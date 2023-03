Si z Banskej Bystrice alebo okolia a hľadáš si prácu? Zamestnanci prezradili, prečo sa oplatí pracovať v Orangei

Ako vyzerá práca pre najväčšieho mobilného operátora na Slovensku?

Spoločnosť Orange je lídrom v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb a najväčším mobilným operátorom na Slovensku, využíva ho 2,441 milióna zákazníkov v mobilnej sieti, 321 000 zákazníkov pevného internetu a 194-tisíc zákazníkov digitálnej televízie na celom Slovensku. Ako prví zaviedli 24-hodinovú zákaznícku linku pre zákazníkov, vďaka ktorej vyriešiš svoj problém naozaj kedykoľvek. Ako vyzerá práca v call centre operátora, ktorého služby využíva viac ako 40 % Slovákov?

Ekonomická situácia vo svete je náročná a väčšina firiem sa snaží nájsť spôsoby, ako ušetriť čo najviac. Napriek tomu Orange garantuje svojim zamestnancom 13. plat a individuálne čerpanie benefitov cez portál Benefit Plus vo výške 900 eur ročne. Môžeš si vybrať, či ich chceš využívať na cestovanie, šport, kultúru alebo zdravie. Okrem toho vyplácajú zamestnancom dvakrát ročne bonusy až do výšky 16 % ročného platu. Aby si mohol mať k dispozícii najnovšie tech vychytávky, každé dva roky dostaneš príspevok 350 eur na výber nového telefónu. K tomu získaš zamestnanecký paušál, ktorý môžeš používať aj na súkromné účely. „Asi najlepší benefit je Benefit Plus karta a náš zamestnanecký paušál. V lete vždy poteší extra deň letného voľna a tiež extra deň voľna na narodeniny,“ vysvetľuje Ivana Feketová, ktorá pracuje ako mentorka agentov na Zákazníckej linke 905.

Zdroj: Orange

Tvoj súkromný život je dôležitý

Aby tvoja práca neobmedzovala tvoj súkromný život, k bežnej dovolenke dostaneš ďalších 5 dní navyše. Ak sa ti celú dovolenku podarí napriek tomu vyčerpať, môžeš využiť ešte 2 špeciálne dni voľna na regeneráciu. Na veľké udalosti v tvojom živote ako svadba či narodenie dieťaťa môžeš využiť voľno navyše. Nový prírastok do rodiny získa tiež novorodenecký balíček a jubilanti pri pracovnom výročí získajú finančnú odmenu.

„V máji to budú 3 roky, čo som so firme. Pre túto prácu som sa rozhodla preto, že tam v minulosti robilo veľa mojich známych a boli s prácou spokojní. Veľmi sa mi páčili benefity,“ dodáva Ivana Feketová. „Ja som sa o práci dozvedel od kamaráta, ktorý si pochvaľoval hlavne kolektív, benefity a možnosť kariérne rásť. Môžem povedať, že tieto očakávania sa naozaj potvrdili,“ vysvetľuje Daniel Masar, ktorý donedávna pracoval na zákazníckej linke. Dnes už podobne ako Ivana školí nových kolegov.

Kariérny rast súvisí aj s talentovým programom spoločnosti Orange. Funguje tak, že manažér odporučí šikovného zamestnanca zo svojho tímu. Z navrhnutých zamestnancov komisia vyberie tých, ktorí sa dostanú do talentového programu. Ten zahŕňa rôzne rozvojové aktivity s cieľom získavať nové skúsenosti, vedomosti a rozvíjať svoju sieť kontaktov. Vďaka programu môžu účastníci spoznať nielen samého seba, ale aj dianie vo firme.

Zdroj: REFRESHER / Denisa Fordinálová

„Začala som pracovať ako agent call centra a po dvoch rokoch som sa začala venovať mentorovaniu nováčikov. Páčilo sa mi, aký boli k nám všetci priateľskí a ochotní po tom, ako sme nastúpili. Chcela som byť aj ja človekom pre ľudí, ktorí k nám budú prichádzať v budúcnosti. Počas môjho pôsobenia na zákazníckej linke som sa však zapájala do rozličných projektov, ktoré mi dali možnosť rozhodnúť sa, ktorým smerom sa chcem vo firme uberať,“ spomína Ivana Feketová na svoj kariérny rast.

Ľudský a férový prístup k zamestnancom potvrdzuje udelenie prestížnych certifkátov Top Employer, ktoré Orange získal v roku 2021. Získal ich na všetkých úrovniach – pridal sa do zoznamu najlepších zamestnávateľov na Slovensku, v Európe a aj v globálnom meradle.

Náročné chvíle aj úsmevné situácie

Súčasťou pracovnej náplne mnohých zamestnancov je aj každodenný kontakt so zákazníkmi. Podľa Daniela Masara je veľmi dôležité, aby zamestnanci mysleli na empatiu aj v nepríjemných situáciách. „Takéto situácie ma naučili, že keď niekto slovne útočí, často to nemyslí osobne. Treba zákazníka vypočuť a hľadať dôvod jeho nespokojnosti. Zákazník vie zmeniť svoje správanie, keď z našej strany cítiť empatiu a pochopenie,“ vysvetľuje. Mentorka agentov zákazníckej linky Ivana dodáva, že okrem empatie je veľmi dôležitá aj trpezlivosť: „Táto práca ma naučila trpezlivosti. Pochopila som, že emócie ľudí niekedy neovplyvníme, preto je dôležité sústrediť sa na našu vlastnú reakciu.“

Anketa: Máš skúsenosti s prácou s ľuďmi? Áno Nie Áno 100 % Nie 0 %

Pri tomto type práce by si nemal zabúdať na svoje duševné zdravie. Zamestnanci Orangeu majú preto k dispozícií psychologické poradenstvo a workshopy venované témam psychickej odolnosti a podpore duševnej pohody. Ak ti náhla choroba skomplikuje pracovný život, nemusíš mať obavy z vypísania sa na PN alebo OČR. Orange ročne kompenzuje 8 dní PN/OČR.

Práca s ľuďmi okrem náročných chvíľ prináša aj úsmevné situácie. Daniel Masar spomína, ako mu na linku volal zákazník, ktorý sa stratil: „Zákazník sa stratil v lese a volal, aby sme ho lokalizovali pomocou satelitu vo vesmíre. Chcel nám zo Zeme do toho satelitu kývať.“ Obdobnú skúsenosť so zákazníkmi má aj Ivana: „Počas môjho prvého roku na linke som sa stretla so zákazníkom, ktorému som pomohla nastaviť jeho služby tak, aby veľa neplatil. Od toho momentu, keď niečo potrebuje vybaviť on alebo jeho manželka, pýtajú si vždy len mňa. Tento zákazník si ma už niekoľkokrát vypýtal len preto, aby mi poprial pekné sviatky.“

Ak ťa oslovila práca Daniela a Ivany, môžeš sa pridať do tímu operátorov call centra v Banskej Bystrici aj ty. Stačí ti stredoškolské vzdelanie s maturitou a základná znalosť angličtiny. Okrem toho by si mal mať dobré komunikačné zručnosti a záujem o oblasť telekomunikačných technológií. Nemusíš byť rodený ítečkár, no mal by si vedieť viac ako len vypnúť a zapnúť telefón. Tvoja výplatná páska sa môže začínať na sume 1060 eur mesačne – mzdové ohodnotenie je 910 eur a zvyšok tvorí variabilná zložka za predané služby, garantovaný 13. plat a bonusy dvakrát ročne.