VIDEO: „To nie sú preteky, ale cirkus,“ majster F1 Verstappen ragequitol virtuálny závod Le Mans

Max Verstappen nazval udalosť 24 Hours of Le Mans Virtual cirkusom po technických problémoch, ktoré viedli k niekoľkým červeným vlajkám a odpojeniam. Tie ho zrejme doviedli až k opusteniu pretekov.

Virtuálne preteky vznikli v roku 2020 počas začiatkov pandémie v súvislosti s ochorením covid-19. Skutočné preteky Le Mans vtedy museli odložiť a skutoční jazdci z celého sveta nakoniec jazdili 24 Hours of Le Mans Virtual cez počítač. Konkrétne na to poslúžila hra rFactor 2, ktorú nájdeš aj na Steame a ktorá si zakladá na tom, že ide o mimoriadne realistický simulátor pretekov.

Na to, aby sa kandidáti mohli vôbec zúčastniť, musia vlastniť licenciu od FIA a musia byť profesionálni jazdci, a to minimálne dvaja zo štyroch členov tímu.

Zdá sa, že Verstappen šiel do pretekov s pozitívnou energiou a s veľkými šancami na víťazstvo. Asi pred týždňom v rozhovore pre Washington Post povedal, že je tento virtuálny event pre neho aj celý tím nesmierne dôležitý a že dúfa v úspešný víkend, z ktorého domov privezie výhru.

Berieme to ako reálne preteky. Jemne dolaďujeme nastavenie vozidla a testujeme v najhorúcejších aj najstudenších podmienkach, v daždi aj suchom počasí a dňom i nocou.

Podľa Maxa tejto digitálnej udalosti predchádzajú mesiace príprav, čo množstvo ľudí nevie. Aj keď technicky ide v podstate iba o naháňanie pixelov po obrazovke, simulátory ako rFactor 2 mávajú vysoko prepracované systémy na vylaďovanie parametrov vozidiel. Tentoraz však boli náročné prípravy zbytočné. V úvode jazdcov odpájalo a organizátori vyvesili dvakrát červené vlajky, ktoré preteky pozastavili na viac ako hodinu.

Čo sa vlastne stalo

Verstappenovi sa však spojenie prerušilo aj potom, čo tím organizátora prvotné problémy odstránil. Jazdcom, ktorých odpojilo predtým, organizátori priznali stratené kolá, aby medzi pretekármi nenastali rozdiely. Keďže sa však následné prerušenie spojenia týkalo menej ako štyroch jazdcov, Verstappenovi, ktorý bol v tom čase na prvej pozícii, stratené kolá nezarátali.

Známy jazdec začal hromžiť a zdôraznil, že sa mu takéto čosi stalo už tretíkrát a zo strany organizátora to považuje za nekompetentnosť, keďže si nevie ustrážiť vlastnú hru.

Producent Gérard Neveu, ktorý za eventom stojí, vyhlásil, že šlo o technické problémy so serverom spojené s možným útokom typu DDoS.

Takéto útoky, ktorých cieľom je zahltiť server množstvom požiadaviek, sú vo svete gamingu pomerne bežný jav. Podľa vyjadrenia organizátora si však za to trochu môžu aj samotní účastníci.

„Po úvodnom skúmaní sa zistilo, že niektorí pretekári nechtiac verejne zdieľali IP adresy, pod ktorými sa pripájajú k serveru, čo by sa nemalo stávať. Problém by nenastal, ak by IP adresy zostali chránené,“ vysvetlil Neveu.

Verstappen po opustení pretekov netajil rozhorčenie: „Aký to má zmysel? Pripravujete sa päť mesiacov na pokus vyhrať šampionát, ste prví, chcete vyhrať preteky, na ktoré ste sa pripravovali dva mesiace, a oni to takto nezvládnu. Boli tam dve červené vlajky a oni vinu zvalili, ja neviem na čo, na ľudí, ktorí útočili na server DDoS útokom... Úprimne, toto je zlý žart. To ani nemôžete nazvať pretekmi. Je to cirkus.“

Pokiaľ Max nebol medzi účastníkmi, ktorí vyzradili svoje IP adresy, jeho hnev je celkom oprávnený. Pri takomto dôležitom a profesionálnom evente možno očakávať zo strany organizátora vyššiu úroveň zabezpečenia. Na jeho obranu skonštatujeme, že proti útokom typu DDoS sa relatívne ťažko bráni bez obmedzenia legitímnych požiadaviek smerujúcich na server. Pokiaľ sú totiž útočné packety dostatočne vierohodné, ťažko ich rozoznať od tých skutočných.

24 Hours of Le Mans Virtual podľa všetkého bude aj v roku 2024, no Verstappen sa na ňom už odmieta zúčastniť. Dokonca vyhlásil, že hru odinštaluje a bude to fajn, pretože si aspoň v PC uvoľní trochu miesta. Nešťastné preteky napokon vyhral Team Redline a celkové víťazstvo v šampionáte má patriť Porsche Coanda.

