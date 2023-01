Porsche oslavuje 75. výročie svojho vstupu na trh nádhernou štúdiou, ktorá jazdí na syntetické palivo

Pre automobilku Porsche je rok 2023 významný, pretože je to 75 rokov od jej vstupu na trh – v júni 1948 začali predávať prvý model 356. Práve na ten pri tejto príležitosti odkazuje koncept Vision 357, ktorý poslúži ako oslava narodenín značky. Štúdia odkazuje na prvotný model, kombinuje však súčasné dizajnové modely Taycan, Cayman alebo 911.

Snahou bola minimalizácia hrán a čo najčistejší dizajn – svetlá sú schované za priehľadným krytom, konvenčné spätné zrkadlá nahradila kamerová technológia, kľučky dverí sú schované v bočnom stĺpiku. 20" disky osadili aerodynamickými krytmi. Zaujímavým detailom je čelné okno, ktoré opticky prechádza cez A-stĺpiky až do strán, čo vytvorilo jednotnú plochu. Karoséria kombinuje dva odtiene lakov (Ice a Grivola), ktoré dopĺňa polep.

Zdroj: Porsche

To, že pod karosériou je konvenčná technika, naznačujú titánové koncovky výfuku. Porsche síce technickej stránke nevenuje pozornosť, pretože je to len koncept, ktorý neprejde do sériovej podoby, no základom má byť platforma a pohon modelu 718 Cayman GT4 RS. Vision 357 je plne pojazdný a je schopný jazdiť na syntetické palivo, ktoré si Porsche už začalo vyrábať.

Premiéru má na koncernovej udalosti Drive Forum, ktorá v Berlíne štartuje dnes a potrvá do polovice februára.

