Už dlho sme nehrali návykovejšiu hru. Vampire Survivors je jedna z najlepších hier roka a je celkom zadarmo!

V čase písania tohto článku je hra Vampire Survivors na Steame celkovo 59. najhranejšou. Minulý mesiac však bola aj v top 10. Pri vydaní si za ňu jediný vývojár Luca Galante pýtal smiešne 3 eurá. Krátko po vydaní musel dať výpoveď v novej práci, do ktorej prišiel len týždeň predtým.

Hra mu zarobila tak veľa, že obyčajnú prácu už nepotreboval a navyše sa titulu musel venovať dennodenne, takže na regulárnu prácu mu nezostal čas. Cenu odvtedy navýšil na 5 eur pre konzoly Xbox a PC, no stále je to takmer ako zadarmo. Na smartfónoch to tak je aj doslova.

Verzia pre mobily vyšla 8. decembra na Apple Store a Google Play. Nezaplatíš za ňu ani cent a môžeš ju hrať ako vertikálne, tak horizontálne.

V oboch prípadoch sa do hry ponoríš na veľmi dlhý čas. Najlepšou verziou ostáva tá pre počítače a Xbox, keďže si užiješ väčšiu obrazovku a intuitívnejšie ovládanie. Našťastie Vampire Survivors sa hrá vcelku jednoducho.

Vyberieš si jednu z postáv, ktoré majú odlišné schopnosti a zbrane. V hre je niekoľko rôznych levelov s rôznorodými druhmi nepriateľov, ako sú múmie, pavúky, netopiere, rastliny či všakovaké príšery (paradoxne, nenájdeš tu žiadnych upírov). Tvoja postava sa hýbe dole, hore, doľava a doprava v 2D priestore. Cieľom je vydržať nažive čo najdlhšie a odomknúť si všetky levely.

Všetky útoky sa zapínajú automaticky a ty sa len pohybuješ

Všetky útoky fungujú automaticky, takže zatiaľ čo sa vyhýbaš nepriateľom, z tvojho tela vystreľujú nože, magické lúče, sekery, lasá a všetko možné. Zabití nepriatelia po sebe nechávajú modré drahokamy, vďaka ktorým svoju postavu leveluješ.

Za každý level si môžeš vylepšiť niektorú zo svojich schopností alebo získať úplne novú. Po 15 minútach ťa už obklopuje aura smrti z rôznych pascí a zbraní, ktoré ti vyskakujú z tela alebo aj mimo neho (ako napríklad blesky udierajúce náhodne po mape).

Zdroj: Luca Galante

Problémom je, že na mape je čoraz viac odolnejších nepriateľov. Nechýbajú ani veľké monštrá a súboje s bosmi. Na každej mape je niekoľko útočných či obranných bonusov, tajomstiev a špeciálnych útokov, ktoré dokážu zabiť každú bytosť, ktorú vidíš na obrazovke, či pozbierať všetky drahokamy z mapy na štýl magnetu. V opačnom prípade sa k nim musíš priblížiť, čo je občas náročné, keďže nepriatelia sú všade.

Retro vizuálny štýl a návyková hrateľnosť

Vampire Survivors vytvoril jediný človek, a tak od hry nemôžeš čakať vizuálne spracovanie ako v AAA hrách. Hra sa skôr podobá na Castlevaniu spred niekoľkých desiatok rokov. Má arkádový feeling, no bezchybný technický stav. Jej tvorca Luca Galante do nej zapracoval obrovské množstvo herných mechaník a dizajnových systémov, ktoré ozvláštňujú každý level a každý pokus prežiť na mape čo najdlhšie.

Zdroj: Luca Galante

Keď však zomrieš, hodí ťa to do menu, kde si môžeš vylepšiť schopnosti a skúsiť to znovu o čosi silnejší. Aj preto je Vampire Survivors nesmierne návyková hra, od ktorej sa nebudeš môcť odtrhnúť.

Od vydania koncom októbra sa hra stala veľkým hitom a dostala sa aj do rebríčkov najlepších hier roka. U nás sa napríklad umiestnila v rebríčku najlepších indie hier roka 2022. Jej tvorca už pracuje na déelcéčkach, a tak je ideálne čas túto pecku vyskúšať.

Zdroj: Luca Galante

