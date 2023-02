Český „Diablov doktor“ vo svojom dome pitval mŕtvoly a robil okultistické rituály. Podľa legiend zapredal svoju dušu za dar liečiť

Len čo osada Šumburk upadne do šera, akoby sa z nej vytratil život. Cez deň vyhľadávané miesto pacientov z celého okolia, ktorých sem priniesla posledná nádej vyhrať nad svojím osudom, upadlo do odpočinku. Sviečky v izbách maródov ubytovaných v Burgu dohoreli a chorí sa spokojne nechali pohltiť svojimi snami. Uvoľnení a bez strachu. Vedia totiž, že sú v tých najlepších rukách.

Ticho letnej noci však preruší vŕzganie mohutných drevených dverí. Sprevádzajú ho pomalé, ale hlučné kroky statného muža so šedivou bradou. Potichu privrie dvere – omnoho opatrnejším pohybom, než ich otváral. S lampášom v ruke schádza odetý v čiernom plášti stále nižšie po kamennom schodisku. Zrazu zastane, aby sa ubezpečil, že nemá v pätách žiadnu spoločnosť. Hneď ako zhodnotí, že je vzduch čistý, v tichosti položí lampáš a posadí sa za obrovský drevený stôl obložený starými knihami.



Listuje v zožltnutých stránkach napísaných rukopisom neznámeho autora, na ktorých sa podpísal zub času. Na jednej zo strán zastane a poteší sa. Muž našiel to, čo hľadal. Konečne môže nepozorovane dokončiť svoj liečivý elixír, tentokrát už bezchybne – podľa prastarého receptu.

Zatiaľ čo si šepotom číta ingrediencie, za svojím chrbtom začuje zvuk podobný praskaniu ohňa. Prudko sa obzrie a zvuk utíchne. Ani sa nestihne vrátiť naspäť k práci a do nosa mu udrie sírový zápach. „Ešte nie je môj čas. Ešte nie,“ zamumle so zhrozeným výrazom na tvári a spomenie si na zmluvu, ktorú kedysi podpísal s diablom.

Zhrabne niekoľko fľaštičiek, ktoré má poruke, rozčítanú knihu zatvorí a schová si ju pod plášť. Rýchlym krokom si to namieri k nízkym dvierkam ukrytým na konci zatuchnutej pivnice. Otvorí ich a stiesnenou podzemnou chodbou sa rozbehne vpred, až zastane v hrobke. V hrobke, ktorú nechal postaviť sám pre seba, nachádzajúcej sa pod kostolom susediacim s jeho domom. Už je na svätej pôde, ale bolo to len o vlások. Vydýchaný sa posadí na mramorový stupienok a z kabáta opäť vyberie knihu. S pocitom bezpečia sa konečne nerušene ponorí myšlienkami do starého rukopisu.

Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela prezývali ako „Fausta Jizerských hôr“ či „Diablovho doktora“. Zdroj: Wikipedia Commons/@Tony Johannot: Johann Wolfgang Goethe, Faust – Der Tragödie Erster Teil

Približne takto legendy opisujú liečiteľa Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, ktorý v 18. storočí zázračne a zadarmo uzdravoval ťažko chorých. Vďaka veľkému záujmu o jeho vychýrené služby spopularizoval Šumburk (pozn. red. v súčasnosti obec Pěčín v Libereckom kraji v Českej republike) a napriek tomu, že nikdy neštudoval medicínu, jeho služby vyhľadávali tí najchudobnejší, ale i bohatá šľachta.

Prezývali ho ako „Faust Jizerských hôr“ či „Diablov doktor“, keďže podľa legiend používal čarodejné knihy, v pivnici potajomky pitval telá mŕtvych pacientov a za živými lietal vďaka čiernemu plášťu, ktorý dostal od samotného satana, keď s ním uzavrel zmluvu. Svoju dušu údajne vymenil za nadprirodzené liečiteľské schopnosti. Na dôveryhodnosti tejto klebete pridával aj fakt, že Kittel bol neobvykle bohatý – nechal si postaviť obrovský dom, kostol, faru a dokonca aj školu.





Muž z rodu „ránhojičov“ nikdy nie skutočný lekár

Ako píše český portál Jizerky, dátum narodenia Jána Josefa Antonína Eleazara Kittela sa podľa rôznych zdrojov líši. Podľa matriky jeho rodnej obce Šumburk mal prísť na svet 13. februára 1704.

Záujem o liečiteľstvo pravdepodobne pochytil od svojho otca Melchiora Jana Antonína Kittela, ktorý napriek tomu, že bol vyučený zámočník, vykonával aj lekárske remeslo. Priučiť sa mal k nemu údajne počas vojny, pričom vďaka svojim schopnostiam bol v Šumburku aj v okolitých obciach obľúbený a vyhľadávaný.

