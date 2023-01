Xbox vs Playstation. Rok 2023 bude pre konzoly zlomový. Aké pecky odhalia a vyjdú v ďalších 12 mesiacoch?

Konzoly PS5 a Xbox Series X/S sú už celkom bežne dostupné. Množstvo hráčov sa tak zamýšľa nad tým, ktorú z nich si kúpiť a do ktorej investovať nielen čas, ale aj peniaze. Konzola však v sebe skrýva viac než to, aké hry si na nej zahráš.

Bude na nej dostatok hier? Chystajú jej výrobcovia nejaké zaujímavé novinky? V článku sa dozvieš, čo môžeš očakávať od PS5 a Xboxu v roku 2023 nielen z hľadiska exkluzívnych hier, ale aj nových oznámení, služieb a hardwarových noviniek.

Exkluzívne hry

Playstation 5

Už 27. januára vyjde fantasy RPG Forspoken s veľkým, otvoreným svetom na skúmanie. V ňom sa mladá Američanka Frey cez záhadný portál dostane do magického sveta, v ktorom získa superschopnosti. Na hre zaujme najmä rýchly pohyb protagonistky a jej čarovné útoky spôsobujúce záplavu obrazovky časticovými efektmi.

Tento rok určite vyjde Spider-Man 2 od štúdia Insomniac Games. V hre budeme zrejme hrať za oboch Spider-Manov. Hlavným záporákom bude Venom.

V apríli vyjde príbehové rozšírenie pre Horizon: Forbidden West Burning Shores. Podľa vzoru DLC pre prvú hru s názvom Frozen Lands pridajú autori do hry príbeh, nové typy nepriateľov, zbrane a ďalšie herné prostredie na preskúmanie.

Júnové Final Fantasy XVI vyzerá ako vysokokvalitný japonský blockbuster na úrovni Avengers: Endgame, akurát vo videohre. Ide o najočakávanejšie japonské RPG. Hráčov čakajú desiatky hodín hrania, obrovské bytosti, ktoré budú ovládať v súbojoch, prepracovaný príbeh či originálne fantasy prostredie.

Veľkým otáznikom je vydanie multiplayerového titulu zo sveta The Last of Us. Štúdio Naughty Dog ho označilo za svoj doposiaľ najambicióznejší projekt. Nebude to totiž klasická multiplayerová akcia. V hre bude dôležitý aj príbeh a postavy.

Zdroj: Naughty Dog

Stellar Blade bude akčné JRPG s veľmi rýchlymi útokmi hlavnej hrdinky, akčnou hrateľnosťou, dôrazom na postavy a dejové zvraty, ako i megalomanské akčné scény.

Playstation a ich partneri odhalili aj exkluzivity ako Wolverine či Final Fantasy VII Remake – Rebirth. Tie však vyjdú najskôr v roku 2024. Nezávislé a menšie hry do tohto článku nebudeme zahŕňať. V drvivej väčšine prípadov ide len o časové exkluzivity, ktoré zrejme vypršia ešte v priebehu tohto roka (platí to aj pre indie exkluzivity na Xbox konzolách).

Xbox Series X/S

Na jar vyjde akčná upírska FPS hra Redfall, ktorú budeš môcť prejsť celkom sám alebo spolu s inými hráčmi online. Stoja za ňou tvorcovia titulov ako Prey či Dishonored, takže by mala byť kvalitná.

V lete vyjde veľkolepé sci-fi RPG Starfield od tvorcov Skyrimu či Falloutu. Na hre pracovali množstvo rokov a podľa vyjadrení tvorcov má mať gigantické rozmery. Ponúkne možnosť navštíviť viac než tisícku planét, bojovať proti robotom, príšerám, ľuďom aj iným mimozemšťanom, hráč si bude vylepšovať vesmírnu loď a množstvo ďalšieho. Samozrejmosťou je príbeh s viacerými možnosťami, ako viesť dialóg a robiť dôležité rozhodnutia.

Na rozdiel od Gran Turismo 7 vyjde nová Forza Motorsport len na súčasnú generáciu konzol. Autori pretekárskej série sa naplno sústredili na vytvorenie najlepšieho možného systému na pretekanie, pričom tak trochu reštartovali sériu. Chcú do nej priniesť zaujímavé novinky, ako napríklad technológiu ray tracing.

