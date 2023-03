Vladimír Furdík: Seriál House of the Dragon som nepozeral. Masku Night Kinga mi môžu hocikedy znova nalepiť na tvár (Rozhovor)

Čo a kde momentálne nakrúca? Čaká ho čoskoro ďalší veľký hollywoodsky projekt? Uvidíme ho znova v úlohe Night Kinga?

Vladimír Furdík (52) je slovenský kaskadér, dablér, choreograf bojových scén a herec, ktorý pracoval na veľkých hollywoodskych filmoch ako James Bond: Skyfall, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Kráľovstvo nebeské, Robin Hood, Thor: Temný svet, Posledný súboj alebo na seriáloch Game of Thrones, Zaklínač či Spartakus.

Momentálne po dlhých rokoch nakrúca popri iných projektoch aj na Slovensku, a to film Jakuba Kronera Lóve 2. S Vladimírom Furdíkom sme sa rozprávali o slovenských filmoch a seriáloch, o spolupráci s Jakubom Kronerom, ale aj o spolupráci so slávnym režisérom Ridleym Scottom či s hereckou hviezdou Henrym Cavillom.



Známy kaskadér prezradil, prečo nepracoval na druhej sérii Zaklínača aj aké bolo nakrúcanie počas pandémie. Načrtol tiež, či by sme ho ešte niekedy mohli vidieť v úlohe Night Kinga a čo je preňho pri trénovaní hercov najnáročnejšie.

Vladimír Furdík v seriáli Game of Thrones. Zdroj: Archív Vladimíra Furdíka

Posledné roky pôsobíte najmä v Hollywoode ako kaskadér, dablér a choreograf bojových scén, v slovenskom filme Lóve 2, ktorý sa momentálne nakrúca, vás uvidíme ako herca. Môžete našim čitateľom trocha viac priblížiť postavu, ktorú stvárňujete, aj to, aký priestor budete mať vo filme?

Budem hrať zápornú postavu, konkrétne bodyguarda jedného politika. Viac z deja, bohužiaľ, zatiaľ nemôžem prezradiť.

Čím vás tvorcovia presvedčili, aby ste do tohto projektu vstúpili?

Režisér Jakub Kroner ma oslovil na spoluprácu ešte pred pandémiou. Neskôr mi priblížil, že by chcel, aby som koordinoval v tomto filme akčné scény, keďže sú tam aj nejaké bitky a naháňačky. No spýtal sa ma tiež, či si tam už rovno nechcem aj zahrať. Súhlasil som.

Keď už rozprávate o akčných scénach, Michal Nemtuda prezradil v rádiu Európa 2, že sa vo filme spolu pobijete. Kto vyhrá? (smiech)

Už takéto podrobnosti unikajú? (smiech) Ja neviem, kto vyhrá. (smiech)





Vladimír Furdík a Michal Nemtuda po spoločnom tréningu. Zdroj: Instagram/vladimirfurdikofficial

Ja by som si stavil na vás, keďže ste väčší. (smiech)

No pozor, Michal na sebe pracuje, vyzerá veľmi dobre. Trénuje momentálne aj thajský box. Čo sa týka tejto konkrétnej scény, má to byť dosť drsná bitka, takže sa snažím vymyslieť, ako to spraviť tak, aby to vyzeralo čo najlepšie v rámci podmienok, ktoré budeme mať. Musí to vyzerať realisticky a musí to byť dobre postrihané.