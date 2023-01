Toto sú najlepšie hry roka 2022, o ktorých si ani nepočul. Sú lacné, originálne a nezaberú ti 100 hodín ako Assassin’s Creed

Indie, a teda nezávislé hry sú vo väčšine prípadov menšie tituly, ktoré vyvíjajú neznámejšie štúdiá, jednotlivci a tímy, ktoré nemajú podporu veľkých vydavateľstiev. Častokrát sú však kvalitnejšie (a pritom lacnejšie) ako veľké AAA projekty, na ktorých robia stovky až tisícky vývojárov. Ich tvorcovia môžu byť viac experimentálnješí, originálnejší a vkladajú do svojich projektov viac srdca.

Svedčí o tom aj to, že až 4 takéto hry sa dostali do nášho výberu 10 najlepších hier roka 2022. Dnes sa pozrieme výhradne na to najlepšie z indie sveta.

Cena hier sa líši v závislosti od platformy. Vedľa hry nájdeš meno štúdia, ktoré na nej robilo. Niektoré hry si môžeš zahrať aj v rámci služieb Game Pass či PS Plus.

10. Disc Room 7-15€ (Nintendo Switch, PC, Xbox konzoly)

Akčná hra z pohľadu zhora

Čas hrania: ~ 3 hodiny

Si vedec a ocitol si sa v pasci. Táto hra je tak trochu ako film Kocka. V každej miestnosti ťa čakajú smrteľné pasce a tvojou úlohou nie je ich prekonať, ale vydržať nažive čo najdlhšie, aby sa ti odomkla cesta ďalej. Postupne si odomykáš lepšie schopnosti, ako duplikovanie tela či spomalenie času. Disc Room je návykové a dúfame, že pokračovanie bude ambicióznejšie, keďže jednotka je z hľadiska dizajnu a veľkosti citeľne malou hrou.

9. Sifu – 30-40€ (Sloclap – PC, PS4/5, Xbox konzoly, Nintendo Switch)

Akčná mlátička

Čas hrania: ~ 10 hodín

Si zručný bojovník a ovládaš bojové umenia. V hre sa túžiš pomstiť Yangovi, vrahovi tvojho majstra, ktorý ťa nechal napospas osudu a odvtedy si vybudoval zločinecké impérium. Sifu je zo žánru beat 'em up. V každom jednom leveli čelíš hordám nepriateľov. Môžeš ich porážať holými rukami, respektíve rôznymi predmetmi v tvojom dosahu. Neustále si pritom vylepšuješ schopnosti a odomykáš nové chmaty.

Najzaujímavejšou vecou na Sifu je celý dizajn hry. Sčasti ide o roguelike, keďže po smrti začínaš odznova. Skutočne však máš viacero životov. Po každom úmrtí postava zostarne a zoslabne, až sa z nej stane dôchodca. Unikátny a zábavný bojový systém navyše v neskorších leveloch predstavuje skutočnú výzvu.



8. FAR: Changing Tides – 20€ (Okomotive – PS4/5, PC, Xbox konzoly, Nintendo Switch)

Dobrodružná, logická adventúra

Čas hrania: 5 hodín

FAR: Lone Sails je jedna z najlepších indie hier, aké sme hrali. Podobne tak ako v jednotke, aj v dvojke ovládaš osamoteného človeka brodiaceho sa spustošeným svetom. Postupne odhaľuje jeho tajomstvá, depresívne, posledné momenty ľudstva. Changing Tides nie je také úderné a unikátne ako prvá časť, no dvojku si užije každý, komu sa páčil predošlý titul.

Prostredie je v 2D štýle, takže sa pohybuješ horizontálne a vertikálne, riešiš hádanky a čelíš prekážkam, aby si sa dostal ďalej. Užiješ si pritom nádherné, prírodné scenérie a melancholickú hudbu.

7. Rogue Legacy 2 – 16-20€ (Cellar Door Games – PC, Xbox Series X/S/One, Nintendo Switch)

Akčný 2D roguelike

Čas hrania: 25-40 hodín

Pokračovanie akčného RPG založili jeho tvorcovia na prvkoch zo žánrov metroidvanie a roguelike. Vždy, keď zomrieš, začneš odznova s iným druhom postavy (rytier, lukostrelec, mág a množstvo ďalších). Každá má unikátne schopnosti a zbrane, takže je každý pokus prejsť hru o čosi odlišnejší. Ak sa ti titul bude zdať náročný, môžeš si znížiť obtiažnosť.



6. Vampire Survivors – zdarma-5€ (Luca Galante – PC, konzoly Xbox, iOS)

Akčný 2D roguelike

Čas hrania: 9-20 hodín

Herný svet tento rok z ničoho nič ovládla hra Vampire Survivors, ktorú celú vytvoril vývojár Luca Galante. Ovládaš v nej jedného z viacerých hrdinov na rôznych mapách, kde na teba útočia stovky rôznorodých príšer. Tvoja postava útočí automaticky a ty si postupne vyberáš, akými útokmi bude disponovať a vylepšuješ si svoj arzenál.

Cieľom je prežiť čo najdlhšie a odomknúť nové mapy a postavy, pričom na konci čaká veľký finálny bos. Upozorňujeme, že Vampire Survivors je extrémne návykové. Hra stojí smiešnych 5 eur, no na mobiloch si ju môžeš stiahnuť celkom zdarma.

