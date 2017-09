Za 24 hodín predalo cez 2 milióny smartfónov a zrejme ťa prekvapí aj význam jeho názvu. 7 zaujímavostí o Xiaomi 

Minulý rok vyrukovalo s modelom, akým bez akýchkoľvek pochýb zahanbil nejedného etablovaného konkurenta a už onedlho hodlá všetko zopakovať. Reč tu je síce o mladom, no za to nesmierne populárnom výrobcovi inteligentných mobilných telefónov z ďalekej Číny.

Xiaomi je známe vďaka svojim Android smartfónom, ktoré ponúkajú skvelý pomer medzi cenou a výbavou, snáď po celom svete, čo ale na druhú stranu hneď neznamená, že ho poznáme od hlavy až po päty. Čo tým myslím?

Telefóny so značkou Xiaomi milujú ako ľudia z ozrutnej Ázie, tak aj ľudia z Európy, avšak iba málokto z nás pozná význam názvu spoločnosti alebo to, že má na krku rekord v počte predaných kusov za určité časové obdobie. Ak ťa teda zaujíma viac, určite pokračuj, pretože sa tak môžeš o tomto revolucionárovi z mobilného priemyslu dozvedieť niečo, o čom si doteraz ešte ani nepočul.

Xiaomi má viacero významov

Presne tak. Ako dávnejšie prezradil jeden zo zakladateľov Lei Jun, slovo Xiaomi nemá iba jeden význam, ale hneď viacero. Dá sa totiž doslovne preložiť ako "millet", čo v slovenskom jazyku znamená "proso", ale aj rozdeliť na dve samostatné časti. "Xiao" v takom prípade znamená "malý" a "mi" zase "ryža", čiže dokopy malá ryža, píše web Heavy.

Lei slovíčko "Xiao" zároveň spája s Budhistickým konceptom, ktorý prirovnáva jedno malé zrniečko ryže k obrovskej hore, čo v podstate znamená, že snahu o dokonalosť zamenili za sústredenie pozornosti na "malé veci". "Mi" zase možno považovať aj za akronym pre Mobile internet alebo Mission impossible.

Je v Guinnessovej knihe rekordov

V deň, kedy spoločnosť Xiaomi oslavovala svoje piate narodeniny, dokázala za jeden jediný deň predať prostredníctvom oficiálneho e-shopu mi.com viac ako 2 milióny smartfónov. Áno, čítate správne, stačilo jej iba 24 hodín, a to ju dostalo do slávnej Guinnessovej knihy rekordov. Prvého pol milióna navyše stihla vybaviť do 12 hodín od prijatia objednávok.

Z predaja toľkých telefónov prišlo na účet okolo 335 miliónov dolárov, z čoho, samozrejme, bolo potrebné odpočítať všetky náklady.

Stalo sa tak v roku 2014 a išlo o viacero rôznych modelov, ktoré ponúkali vo veľmi lákavej a aj dočasnej zľave. To však ani zďaleka nie je všetko, pretože v Indii predala cez 15-tisíc kusov vynikajúco hodnotenej vlajkovej lode Mi3 iba za smiešne dve sekundy.

Nevyrába iba telefóny

V ponuke čínskeho výrobcu nenájdeme iba inteligentné mobilné telefóny, ale aj slušnú kôpku iných elektronických produktov.

Či už hovoríme o kolobežke, variči ryže, zariadení na čistenie vzduchu alebo takom laptope Mi Air, všetky tieto kúsky tvoria súčasné portfólio Xiaomi. Ten ich však vyrobil v spolupráci s rôznymi hardvérovými partnermi z Ázie, takže si pri niektorých nepochybne všimnete, že nenesú iba jeho značku.

Má aj vlastného maskota

Ak ste o ňom náhodou ešte nepočuli, tak už viete. Maskotom Xiaomi je malý zajac s červenou šatkou a tiež s takzvanou "ushankou", čiže ikonickou ruskou čiapkou, na ktorú umiestnili červenú hviezdu.

Googlu "ukradol" odborníka

Brazílčan Hugo Barra kedysi pôsobil v radoch internetového giganta, kde mal na starosti viaceré hardvérové produkty vrátane smartfónov a tabletov z modelového radu Nexus. Z Googlu odišiel v roku 2013, aby sa mohol pridať do tímu vrcholových manažérov spoločnosti Xiaomi. V tom vydržal až do januára tohto roka. Kvôli rodine a priateľom sa nakoniec presťahoval späť do Spojených štátov amerických.

Skúsený Hugo dostal v novej práci za úlohu rozšíriť povedomie o značke do iných kútov sveta, pretože ju spočiatku poznali predovšetkým čínski spotrebitelia. To jej ale postupom času prestávalo stačiť, tak najala odborníka, vďaka ktorému sa z nej stala jedna z globálnych špičiek mobilného priemyslu.

Inšpiroval ho iPhone

Keďže jeden zo spoluzakladateľov čínskeho výrobcu, konkrétne Lei Jun, označil iPhone za najlepší smartfón na svete, tak nie je žiadnym veľkým prekvapením, že práve tento nesmierne obľúbený produkt inšpiroval Xiaomi pri vývoji vlastných kúskov. Vizuálnu podobu si všimnete na viacerých či už starších alebo novších modeloch.

Výnimkou však nie je ani nadstavba operačného systému Android, ktorá nesie názov MIUI, pretože z viacerých uhlov pohľadu bez debát pripomína používateľské prostredie systému iOS.

Chystá sa na Slovensko

Vďaka slušnej popularite Xiaomi smartfónov medzi Slovákmi sa výrobca začal pohrávať s myšlienkou, že v našich končinách otvorí svoj vlastný kamenný obchod. O ambicióznych plánoch sme mohli počuť ešte na začiatku tohtoročného leta, kedy horúca novinka zaplavila titulky niekoľkých renomovaných slovenských médií.

Minimálne jeden z nových obchodov s oficiálnou distribúciou produktov, ktorých má byť dokopy až 2 000, tu podľa slov viceprezidenta Xianga Wanga vyrastie do troch rokov. Bližšie informácie ale momentálne nepoznáme.

Xiaomi inks deal for $1 billion loan to accelerate retail store development and expansion outside China https://t.co/gDEuCJhgOy pic.twitter.com/4hq68j5ow3 — Tech2 (@tech2eets) July 28, 2017