Nový STALKER vyjde časom aj na Playstation, no v decembri 2023 bude mať premiéru len na PC a Xboxe. Na hre robí ukrajinské štúdio GSC World a vývoj značne ovplyvňuje vojna na Ukrajine. STALKER 2 bude atmosférické, akčné sci-fi.

Tento rok by už mala vyjsť aj adventúra Replaced s nádychom Blade Runnera a pixelovým výtvarným štýlom, ktorá ohromuje v každom traileri.

Na konzoly Xbox tento rok vyjdú aj Age of Empires 2, 3 a možno aj najnovší štvrtý diel. Xbox už dávnejšie ohlásil viacero ďalších exkluzivít, ako napríklad Fable, Senua's Saga: Hellblade II, Awoved, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, Everwild, State of Deacy 3 či Indiana Jones. Okrem Hellblade 2 však žiadna z nich nemá veľké šance vyjsť ešte tento rok.

Konferencie a prezentácie odhaľujúce nové hry

Xbox

Xbox 25. januára odvysiela svoju prezentáciu zvanú Developers Direct. V prvom rade v nej budú hovoriť o tituloch Redfall, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online a Minecraft Legends. Nebude to konferencia v štýle E3, ale skôr niečo kratšie, kde každá hra dostane viac priestoru a záberov z hrania.

Hráčov na prezentácii poteší aj oznámenie nových titulov pre službu Game Pass, o ktorej je posledné týždne nezvyčajne ticho. Xbox čaká klasická, veľká E3 konferencia, kde odhalia budúce hry, a tešiť sa môžeme aj na ich účasť na hernom festivale Gamescom.

Hráči sú najmä zvedaví na RPG Avowed, z ktorého tvorcovia zo štúdia Obsidian ešte neukázali žiadne zábery. Podobne je na tom RPG Fable a akčná strieľačka Perfect Dark či Indiana Jones. Xbox oznámil množstvo svojich hier príliš skoro a teraz hádam ukážu, ako budú vyzerať.

Nové oznámenia budú prevažne o menších tituloch. Už dlhšie sa špekuluje o novej hre od tvorcov The Banner Saga či menšej hre na štýl Pentiment od štúdia Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo).

Playstation

Zástupcovia konzoly Playstation neusporiadali klasickú veľkú konferenciu či takzvaný showcase od septembra 2021. Tento rok teda zrejme pripravia veľkú akciu. Playstation okrem Spider-Mana 2 a PS VR2 na celý rok 2023 neoznámilo od svojich vlastných štúdií (majú ich viac ako 15) žiadne iné veľké tituly. Je možné, že chcú nechať priestor na „dýchanie“ svojmu novému headsetu, respektíve, že žiaden z ich veľkých titulov ešte nie je pripravený vyjsť.

To je však nepravdepodobné, keďže Playstation každoročne vydáva veľké a kvalitné hry viackrát do roka. Buď oznámia nejaké hry na potenciálnej prezentácii na jar, alebo sa budú spoliehať len tituly pre virtuálnu realitu a exkluzivity od vonkajších štúdií (takzvané 3rd party exkluzivity), ako sú Forspoken a Final Fantasy XVI.

Playstation tento rok odhalí multiplayerovú hru zo sveta The Last of Us a očakávať môžeme aj oznámenie Ghost of Tsushima 2, ktoré je údajne vo vývoji. Nové hry by mohli odhaliť aj štúdiá Bend (tvorcovia Days Gone), SSM (tvorcovia God of War, ktorí už niekoľko rokov pracujú na novej značke) či Guerilla Games (robia na multiplayerovom titule zo sci-fi sveta Horizon).

Na nových hrách pracujú aj v štúdiách Bluepoint Games (tvorcovia remaku Demon’s Souls), Pixelopus (tvorcovia Concrete Genie) či Team Asobi, od ktorého všetci očakávajú pokračovanie Astro Bota. Inými slovami, väčšina Playstation štúdií robí na hrách, ktoré ešte neoznámili či neodhalili, už vyše 2-3 roky.

