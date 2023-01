Sam Smith nehľadá priateľstvo, ale milencov. Videoklip k novej piesni niektorých ľudí pobúril, vraj by mať byť deťom neprístupný

Sam Smith tento týždeň vydal svoj štvrtý štúdiový album Gloria. Na Youtube dlho neotáľal a k piesni s názvom I'm Not Here To Make Friends sa pochválil videoklipom. Je módnou prehliadkou odvážnych outfitov, ktoré ohýbajú stereotypné pravidlá o ženskom a mužskom oblečení.

Smith, ktorý je gay a identifikuje sa ako nebinárna osoba, v ňom vystupuje v šatách, v korzete aj v trblietavom, takmer všetko odhaľujúcom body. Chytľavú pieseň sprevádzajú dvojznačné choreografie, vo videu sa mihne veľa zadkov a pohybov, ktoré sa nedajú pomýliť s ničím iným než so sexuálnym podtónom.

Podľa Ladbible práve tento štýl videoklipu niektorým ľuďom prekáža. Na Twitteri sa rozpútala debata o tom, že hudobné klipy by nemali byť dostupné deťom alebo by ich mali aspoň cenzurovať.

Fanúšikovia si však megahviezdu, ktorá v iných piesňach ohúri aj hlasovým prejavom, bránia. Vravia, že podobnej kritike nečelia ženy, ktoré sa vo videoklipoch naschvál stavajú do sexualizovanej polohy, a že ľuďom Smithov prejav vadí predovšetkým preto, že je gay. Vo videoklipe sú ľudia s rôznou rodovou identitou a vplyv queer kultúry v ňom je nepopierateľný.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Mali by byť videoklipy cenzurované, ak majú sexuálny podtón? Áno, mali by byť nedostupné pre deti. Nie, rodičia sú zodpovední za to, čo na Youtube deti pozerajú. Neviem/Nemám na to názor. Hlasovať Áno, mali by byť nedostupné pre deti. 50% Nie, rodičia sú zodpovední za to, čo na Youtube deti pozerajú. 0% Neviem/Nemám na to názor. 50%

Čo sa to stalo so Samom Smithom, pýta sa jeden používateľ Twitteru. V momentálne aj trendujúcej téme ľudia vyjadrujú obavy. Režisér a producent Robby Starbuck napísal, že deti, ktoré sledujú Smithov kanál, dostali upozornenie, keď video nahral, a zrejme si ho aj pozreli. „Nechutné a podlé. Sam Smith je groomer!“

I just watched that Sam Smith video, I don't know what the world's coming to, it wasn't like this in my day. pic.twitter.com/xqklV5HU8M — twitch.tv/Limmy (@DaftLimmy) January 29, 2023

Groomer znamená človek, ktorý si manipuláciou postupne získava dôveru detí a potom ich zneužije. Často sa používa v kontexte LGBT+ ľudí najmä v amerických konzervatívnych kruhoch, predovšetkým pri debatách o transrodovosti alebo o drag kultúre.

Je dôležité dodať, že pedofília ani samotné zneužívanie detí podľa súčasných vedeckých zistení nie je úzko prepojená so sexuálnou orientáciou. Prečítaj si viac o queer témach a o mýtoch, ktoré sa spájajú s LGBT+ ľuďmi tu.

Medzi výraznými negatívnymi komentármi sú aj prirovnania Smitha k bin Ládinovi či k Andrewovi Tateovi, ktorého práve vyšetrujú zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi.

Iní ľudia však na sociálnej sieti argumentujú, že to, na čo sa deti pozerajú, je v réžii rodičov. Dodávajú, že kritika je podobná tomu, čo queer ľudia odjakživa musia počúvať: že ľuďom nevadí, ak je niekto gay, hlavne, aby to neukazoval. Jeden používateľ Twitteru vyzdvihol, že medzi kritikmi sú najmä heterosexuálne orientovaní cisrodoví ľudia.

y'all need to stfu about sam smith cos you know if a skinny straight man wore this you would be be saying he's subverting gender norms and pioneering for the queer community https://t.co/mmYdj9x6Kk — bas !! (@moonysIibrary) January 29, 2023

„Nikomu neprekáža, keď to robia speváčky, ale nie je v poriadku, ak to urobí Sam Smith. Piesne, ktoré vaše osemročné deti počúvajú, sú o sexe, takže sa nad tým možno zamyslite,“ odkazuje ďalšia komentátorka.

Video režíroval ukrajinský režisér Tanumuino, ktorý v minulosti pracoval na klipoch pre Harryho Stylesa, Rosalíu, Cardi B, Lizzo či rapera Lil Nas X-a.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.