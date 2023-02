Uspeje Pharrell Williams ako kreatívny riaditeľ v Louis Vuitton? Toto je 5 dôvodov, prečo si myslíme, že áno

Vedenie spoločnosti Louis Vuitton s novým generálnym riaditeľom Pietrom Beccarim, ktorý predtým viedol značku Dior, predstavilo kreatívneho riaditeľa pre mužskú divíziu. Najznámejší módny dom angažoval Pharrella Williamsa – rapera, producenta, návrhára a multitalentovaného umelca s bohatými skúsenosťami a blízkym vzťahom s konzorciom LVMH.

Williams v minulosti spolupracoval s Louis Vuitton medzi rokmi 2004 až 2008, keď dom viedol Marc Jacobs a spoločne vytvorili napríklad ikonické slnečné okuliare Millionaire. Pre globálnu popkultúrnu ikonu teda ide o návrat do známeho prostredia, avšak za iných podmienok.

Držiteľ trinástich hudobných cien Grammy má pred sebou obrovskú výzvu a zodpovednosť, aby udržal, respektíve posunul nastavenú latku, ktorú úspešne stanovil zosnulý návrhár Virgil Abloh.

Predtým ako Pharrell Williams predstaví svoju prvú mužskú ready-to-wear kolekciu pre Louis Vuitton v júni na parížskom týždni módy, spísali sme 5 dôvodov, prečo si myslíme, že čoskoro päťdesiatročný umelec uspeje ako kreatívny riaditeľ a nadviaže na komerčný úspech značky pod vedením Virgila Abloha.

Multigeneračná ikona s obrovským dosahom

Pharrell Williams oslávi tento rok päťdesiate narodeniny, avšak obdivujú ho ľudia v rôznych vekových skupinách. Kariéru odštartoval začiatkom deväťdesiatych rokov ako hudobný producent v rámci The Neptunes, aby v roku 1999 založil skupinu N.E.R.D. a stal sa jedným z najvplyvnejších a najúspešnejších interpretov.

Stvoril desiatky hitov pre seba, Rihannu, Kanyeho Westa, Justina Timberlaka, Snoop Dogga, Britney Spears a ďalších umelcov, vďaka čomu získal obdiv naprieč generáciami.

Inak to nie je ani s ohľadom na módu, keď je relevantný viac ako dvadsať rokov a stále oslovuje nových ľudí, a to či už prostredníctvom veľkých spoluprác so značkou Adidas Originals, alebo outfitmi, v ktorých ho vidíme na fotografiách.

Jeho znalosti o tom, ako spotrebitelia prijímajú a využívajú informácie, produkty a príbehy, prinášajú nový pohľad pre tradičnú odevnú spoločnosť.

Pharrell Williams na 65. ročníku odovzdávaní hudobných cien Grammy. Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Inovátor

Zmysel pre inovácie a podnikavosť boli hlavnými hodnotami, ktoré zmenili túžby na skutočnosť v podobe spoločnosti Louis Vuitton. Nemusia byť zárukou budúceho úspechu Pharrella Williamsa ako kreatívneho riaditeľa organizácie, ale sú v súlade s tým, čo súčasní pozorovatelia považujú za vlastnosti, ktoré odevný priemysel potrebuje vo vedení inovácií a v napredovaní.

Skateboard P žije pre všetko, čo robí, a inovácie sú jeho životným štýlom. Je príkladom toho, čo očakávame od inovatívneho lídra nielen v oblasti módy, ale v každom odvetví. Ekológia a trvalá udržateľnosť nie sú pre päťdesiatročného umelca neznámymi pojmami, o čom nás presvedčil v rámci projektov vlastnej kozmetickej línie Humanrace či spoluprácami so značkami Adidas Originals a G-Star.

Williams pripisuje veľkú časť svojho úspechu túžbe ísť vždy proti prúdu. „Vždy to musíte zmeniť,“ povedal v rozhovore pre Esquire a pokračoval: „Nesmiete sa báť robiť to, čo je správne. Mám rád, keď sú veci nápadné. Nikdy ma neuvidíte robiť to, čo robia všetci ostatní. Mám rád, keď sa mi niečo podarí.“

Jeho nová pozícia kreatívneho riaditeľa pre pánsku divíziu v Louis Vuitton len podčiarkuje súčasný trend v oblasti luxusu, ktorý spočíva v realizácii vízií budúcnosti prostredníctvom „nedizajnérskych“ osobností na najdôležitejších pozíciách.

