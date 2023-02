Ako bude vyzerať slovenský The Bachelor? Navštívili sme vilu, kde sa natáčala šou Ruža pre nevestu

Svetový formát reality šou The Bachelor sa po 17 rokoch vracia na Slovensko pod názvom Ruža pre nevestu. Osemnásť Sloveniek zabojuje o priazeň 29-ročného rodáka zo Štúrova. Je ním Tomáša Tarra, ktorý už niekoľko rokov žije v Bangkoku. Tvorcovia sľubujú šou o hľadaní lásky, aká na slovenských obrazovkách ešte nebola. Prirovnávajú ju k obsahu, ktorý si obľúbili diváci na zahraničných streamovacích platformách. Premiérové časti uvidíš na obrazovkách televíze Markíza už v piatok 3. marca.

Zaujíma ťa, ako to vyzerá na pľaci jedného z najúspešnejších svetových formátov reality šou? Väčšinu epizód šou Ruža pre nevestu natáčali vo vile v Turecku, takže sa môžeš tešiť na orientálnu romantiku ako z telenovely. Natáčali ich na jeseň minulého roka 4 týždne. Počas tohto obdobia sme spoločne so slovenskými inflencermi navštívili romantickú vilu, aby sme ti mohli priblížiť zákulisie očakávanej šou.

5 týždňov spoznávania

Tomáš na začiatku spozná 18 dievčat, pričom každá z nich je iná. „Produkcia si na rôznorodosti účinkujúcich dala maximálne záležať. Dievčatá sú z rôznych kútov Slovenska, jedna od druhej sa odlišujú nielen vzhľadom ale aj povahou, aby mal ženích naozaj z čoho vyberať,“ vysvetlila PR manažérka televízie Markíza Zuzana Ďuricová. Tvorcovia šou priznali, že kritériom boli aj zaujímavé osobné príbehy. Kastingové kolá boli v auguste minulého roka.

Diverzitu dievčat si na natáčaní hneď všimli aj influencerky Naty Kerny a Mirka Dobiš. „Na prvý pohľad je každá iná, čomu zodpovedal ich styling. V tejto šou sa teším aj na tie krásne outifty. To je moja parketa. Myslím si, že môžu zaujať Tomáša tým, že budú sami sebou. Je to však vec vkusu a je veľmi ťažké predvídať, ktorá ho zaujme,“ komentuje Mirka. „Ak to má niekde kliknúť, nájdu si k sebe cestu,“ doplnila Naty.

Každá epizóda sa bude končiť ceremoniálom ruží. Dievčatá, ktoré nedostanú ružu od Tomáša, musia odísť domov. Na konci epizódy spravidla odíde jedna účastníčka, no podľa tvorcov sa však môžeme tešiť aj na drámu, ktorá skončí odchodom viacerých.

„Diváci sa môžu tešiť na skutočné city, skutočné slzy, intrigy, súboj dvoch neustále bojujúcich táborov, novovzniknuté priateľstvá, ale aj zradu a nenávisť,“ naznačila PR manažérka televízie. Niekoľko konfliktov vzniklo priamo pred objektívom kamery. Epizód bude celkovo dvanásť, pričom väčšina sa odohráva v luxusnej vile s bazénom. Na prvý pohľad to vyzerá, že sú účastníci šou odrezaní od okolitého ruchu, pretože vilu obklopujú stromy a exotické rastliny. Malú ochutnávku toho, ako to v luxusnej vile bude vyzerať si môžeš pozrieť v galérii nižšie.

Možno to bude láska ako z filmu, pretože uvidíš niekoľko luxusných rande. Tomáš bude s dievčatami plachtiť na lodi, užívať si adrenalínovú jazdu na motorke alebo budú spoločne lietať v oblakoch. Posledné dve epizódy točili na Slovensku. Tomáš bude spoznávať potenciálnych „svokrovcov“ a finále šou vyvrcholí pompéznou svadbou.

Natáčanie v Turecku nebolo jednoduché

Horúčavy v exotickej krajine predstavovali pre tvorcov výzvu a práve preto sa rozhodli natáčať na jeseň. Teploty v Turecku sú v tomto období ideálne. Veľmi dôležitý bol manažmet a časový harmonogram, keďže jednu epizódu natáčali viac dní a pracovali na nej ľudia rôznych národností – Slováci, Česi, Bulhari, Turci a Chorváti. „Práca v cudzej krajine prináša aj množstvo problémov, ktoré sme ale vždy nakoniec nejako vyriešili,“ hovoria tvorcovia.

Tvorcom sa počas prípravy potvrdilo, že vybrali kvalitný kasting. „Hľadali sme atraktívneho ženícha, ktorý zaujme učinkujúce a zároveň, aj diváčky pri televíznych obrazovkách. Na druhej strane sme chceli, aby bol jeho úspech inšpiratívny aj pre mužkých divákov,“ komentuje marketingový riaditeľ Markízy Michal Borec. Podľa tvorcov Tomáš nepotreboval špeciálnu ani prípravu, pred kamerou sa správal spontánne a vždy bol sám sebou.

