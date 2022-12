Ženská bitka Mirgovej s Aless, tvrdé knokauty Flexkinga a Čepa aj emotívna žiadosť o ruku (Report z Fight Night Challenge 3)

Začiatok očakávaného tretieho turnaja organizácie Fight Night Challenge (FNC) v Zoner Bobyhall v Brne sa posunul pre problémy s per pay view prenosom.



Riaditeľ FNC Attila Végh sa ospravedlnil divákom a objasnil, že výpadok streamu spôsobil obrovský nával ľudí na stránku organizácie. Všetko sa vyriešilo nakoniec zmenou stránky prenosu. Végh oznámil, že turnaj už naplno pobeží na stránke Oktagon.tv.



V prvom zápase večera sa proti sebe postavili Dodo Koller a David Zold z Oktagon Fighting Academy. Poznať ho môžeš aj ako boxerského trénera Rytmusa. Odvetný zápas (prvý duel vyhral Koller) začal z ostra. Už prvé kolo bolo plné tvrdých prestrelok, Koller však ukázal vyššiu aktivitu.



Dvadsaťjeden ročný boxer aj v ďalších kolách dokázal držať Zolda čo najďalej od seba a hravo bodovať peknými kombináciami. Koller tak nakoniec zaslúžene zvíťazil dominantným výkonom a pripísal si nad Zoldom ďalšiu výhru.





Zdroj: Fight Night Challenge/Peter Šulič

Ukážkový duel v extrémnom tempe aj žiadosť o ruku

Následne prišiel do ringu Davidov brat, 10-násobný majster Slovenska v boxe, Tommy Zold. Jeho súperom bol dvojnásobný vicemajster Slovenska a raper Marián Mišalko. Aj oni si to už medzi sebou rozdali, a to práve na predchádzajúcom turnaji FNC. Rozhodcovia však videli remízu, s ktorou ani jeden z boxerov nesúhlasil.



Aj tento duel začal v extrémne rýchlom tempe. To vydržalo až do úplného konca. Ani jeden z boxerov súpera nešetril a diváci boli svedkami atraktívnych výmen. Pomerne vyrovnaný, no v každom prípade skvelý, ukážkový duel napokon vyhral na body Marián Mišalko.



O dobrý, technický a drsný profi zápas sa postarali aj Erik Tlkanec s Josephom Kostúrom. Druhý menovaný na poslednú chvíľu nahradil Michala Plesníka a rozhodne nebol ľahkou výzvou pre Tlkanca. Ten napriek tomu dokázal vyhrať po štyroch kolách na body. Následne Tlkanec v ringu požiadal o ruku svoju priateľku, ktorá povedala „áno“.





Zdroj: Fight Night Challenge/Peter Šulič

Divoká bitka „farmárov“

Tak, ako sa očakávalo, poriadnu šou predviedla dvojica „farmárov“, Šimon Koleň a Kristián Mesíček, z markizáckej Farmy 14. Obaja vzali zápas len tri dni pred turnajom a nemali teda žiadnu prípravu. Po intenzívnom staredowne z pondelka, pri ktorom došlo k fyzickému kontaktu, sa dalo predpokladať, že do seba obaja bezhlavo vletia.



Tak sa aj stalo. A síce pre oboch šlo o boxerskú premiéru, predsa len viac sa už od začiatku darilo technickejšiemu Koleňovi, ktorý bojové športy trénuje dlhšie vo voľnom čase. V druhom kole mierne došli sily a kondícia Mesíčkovi, čo jeho súper skvele využil. V treťom kole sa však akoby vrátili a Koleňa dostal do nepríjemných situácii tvrdým tlakom.



Práve Mesíček však pokrstil ring prvou krvou, keď sa mu pustila z nosa po nekompromisných ranách Koleňa. A síce zápas pripomínal miestami krčmovú bitku, diváci sa ani na chvíľu nenudili. Ani tentokrát však nevideli ukončenie pred limitom a rozhodcovia nakoniec prekvapivo videli remízu.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FIGHT NIGHT CHALLENGE3️⃣ (@fightnightchallenge)

Taktický súboj dvoch bývalých tímových kolegov

O hádam najtaktickejší duel sa postarali bývalí tímoví kolegovia z bratislavskej Octagon Fighting Academy, MMA zápasníci Marek Bartl a Robert „Diamantový čávo“ Pukač. Síce prvý menovaný viacej tlačil a udával tempo, pohyblivejší a aj presnejší bol jeho protivník. Rovnako to videli bodoví rozhodcovia, presvedčil ich viac Pukač.



Ďalší pekný zápas ukázali v Brne hudobníci Erik Tresor a Martin Valihora. Síce svetoznámy bubeník bol o desať kilogramov ťažší a občas udrel skutočne poriadne, nestačilo to na skvelý pohyb a techniku rapera Tresora.



