochopil humor a ironického ducha zakladateľa značky Moschino.

Kam povedú ďalšie kroky 47-ročného návrhára, nie je známe. Zatiaľ si vychutnaj sériu najvýraznejších momentov Jeremyho Scotta pre Moschino.

Jeremy Scott na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles. Zdroj: TASR

Parfum v tvare čistiaceho prostriedku

Jeremy Scott je autorom pravdepodobne najoriginálnejšieho dizajnu parfumu v tomto tisícročí, keď v rámci kolekcie jar/leto 2016 predstavil vôňu s názvom FRESH! v tvare čistiaceho prostriedku.

Bonusom bola Linda Evangelista ako hlavná tvár reklamnej kampane. Modelka je zobrazená ako elegantná žena v domácnosti, ktorá sa chystá vyčistiť sklenený stôl. Video má sympatickú retro atmosféru a zmysel pre humor. Parfum je stále v predaji.

Spoločná kolekcia s Palace Skateboards

Prepojenie luxusnej módy so streetwearom bolo v posledných rokoch horúcim trendom, ktorý si vyskúšal aj Jeremy Scott pre Moschino. Spoločná kolekcia so značkou Palace Skateboards z roku 2020 dostala názov Peace, love, and hugs a obsahuje produkty z rozsiahleho archívu talianskeho módneho domu vrátane výrazných ready-to-wear modelov, doplnkov a nechýbajú ani skateboardingom inšpirované dizajny.

Zdroj: Palace Skateboards

Spomedzi všetkých produktov spomenieme skateboardy s motívom Moschino, svetre s potlačou oblakov, sofistikované bundy s nápismi, páperovú bundu v modro-bielom farebnom vyhotovení, koženú tašku z krabice od mlieka, ako aj nenápadné štýly vrátane tričiek s atraktívnymi grafikami, mikiny s kapucňami, rifle s monogramom alebo šiltovky.

Kolekcia predstavuje základnú esenciu skateboardingu s puncom high fashion a výsledok je viac ako skvelý, čo potvrdzujú vysoké ceny resellerov.

Divadelné bábky ako modelky na móle

Módny priemysel počas pandémie koronavírusu utrpel výrazné straty, ale aj napriek tomu návrhári tvorili nové kolekcie, na ktorých prezentáciu využívali veľmi netradičné spôsoby. Scott dostal geniálny nápad, keď do luxusných modelov Moschino obliekol divadelné bábky, pre ktoré vytvoril vlastné mólo aj s hľadiskom plným známych tvárí vrátane šéfredaktorky Vogue Anny Wintour.

Jeremy Scott využil pri prezentácii kolekcie jar/leto 2021 v Paríži divadelné bábky namiesto modeliek. Zdroj: Moschino

Kreativita nemá žiadne hranice a Moschino si týmto krokom získalo nielen nás, ale celý módny svet. Americký návrhár tentoraz svoju výstrednosť premietol do nevšedného umeleckého diela s romantickým, vyslovene ženským podtónom. Celú prehliadku nájdeš nižšie.

Na záver dodáme, že divadelné bábky sú dielom výrobcu The Jim Henson Company Creature Shop a ich detailné spracovanie je božské.

Katy Perry prezlečená za rozsvietený luster

Ateliér Moschino, respektíve Jeremy Scott patria medzi vyhľadávaných dodávateľov honosných večerných šiat, ktoré sú neprehliadnuteľné na každom červenom koberci. Inak to nebolo ani na Met Gala 2019, keď americký návrhár prezliekol Katy Perry za rozsvietený luster.

Tento unikátny kostým vytvoril na mieru samotný Scott a zo speváčky bola v Metropolitnom múzeu hlavná hviezda večera.

Katy Perry prezlečená za luster na Met Gala 2019. Zdroj: Karwai Tang/Getty Images

Sexi svadobné šaty

Modelka Gigi Hadid bola pravidelnou súčasťou prehliadok módneho domu Moschino pod taktovkou Jeremyho Scotta a na móle predviedla viacero nezabudnuteľných dizajnov šiat, spomedzi ktorých sme vybrali sexi svadobné šaty z kolekcie na sezónu jar/leto 2019.

Magická chvíľa značky Moschino nastala na milánskom týždni módy, keď Hadid vzbudila obdiv mnohých v návrhu krátkych svadobných šiat v tvare bubliny. K snovej ilúzii prispel rozsiahly dlhý závoj zdobený pestrofarebnými motýľmi, ktoré držali v závese štyria muži oblečení v čiernych pančuchách od hlavy po päty. Tento návrh vniesol do talianskeho módneho domu jedinečný elegantný prvok, keďže šaty sú stelesnením rôznych módnych vplyvov – najmä klasických návrhov od Yva Saint Laurenta zo sedemdesiatych a z osemdesiatych rokov.

Modelka Gigi Hadid na prehliadke kolekcie jar/leto 2019 v Miláne. Zdroj: Pietro D'aprano/Getty Images

Astronaut Jeremy Scott

Dnes už bývalý kreatívny riaditeľ pre Moschino nezostal nič dlžný svojej extravagantnej povesti ani na milánskom týždni módy vo februári minulého roka, keď na prehliadku kolekcie dorazil prezlečený za astronauta.

Scott vyšiel na mólo vo vesmírnom obleku vrátane helmy v sýtočervenom farebnom vyhotovení, ktorý by sa nestratil ani vo filme 2001: Vesmírna odysea od režiséra Stanleyho Kubricka. Musíme uznať, že obdobné výstrelky nám budú na týždňoch módy chýbať.