Bohaté skúsenosti s odevným priemyslom

Williams nie je žiadnym nováčikom na módnej scéne – založil úspešné streetwearové značky Billionaire Boys Club a ICECREAM, spopularizoval A Bathing Ape® svojho kamaráta Niga (v súčasnosti kreatívny riaditeľ módneho domu Kenzo, poz. red.), vedie vlastnú divíziu s názvom Humanrace pod hlavičkou Adidas Originals a na svojom konte má desiatky spoluprác vrátane modelov pre Chanel, Tiffany & Co., Moncler, Moynat alebo A Cactus Plant Flea Market.

Módny životopis rodáka z Virginia Beach je bohatý a ponúka pestré spektrum klientov od surového streetwearu cez luxusné doplnky, batožinu a šperky až po tenisky, ktoré reselleri predávajú s niekoľkonásobnou maržou.

Billionaire Boys Club a ICECREAM nie sú márnotratné projekty, ktoré zarábajú na sile mena. Williams v rozhovore pre magazín Esquire povedal, že sa intenzívne podieľa na výbere látok, strihov a tvarov, skicuje návrhy. BBC charakterizoval, „ako keby Willy Wonka prevzal dom Ralpha Laurena“, zatiaľ čo ICECREAM je „skôr mentalita skakeboardistov, ale s couture materiálmi“.

Všetky tieto skúsenosti môže zúročiť v práci pre Louis Vuitton. Dúfame, že Williams dostane od vedenia spoločnosti absolútne voľnú ruku pri tvorbe a že uvidíme kolekcie s odkazom na rôzne subkultúry, avšak s neodškriepiteľným puncom luxusu. Ako príklad uvedieme spomínaného návrhára Niga a jeho pohľad na súčasnú luxusnú módu v Kenzo.

Pharrell Williams oblečený v modeloch A Bathing Ape® počas predstavenia značiek Billionaire Boys Club a ICECREAM v roku 2003. Zdroj: Theo Wargo/WireImage

Módny chameleón

Pharrell Williams vyzerá skvelo vo všetkom, čo si na seba oblečie – od elegantných outfitov, ktoré predvádza na červenom koberci alebo v prvých radoch počas týždňov módy, až po pohodlné športové kombinácie, keď sa prechádza mestom.

S ľahkosťou kombinuje luxusnú módu s množstvom drahých šperkov, hodinkami Richard Mille aj prvkami streetwearu. Vždy je o krok vpred pred ostatnými interpretmi a právom patrí medzi najväčších trendsetterov v 21. storočí, keďže svojím štýlom inšpiruje ostatných vrátane nás, a veríme, že svoju kreativitu naplno ukáže aj v Louis Vuitton.

Louis Vuitton nie je neznáme prostredie

Ako sme načrtli v úvode, Skateboard P má blízky vzťah s konzorciom LVMH a obzvlášť s módnym domom Louis Vuitton, keď v minulosti spolupracoval na viacerých ikonických dizajnoch vrátane slnečných okuliarov Millionaire. Svedčí o tom aj vyhlásenie generálneho riaditeľa Beccariho, ktorý umelca privítal slovami „Vitaj doma“.

Medzi rokmi 2004 až 2008 ponúkol svoje know-how, respektíve nápady z oblasti pouličnej kultúry vtedajšiemu kreatívnemu riaditeľovi Marcovi Jacobsovi, ktorý ich zužitkoval do nezabudnuteľných produktov.

Napriek tomu, že Williams pozná prostredie a vedenie Louis Vuitton, stojí pred ním možno najväčšia výzva a zodpovednosť v kariére. Do pozície kreatívneho riaditeľa pre mužskú divíziu nastupuje po Virgilovi Ablohovi, ktorý za krátky čas zbúral hranice medzi luxusom a streetwearom a spoločnosť vrátil na vrchol.

Komerčný úspech Louis Vuitton bol v posledných sezónach alfou a omegou spoločnosti a všetko nasvedčuje tomu, že ide o dlhodobú stratégiu, pričom k naplneniu výsledkov by mal pomôcť aj vplyv Williamsa na široké spektrum zákazníkov. Prajeme veľa šťastia, monsieur Williams.

Zdroj: Louis Vuitton

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Uspeje Pharrell Williams ako kreatívny riaditeľ v Louis Vuitton? Áno, určite. Má dostatok skúseností a originálne nápady. Myslím, že nie. Virgil Abloh nastavil latku vysoko. Hlasovať Áno, určite. Má dostatok skúseností a originálne nápady. 83% Myslím, že nie. Virgil Abloh nastavil latku vysoko. 17%

Odevná spoločnosť Louis Vuitton, ktorá patrí pod konzorcium LVMH, je najväčším predajcom luxusnej módy na svete. Podľa odhadov banky HSBC sa tržby Louis Vuitton v roku 2022 zvýšili o 20 percent na 20,6 miliardy eur a v roku 2023 by mali dosiahnuť 21,9 miliardy eur.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.