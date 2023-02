Zabudni na rady influenceriek, tvoja ranná rutina by mala (aj) bolieť. Toto by si mal podľa vedcov robiť každé ráno

Povedzme si to úprimne, typická „ranná rutina“ väčšiny z nás zrejme nevyzerá ako storky a vlogy influenceriek. Namiesto poctivo pripraveného smoothiečka do seba ešte za pochodu hádžeme kávu, z polhodinovej jogy je zvyčajne krátky šprint na autobus a o nejakom písaní denníka pri svetle sviečky nemôže byť ani reč.

Dobrá správa je, že podľa vedcov ráno nemusíš robiť ani jednu z týchto vecí. Zabudni na motivačné rady o tom, čo robia ráno najúspešnejší ľudia sveta, a poď sa pozrieť na to, čo o optimálnej rannej rutine hovorí veda.

22.00 až 7.00 – základom je spánok

Nech to znie akokoľvek otrepane, základom dobrého rána je v prvom rade kvalitný spánok. To, koľko hodín spánku za noc potrebuješ, je subjektívne a závisí od množstva faktorov – pohlavia, veku, fyzickej aktivity, ale aj toho, či si práve so svojím životom spokojný alebo nie.

Uznávaný americký neurovedec a docent na oddelení neurobiológie na Lekárskej fakulte Stanfordovej univerzity Andrew Huberman však vo svojom podcaste tvrdí, že kvalitný spánok by sme si mali dopriať aspoň v 80 percentách času. Tých 20 percent prebdených nocí by si si mal v ideálnom prípade vyhradiť na aktivity, ktoré si užívaš (nech si už pod tým predstavíš čokoľvek).

Podľa vedca Andrew Hubermana by sme si mali dopriať kvalitný spánok aspoň 80 percent času. Zdroj: Pexels

Nedostatok spánku sa obvykle spája s kognitívnymi poruchami, dopravnými nehodami, so zvýšeným rizikom metabolických porúch vrátane obezity, cukrovky druhého typu a kardiovaskulárnych chorôb, so psychickými poruchami, ale aj s predčasnou úmrtnosťou.

7.00 – vstaň v rovnakom čase každý deň

Štúdia, ktorá sledovala viac ako 61 vysokoškolákov počas 30 dní, zistila, že ľudia, ktorí sa prebúdzali približne v rovnakom v čase, podali lepší akademický výkon a mali lepšiu náladu v porovnaní s tými, ktorí sa zakaždým budili v inom čase – aj keď spali rovnako dlho.

Vedci v štúdii skonštatovali, že ľudia, ktorí často menia svoje spánkové návyky, a teda aj časy, v akých sa vystavujú svetlu a tme, môžu zaznamenať „nesúlad“ medzi cirkadiánnym rytmom (ten funguje ako naše „vnútorné hodiny“) a cyklom spánku a bdenia. To znamená, že títo ľudia budú pociťovať niečo ako „chronický jet-lag“.

Ich telo bude mať problém prispôsobiť sa neustálym zmenám, čo môže negatívne ovplyvniť ich zdravie a kognitívne funkcie. Môžu byť unavení, mať problém so sústredením a s pamäťou či dokonca rýchlejšie priberať na váhe.

7.01 – neposúvaj budík

Posúvanie budíka každých 10 minút sa zdá ako pohodlný spôsob, ako si predĺžiť odpočinok, ale podľa vedcov tým v skutočnosti robíme pravý opak.

