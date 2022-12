Pay per view stream Fight Night Challenge 3 nefunguje. Ľudia sú rozhorčení a chcú vrátiť peniaze

Tretí turnaj organizácie Fight Night Challenge (FNC) je v Zoner Bobyhall v Brne. Očakávané súboje si diváci môžu pozrieť aj online cez pay per view (PPV) prenos na stránke fightnightchallenge.eu. Stream za 10 eur však stále divákom nejde.



Tí sa sťažujú aj v chate na youtubovom streame. Ľudia hromadne píšu, že chcú vrátiť peniaze a že to je vraj na trestné oznámenie, keďže organizátori si za live prenos pýtajú peniaze. Riaditeľ FNC, MMA zápasník Attila Végh na Instagrame ešte niekoľko hodín pred oficiálnym začiatkom turnaja priznal problémy s prenosom, ale informoval, že vraj budú čoskoro vyriešené.



Napriek tomu stále pretrvávajú. Végh fanúšikov odkázal na pomocnú infolinku +421 0221009918. Na tú sme volali, no nikto nám s ničím neporadil. Do telefónu rozprával prednahratý hlas, no hovor sa aj tak prerušil.



Odpoveď sme nedostali ani z mailu support@fightnightchallenge.eu, ktorý má byť na podporu v podobných prípadoch. Kontaktovali sme tiež jedného z organizátorov podujatia, avšak rovnako bez odozvy. Problémy s prenosom boli už v minulosti. Vtedy organizátori tvrdili, že čelili cielenému hackerskému útoku.





