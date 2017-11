Letecká spoločnosť Emirates predstavila nový dizajn prvej triedy. Sľubuje virtuálne okná, nevídaný komfort a luxus

Kým bežní smrteľníci sa pri letoch do iných krajín tlačia v klasickej ekonomickej triede, predstava luxusu v prvej triede v rámci niektorých leteckých spoločností znie lákavo. Hlavne po tom, čo svoj nový dizajn prvej triedy predstavila dubajská letecká spoločnosť Emirates.

Nebol by to Dubaj, keby opäť nevymyslel niečo okázalé, maximálne luxusné a futuristické. Takéto prívlastky si zaslúži nová prvá trieda pre majetných cestujúcich. K dispozícii má byť v lietadlách Boeing 777.

Do redizajnu svojich lietadiel investovala letecká spoločnosť milióny dolárov, no podľa nej to má zmysel. Veď pasažieri budú mať k dispozícii súkromné kabínky inšpirované interiérom luxusných áut Mercedes-Benz. V nich sa budú nachádzať mimoriadne pohodlné sedadlá, navrhnuté podľa štúdií NASA. Tie sa dokážu posunúť do polohy takzvanej nulovej gravitácie, čo je optimálna a komfortná poloha pre astronautov. Zmierňuje tlak z lakťov, krku či chrbta. Samozrejmosťou je, že sedadlá sa budú dať rozložiť na posteľ.

Zvyšený komfort niečo stojí, v tomto prípade nielen vynaložené finančné prostriedky, ale zníženie počtu sedadiel v prvej triede. Kvôli veľkosti kabínok ich bude už len šesť namiesto pôvodných osem. Cestujúci v jednotlivých kabínkach sa budú môcť pred svetom uzavrieť vďaka posuvným dverám.

Novinkou majú byť aj virtuálne okná. Kamery umiestnené na vonkajšej strane lietadla premietnú cestujúcim reálny výhľad z okna, aj keď by ho inak nemali k dispozícii.

Pasažieri prvej triedy si budú môcť kontrolovať vo svojej kabínke zvuk aj teplotu alebo si naliať niečo z vlastného minibaru. Podľa prezidenta Emirates Tima Clarka doteraz nikto nič podobné vo svete civilného letectva ešte nevidel.