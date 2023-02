V týchto laboratóriách zmrazujú ľudí, ktorí sa chcú zobudiť v budúcnosti. Medzi nimi je aj priekopník bitcoinu či športová hviezda

V arizonskom centre Alcor nájdeš vyše 300 nádrží naplnených tekutým dusíkom. Nie sú však prázdne. Ver tomu či nie, ale v každej z nich sa nachádza zmrazené ľudské alebo zvieracie telo. Všetko sú to vyhasnuté duše, ktoré čakajú na moment, až im nové technologické a medicínske postupy opäť vrátia život.

Hoci to môže znieť ako námet futuristického filmu, v skutočnosti ide o realitu. Dnes už takéto centrá nájdeš po celom svete. Okrem americkej Arizony a Michiganu sa nachádzajú napríklad aj v Rusku (KrioRus), Austrálii (Southern Cryonics) či talianskej Valencii (Cecryon).

Proces „posmrtného zmrazenia“ nepodstupujú len sci-fi nadšenci a miliardári. Jeden zo známejších „klientov“ bol napríklad softvérový vývojár a priekopník bitcoinu Hal Finney, ktorý zomrel v roku 2014 na ALS, a člen baseballovej siene slávy Ted Williams, ktorý zomrel v roku 2002 na komplikácie spojené so srdcovou chorobou.

Majitelia centier veria, že ľudí uložených v nádržiach s tekutým dusíkom raz bude možné oživiť a uzdraviť. Zdroj: Youtube/CNET

„Klientom“ sa staneš jednoducho. Stačí, keď sa na stránke zadarmo registruješ a potom požiadaš o zápis do čakacej listiny – pokojne aj cez Whatsapp. Ak uspeješ, priprav si už len niekoľko stoviek tisíc eur a máš nádej, že tvoja prvá smrť nebude posledná. Dá sa tomu naozaj veriť?

V Refresheri ti pravidelne prinášame zaujímavosti zo sveta vedy, medicíny a zdravia. Viac podobného obsahu nájdeš pod témou Zdravie a Veda a výskum. Staň sa členom Refresher+ klubu a budeš mať prístup ku všetkým článkom.

Ako to prebieha?

Veda, ktorá sa zaoberá uchovávaním ľudských tiel pomocou chladu, sa nazýva kryonika. Je určená najmä pre pacientov trpiacich nevyliečiteľnými chorobami, ktorí v súčasnosti nemajú žiadnu nádej na záchranu. Budúcnosť by však mohla priniesť nové spôsoby liečby.

Proces sa začína vtedy, keď je pacient vyhlásený za mŕtveho, ale jeho orgány ešte stále pracujú. Zmrazovanie živých ľudí nie je možné, pretože by sa to považovalo za samovraždu, a to ani so súhlasom pacienta, keďže technicky by šlo o eutanáziu a tá nie je v mnohých krajinách povolená.

Technicky nejde o zmrazenie, ale vitrifikáciu. Tá telo obalí ľadom bez poškodenia orgánov. Zdroj: Youtube/CNET

Lekársky tím presunie telo do ľadového kúpeľa, až kým nie je pripravené na prevoz do kryonického zariadenia. Tam telo napojí na prístroj podobný bypassu srdca a pľúc, ktorý zabezpečuje cirkuláciu krvi a okysličovanie tkanív. Lekári následne do krvného obehu zosnulého napumpujú vitrifikačný roztok, ktorý funguje podobne ako nemrznúca zmes – orgány by mal byť schopný zmraziť bez väčšieho poškodenia.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo treba s telom urobiť predtým, ako ho naložia do tekutého dusíka.

Na akú nízku teplotu ho schladia.

Čo si o tom myslia vedci a či by to bolo teoreticky možné.

Aké najväčšie prekážky musí veda prekonať.