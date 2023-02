Ženích z Ruže pre nevestu: Nechcem ďalšiu výbušnú ženu vo svojom živote, mala by mať zmysel pre humor a pekné zuby (Rozhovor)

„Ženy v Thajsku, kde žijem, sú extrémne žiarlivé, výbušné a ukričané, čo mi výsostne prekáža. Riešili, komu som čo lajkol alebo s kým som bol vonku, a to mi po čase bralo energiu. Tým, že žijem v ázijskej metropole, mám omnoho viac posunuté vnímanie. Rád by som preto Slovákom ukázal, že je v poriadku byť iný,“ prezrádza v rozhovore Tomáš Tarr.

Tomáš je 29-ročný podnikateľ a model, ktorý sa narodil v Štúrove, ale niekoľko rokov žije a pracuje v thajskom Bangkoku. Na sociálnych sieťach má viac ako milión followerov a Slovákom sa už onedlho bližšie predstaví v zoznamovacej reality šou Ruža pre nevestu.

Zdroj: TV Markíza

Televízia Markíza oznámila návrat romantickej šou Nevesta pre milionára, ktorú okrem Honzíka Novotného preslávila v roku 2006 aj hláška: „Přijmeš moji růži?“ Legendárny formát sa na obrazovky televízie po rokoch vráti nielen s novým názvom, ale aj s novým ženíchom, o ktorého priazeň a srdce zabojuje 18 žien.

V rozhovore s Tomášom sa dozvieš, prečo sa mu doteraz nepodarilo nájsť tú pravú, ako by mala vyzerať jeho nastávajúca, z čoho mal pred šou najväčšie obavy, čo unikátne prinesie na obrazovky, či naozaj verí tomu, že si nájde tú pravú v reality šou, ale aj to, prečo nie je predstavený ako milionár a kvôli čomu televízia menila názov legendárnej šou.

Zdroj: TV Markíza

Šou Nevesta pre milionára zmenila názov a na televízne obrazovky sa vracia ako Ruža pre nevestu. Bolo to preto, že ešte nie si milionár?

(smiech) O svojom bankovom účte nebudem nič prezrádzať. To si nechám pre seba. Vo svete je táto šou známa ako The Bachelor, čo v preklade znamená ženích. V podstate sa nikde v názve nespomína slovíčko milionár, zafixované to máme len my z minulosti.

Doteraz si vraj nemal núdzu o ženy, no zatiaľ sa ti nepodarilo nájsť tú pravú. Myslíš si, že si medzi televíznymi nevestami skutočne nájdeš svoju životnú lásku?

Pevne verím, že áno. To bol aj hlavný dôvod, prečo som sa do šou prihlásil. Dlhé roky žijem a podnikám v zahraničí a po svojom poslednom vzťahu, ktorý som mal asi pred tromi rokmi, som sa kompletne uzavrel a sústredil sa na seba. Táto príležitosť prišla v pravý čas, keď som už aj ja cítil, že potrebujem niekoho, s kým by som sa mohol deliť o svoj život.

Prečo myslíš, že sa ti to doteraz nepodarilo?

V prvom rade preto, že som sa o to ani nejako nesnažil. A keď už som aj mal nejaký vzťah, po čase to vždy stroskotalo na kultúrnych rozdieloch a inej mentalite žien.

Zdroj: Tomáš Tarr archív

To je dosť všeobecné, skús konkretizovať, aké kultúrne rozdiely.