Zdroj: PlayStation

Hardware

Xbox

Xbox na tento rok neplánuje nič výrazné, možno oznámia ovládač Elite 3. Microsoft v spolupráci s Xboxom pracoval na zariadení, ktoré by slúžilo výhradne na streamovanie hier. Tak skoro sa však „konzoly“ s kódovým označením Keystone nedočkáme. Microsoft ju odložil na neskôr, pretože komponenty potrebné na jej výrobu sú stále drahé a spoločnosť chce systém predávať lacno.

Playstation

Playstation vydá špeciálny ovládač pre zdravotne postihnutých s názvom Leonardo. Playstation v tejto sfére za Xboxom zaostávalo, a tak je načase, aby tiež dali možnosť znevýhodneným hráčom užívať si hry.

Zdroj: blog.playstation.com

Najväčšou hardwarovou novinkou bude vydanie headsetu PS VR2 pre virtuálnu realitu. Playstation chce headset podporovať dlhé roky, a to kvalitnejšími a ambicióznejšími hrami ako v prípade PS VR1. Stále ich však veľa neoznámili. Tešíme sa však na Horizon: Call of the Mountains, hororový titul Switchback (príšery sa budú pohybovať vždy, keď žmurkneš, keďže headset sleduje pohyb tvojich očí) či Beat Saber, ktorý vyjde zrejme neskôr v tomto roku.

Smutnou správou pre hráčov je, že headset nebude kompatibilný s hrami na PS VR1, keďže ide o úplne inú technológiu. Niektoré hry dostanú verzie na PS VR2, zďaleka však nie všetky. Hráčov nepoteší ani nutnosť pripojenia PS VR2 ku konzole káblom, ale len vďaka tomu si užijú takú prepracovanú grafiku. Rôzni herní redaktori si už PS VR2 vyskúšali a sú z headsetu nadšení. Viac sa o headsete dozvieš tu.

Na internete nájdeš aj špekulácie o tom, že v septembri by na trh mohla doraziť nová verzia konzoly PS5, ku ktorej si budeš môcť pripojiť externú mechaniku na čítanie diskov.

A small update here:



- Doesn't seem like there are any major hardware changes from the original console.

- Disc Drive likely won't be compatible with the current digital versionhttps://t.co/2rzlDrjYAb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2023

Služby

Xbox

Game Pass aj v roku 2023 ponúkne možnosť prejsť bez ďalších poplatkov množstvo očakávaných hier ako Wo Long: Fallen Dynasty, Atomic Heart, Starfield, STALKER 2, Hollow Knight: Silksong či všetky Xbox exkluzivity. To všetko už v deň vydania.

Zdroj: XBOX

Playstation

Na druhej strane je PS Plus. Nová verzia služby odštartovala v lete 2022 a zatiaľ sa javí ako skvelé zlepšenie. Najlepšia je verzia PS Plus Extra, vďaka ktorej môžeš hrať stovky hier za mesačný poplatok 14 eur. Služba je výhodná pre hráčov, ktorí si nekupujú veľa hier, keďže je v nej veľa klasík a skvelých, avšak starších hier.

Ak patríš medzi hráčov, ktorí každoročne kupujú veľa nových hier, väčšinu katalógu už budeš mať dávno prejdenú. V tom má Game Pass od Microsoftu výhodu, keďže tam vychádzajú novinky už v deň ich vydania.



Sklamaním je PS Plus Premium, ktoré malo hráčom umožniť znovu si zahrať legendárne hry z čias PS1 a PS2. Playstation však tento katalóg rozširuje len občas a aj to často s nezaujímavými titulmi. Game Pass je preto stále najlepšou službou v hernom svete.

Aká konzola bude v roku 2023 lepšia?

Tešíš sa na veľké hry, ambiciózne a blockbusterové tituly? V tomto už dlhodobo víťazí Playstation so svojimi exkluzivitami. Navyše, k PS5 si tento rok budeš môcť kúpiť aj headset pre virtuálnu realitu novej generácie s novými hrami. Hráči, ktorí si nechcú nechať ujsť najdôležitejšie herné okamihy roka, jednoducho musia vlastniť PS5.

Si skôr príležitostnejší hráč, tešíš sa na hry od Bethesdy a rád odhaľuje úžasné indie tituly cez Game Pass? V tom prípade je pre teba lepšou voľbou Xbox s Game Passom. Zahráš si vďaka tomu veľké množstvo nových hier za veľmi nízku cenu.