5. Stanley Parable: Ultra Deluxe – 13-25€ (Crows Crows Crows – Xbox Series X/S/One, PC, PS4/PS5, Nintendo Switch)

Dobrodružná, vtipná príbehovka

Čas hrania: 5-6 hodín

Ide o port chválenej hry z roku 2013 pre moderné konzoly. Stanley Parable Ultra Deluxe je však zároveň aj pseudo-pokračovaním, keďže oplýva novým obsahom. Zatiaľ čo v pôvodnej hre sme sledovali snahu tvorcov ukázať nám zmysel vlastnej voľby v hrách a prenikali sme hlbšie do herného dizajnu, nová verzia je uvedomelou paródiou súčasného stavu videoherného priemyslu.

Tvorcovia rozoberajú očakávania hráčskej komunity dožadujúcej sa pokračovaní hier, ktorých príbeh vývojári uzatvorili a venujú sa aj zaujímavým otázkam v dizajnovaní hier. Nehovoriac o tom, že hra ako taká je výsledkom geniálneho scenára a veľmi inteligentne napísaného humoru.

4. Tunic – 30€ (Tunic TEAM – PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox konzoly)

Akčné RPG

Čas hrania: 12-15 hodín

Len ťažko sa verí tomu, že gro tejto hry vytvoril jediný vývojár – Andrew Shouldice. Podarilo sa mu vytvoriť veľmi originálny titul, čo je každým rokom stále raritnejšie. Pre svoje RPG z pohľadu zhora si zobral inšpiráciu napríklad aj z titulu The Legend of Zelda. Obtiažnosť si môžeš znížiť, takže si hru užije úplne každý, no musíš pri nej mať trpezlivosť. Vôbec ti totiž nepovie, čo máš urobiť, kam máš ísť a ani to, ako presne ju môžeš ovládať.

To zistíš až počas hrania, keď po celom svete nájdeš roztrúsené stránky z manuálu, ktorý ponúka množstvo užitočných informácií o svete, nepriateľoch, ale aj o základnom ovládaní postavy.

Magický svet Tunicu je plný skratiek, tajných chodieb, nebezpečných nepriateľov a náročných súbojov s bosmi. Môžeš sa na nich však pripraviť vylepšením svojej zbroje a života. Tunic je prekvapivo rozsiahly titul s nádherným, farebným prostredím.

3. Beacon Pines – 13-20€ (Hiding Spot – PC, Xbox konzoly, Nintendo Switch)

Dobrodružná príbehovka

Čas hrania: 5-6 hodín

Máš rád mysteriózne príbehy odohrávajúce sa v idylických malých mestách s príjemnou komunitou? Pripočítaj si k tomu atmosféru hry Night in the Woods a vynikajúco napísané postavy a dialógy, ktoré ťa budú nesmierne baviť. To je Beacon Pines, vizuálna novela, v ktorej meníš príbeh na základe toho, aký dialóg zvolíš.

Hra by sa dala opísať ako metroidvania na mape možností, ktorá sa otvára tým viac, čím dlhšie hráš a získavaš nové „schopnosti“ – v tomto prípade nové slová, ktorými si odomykáš možnosti v dialógoch. Beacon Pines sme prešli na dve posedenia a do obyvateľov tohto mesta, jeho mysteriózneho príbehu, zvratov a vtipných postáv sme sa zamilovali.

2. I Was A Teenage Exocolonist – 20€ (Northway Games – PS4/5, PC, Nintendo Switch)

Príbehová adventúra, simulátor

Čas hrania: 11-13 hodín

Táto sci-fi adventúra má podobne originálny hrateľnostný dizajn ako Citizen Sleeper. O úspechu v dialógoch a úlohách rozhodne tvoja šikovnosť a kombá v kartovom „súbojovom systéme“. Nič sa však nestane, ak neuspeješ. Príbeh dokončíš tak či tak. Ten sa odohráva na mimozemskej planéte, kam sa dostane ľudská výprava z umierajúcej planéty Zem.

Hráš za tínedžera, ktorého si vytvoríš a následne s ním prežiješ detstvo až do dospelosti. Skúmaš prostredie, tvoríš si vzťahy (aj romantické), vyberáš si vzdelanie a prácu a odolávaš útokom čoraz nebezpečnejších mimozemšťanov.

1. Stray – 25-30€ (BlueTwelve Studio – PC, PS4/5)

Dobrodružná adventúra v koži mačky

Čas hrania: 5-6 hodín

Ak si poriadny hráč, je vysoko pravdepodobné, že si o titule Stray už počul. Ovládaš v ňom mačku, ktorá sa snaží dostať z podzemného sveta plného robotov späť na výslnie, odkiaľ spadla. Pomáha jej v tom lietajúci mini robot, s ktorým odhalíš záhady zmiznutia ľudí a čo tomu predchádzalo. Stray má veľmi intuitívne ovládanie a podarený dizajn levelov, vďaka ktorému ťa bude hranie za mačku nesmierne baviť.

Z tohto rebríčku sme vynechali nasledujúce hry: Neon White, Inscryption, Ciitizen Sleeper a Tinykin. Je to z dôvodu, že sme ich zaradili už do rebríčka najlepších hier roka 2022 a chceli sme dať priestor iným titulom. Ak by sme mali vybrať skutočný rebríček TOP 10 indie hier roka 2022, vyzeral by takto:

10. Vampire Survivors

9. Stanley Parable: Ultra Deluxe

8. Tunic

7. Beacon Pines

6. I Was A Teenage Exocolonist

5. Stray

4. Citizen Sleeper

3. Tinykin

2. Inscription

1. Neon White

Ďalšie skvelé indie hry, ktoré sa nezmestili do výberu: Cult of the Lamb, Ghost Song, We are Ofk, Midnight Fight Express, High on Life, Immortality, Signalis, Norco, The Case of the Golden Idol, Sommerville, The Entropy Centre.