Ten po zápase vyzval Frayera Flexkinga, no ešte predtým povedal, žeby si to rád rozdal s komikom a moderátorom Adamom Bergerom alias Berginom, ktorý trénoval napríklad youtubera Tomáša Križana z Naked Bananas pred MMA zápasom v českej organizácii Clash of the Stars.





Tresor vs. Valihora. Zdroj: Fight Night Challenge/Peter Šulič

Neuveriteľný Zátorský a skvele pripravená Mirgová

Zápas Dávida s Goliášom predviedol 70-kilogramový Michal Zátorský so 120-kilogramovým Alexandrom Cvernom. V neuveriteľnom zápase dokázal Zátorský uniknúť „granátom“ českého MMA zápasníka, i keď zopár ich predsa len schytal. Akoby zázračne s ním však nič nespravili.

Na Cvernu sám tréner behom zápasu kričal: „Sašo, to je nuda.“ Zátorský predviedol krásne rýchle úniky aj kombinácie a uchmatol si pre seba zaslúžene výhru. Po zápase sa ešte s úsmevom provokačne spýtal: „Čo ste čakali?“





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FIGHT NIGHT CHALLENGE3️⃣ (@fightnightchallenge)







Po tomto dueli už nastúpili do ringu speváčky Dominika Mirgová a Aless Capparelli. Po opatrnom prvom kole sa v tom ďalšom do seba už naplno pustili, pričom technickejšia a presnejšia bola o niečo nižšia Mirgová. Mala taktiež viditeľne lepší postoj. Bolo vidno, že kamarátstvo na chvíľu šlo bokom.





Aless ustála zopár skutočne tvrdých rán, nijako však súperku neohrozila a väčšinu času ustupovala. V poslednom kole padlo pár ostrých výmen, no ku koncu bolo cítiť, že majú toho majú obe speváčky už dosť. Napokon vyhrala jednoznačne na body Dominika Mirgová.





Zdroj: Fight Night Challenge/Peter Šulič

Gradujúce finále s knokautmi

Dokonca ani pri zápase vo fackovaní, ktorý bol historicky premiérovým duelom tohto typu na SK/CZ scéne, diváci nevideli knokaut. Tým to síce zaváňalo hneď po prvom údere, nakoľko Matej „Kiry the King“ Király, aj jeho súper Tomáš „Drevorubač“ Vaľko sú ťažkými váhami a majú vyše sto kilogramov.



Síce nespadol počas až piatich kôl, ani jeden z nich, bolo jasne vidno, že ďaleko tvrdšie rany má predsa len Vaľko. Knokautom zaváňal aj nasledujúci zápas, na ktorý sa určite všetci diváci v Brne aj za obrazovkami tešili najviac. Do ringu sa po nekončiacom trashtalku na sociálnych sieťach konečne proti sebe postavili rivali Andreas Stolárik alias Frayer Flexking a Imrich „Baron“ Imrich Štefánik.



Presne podľa očakávaní, zápas začal v besnom tempe a prvých pár sekúnd to bola divoká bitka bez štipky taktiky, ale aj techniky. V prvom kole jasne dominoval slovenský raper, v druhom už súperovi nedal šancu. Flexking poslal viditeľne vyčerpaného Barona do počítania a čoskoro ho „dokončil“ tvrdou kombináciou, po ktorej šiel bývalý „markizácky farmár“ k zemi a vstal, až keď bolo neskoro.





Následne si rivali prejavili rešpekt podaním rúk a dokonca aj objatím. Vyzerá to teda tak, že dlhotrvajúci konflikt je zažehnaný. Po dueli však ešte Barona prišiel do ringu vyzvať na zápas jeho kolega z Farmy 14 Kristián Mesíček. Podnikateľ, ale z ringu hneď odišiel a jeho urážky aj výzvu odignoroval. Či tento zápas nakoniec uvidíme je teda otázne.







Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FIGHT NIGHT CHALLENGE3️⃣ (@fightnightchallenge)



Svojej povesti následne neostal v závere večera nič dlžný slovenský „knokautér“ so srbskými koreňmi, MMA zápasník Vlasto Čepo. Ten je v domácom Oktagone známy rýchlymi ukončeniami v prvom kole (v FNC už pod pravidlami boxu zdolal Patrika Jevického).



Presne také predviedol aj v hlavnom zápase večera, ktorý bol dohodnutý na poslednú chvíľu, keďže Rytmus musel zo zápasu s maďarským raperom Curtisom odstúpiť pre chorobu. Čepovi netrvalo ani minútu, kým skúseného a podstatne ťažšieho srbského protivníka Ivana Vičiča tvrdo knokautoval spodným hákom.



Napriek problémom so streamom a meškaniu, organizátori nakoniec ponúkli na treťom turnaji divákom viacero atraktívnych zápasov. Medzi najlepšie určite patrili hneď úvodné duely bratov Zoldovcov či súboj Pukača s Bartlom. Mimoriadne sympatický výkon však predviedla aj Dominika Mirgová, ktorá doslova prešla Aless a bola lepšia vo všetkých aspektoch boja.







