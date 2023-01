Netflix sa v roku 2023 pokúsi poslať konkurenciu do dôchodku. Chystajú vydať akčné blockbustery, drámy aj očakávané komédie

Netflix vydá v roku 2022 opäť desiatky filmov. Väčšina z nich bude zrejme kvalitou priemerná, no každoročne vydajú aj niekoľko úžasných snímok. Nakoniec, v našom rebríčku najlepších filmov roka 2022 sú 3 od Netflixu.

Snímka vznikala niekoľko rokov, počas ktorých herec Eddie Murphy odmietal pokračovanie nakrútiť, pretože nebol spokojný so scenárom. Zdá sa však, že ho nakoniec scenárista Will Beal (Gangster Squad, Aquaman) uspokojil, keďže Murphy nakrúca pokračovanie od septembra 2022.

Herca v očakávanej snímke doplní Taylour Paige (Zola) či Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises). Réžie sa chopil Mark Molloy, pre ktorého pôjde o celovečerný debut, keďže predtým režíroval len krátke filmy a reklamy.

Eddie Murphy & Taylour Paige On the Set of ‘Beverly Hills Cop: Axel Foley’ Details HERE also get More news & Tea!https://t.co/YDlzLAxqZH pic.twitter.com/nTD79aW2vC