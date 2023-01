Toto sú TOP outfity Češiek a Sloveniek: kožená bunda v cene jazdeného auta, neónová róba z reťazca aj priehľadné nohavice

Už viac ako päť rokov vyberáme najlepšie outfity zo slovenských a z českých ulíc. Výnimku sme neurobili ani v decembri a toto sú originálne kombinácie v podaní módnych blogeriek a influenceriek, ktoré dokonale ovládajú aktuálne trendy. S ľahkosťou zladili cenovo dostupné kúsky aj luxusné modely v hodnote tisícok eur.



V článku nájdeš dvanásť sebavedomých outfitov, ktorým dominujú hrubé vrchné vrstvy, zimná obuv a nadčasové doplnky z dielní známych módnych domov, inšpiruješ sa?

Decembrový výber najlepších outfitov zo slovenských a z českých ulíc otvárame kombináciou ako stvorenou do aktuálneho počasia. Maria Dušička stavila na športový look s výraznou bielou bundou a so sivými legínami, ktorý doplnila o kabelku z dielní módneho domu Hermès.

Manželka Majka Spirita má rokmi vycibrený módny vkus, ktorý je nám aj jej približne 90-tisíc sledovateľom na Instagrame veľmi blízky. Inšpiruješ sa týmto atraktívnym outfitom?

Prsty má aj v druhom dnešnom outfite, keďže navrhla zvonové nohavice pre nemeckú značku MIRYAM, ktoré zakomponovala do svojho outfitu Karolína Chomisteková. Atraktívna influencerka doplnila elegantný kúsok o skrátený vlnený sveter vo svetlom farebnom vyhotovení, zlaté šperky na zápästí a prešívanú koženú kabelku od Chanel.

Miss Slovensko 2013 vyzerala skvelo a vôbec by nám neprekážalo, ak by sme videli viac obdobných kombinácií v slovenských uliciach.

Aký by to bol výber najlepších outfitov, ak by sme vynechali najlepšiu slovenskú módnu influencerku? Petra Macková je jedinečná a presvedčila nás o tom aj v priebehu minulého mesiaca. Rodená Bratislavčanka síce žije v Austrálii, ale v outfite od značky Louis Vuitton by sa nestratila ani v našich uliciach.

Nadrozmerné sako, respektíve kabát s opaskom v čiernej farbe, doplnila o kabelku v tvare kufra s vyrazeným monogramom a o slnečné okuliare s cat-eye efektom, ktoré patria medzi nadčasovú klasiku.

Dlhodobo patríme medzi obdivovateľov minimalistického štýlu, v ktorom sa cíti skvelo aj slovenská influencerka Naty Kerny. Vždy dobre naladená tmavovláska v tomto prípade stavila na kožené sako od značky 2nd Day, sivé zvonové rifle, tenisky na platforme Converse Chuck Taylor All-Star Move a klobúk značky Guess.

Módna blogerka, návrhárka, stylistka, fotografka a v neposlednom rade influecerka Jana Tomas mala pod objemným kabátom v bielej farbe oblečené len základné tielko s okrúhlym výstrihom, tmavomodré rifle v mierne rozšírenom strihu a obuv s výraznou striebornou špicou. Čerešničkou na torte bola ružová kabelka cez plece Coccinelle.

Slovenskú polovicu výberu najlepších outfitov uzatvára šéfredaktorka magazínu Top Fashion Barbora Franeková. V priebehu decembra predviedla niekoľko zaujímavých kombinácií, spomedzi ktorých sme vybrali outfit s dominantným kabátom v hnedej farbe a so svetlými jazdeckými čižmami pod kolená z dielní značky Gino Rossi. Pozitívne hodnotíme aj podlhovastú kabelku.

Ako na dokonalý zimný outfit, nám predviedla aj Zuzana Nováková Stráská, keď prevetrala zateplenú koženú bundu od českej návrhárky Ivany Mentlovej v cene jazdeného auta. Bývalá modelka, dnes influencerka a mama na plný úväzok v tomto prípade stavila na svetlé farebné tóny a išlo o zásah priamo do čierneho. Baví nás rovný strih riflí, sivý šál so strapcami, ale aj veľká čiapka v bielej farbe.

Áno, áno a ešte raz áno! Takto si predstavujeme mestský zimný outfit. Karolína Wernerová zhmotnila naše vízie, keď zladila nohavice s koženým efektom od značky Mango so základnou bielou košeľou rovnakej značky, cez ktorú mala oblečenú zateplenú bundu v atraktívnom tmavohnedom farebnom vyhotovení, a výsledný look bol skvelý zo všetkých stránok.

Osloví ťa aj pohodlný outfit z New Yorku v podaní českej influencerky Nikoly Soukup Braxatorisovej, ktorá vyvetrala modrý pletený sveter Polo Ralph Lauren, svetlomodré rifle s vintage vzhľadom v rovnom strihu, ikonické topánky Dr. Martens a sivú čiapku. Jednoduché, atraktívne a hlavne pohodlné – ideálna kombinácia na mestský outfit, v ktorom sa nestratíš v dave.

Neprehliadnuteľný outfit v podaní Zorky Hejdovej, do ktorého sme sa zamilovali na prvý pohľad. Známa česká moderátorka predviedla žlté neónové šaty s nariasenou sukňou z dielní švédskeho reťazca H&M, v ktorých vyzerala božsky. Look doplnila o výrazné šperky, striebornú kabelku do ruky a o elegantné topánky na vysokých podpätkoch v rovnakom farebnom odtieni.

Party look ako víno predviedla česká influencerka Denisa Kokořová. Atraktívna plavovláska zvolila nadrozmerné sako v čiernej farbe, pod ktorým nemala žiadnu spodnú vrstvu, a priehľadné nohavice s trblietavým povrchom. Ako obuv vidíme ružové lodičky so striebornou sponou na špici, voči čomu nemáme žiadne výhrady.

Posledný outfit zo slovenských a z českých ulíc, ktorý nás oslovil v roku 2022, je prácou Ivany Mentlovej. Vyhľadávaná návrhárka vyrazila do pražských ulíc v čiernom kabáte z vlastnej dielne, ktorý doplnila o dlhú sukňu Saint Laurent, motorkárske čižmy Miu Miu, kabelku Hermès a o slnečné okuliare CELINE.

Výsledný look je ako vystrihnutý zo seriálu Sex v meste a Ivana Mentlová nás opätovne presvedčila o tom, že patrí medzi najštýlovejšie ženy v domácom prostredí.

