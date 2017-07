Xiaomi expanduje! Na Slovensku sa dočkáme prvej kamennej predajne

Pred siedmimi rokmi vedelo o spoločnosti Xiaomi len pár technologických nadšencov. Skupinka vývojárov si kládla za cieľ naprogramovať vlastný mobilný operačný systém založený na Androide - MIUI. Misia bola úspešné splnená a MIUI je dnes súčasťou niekoľkých stoviek smartfónov nevynímajúc samotnú produktovú líniu Xiaomi. Po operačnom systéme nasledoval prvý smartfón a dnes o tomto čínskom gigantovi viete už pravdepodobne vy i vaši rodičia. Ponuka sa totiž rozrástla na nespočetné množstvo produktov od externých batérií, cez notebooky, televízory až po celú radu domácich inteligentných spotrebičov. Primárne sa však môžeme baviť o špičkových smartfónoch.

Myslenie spoločnosti je jednoduché: Prinášať na trh kvalitné výrobky so skvelým vzhľadom za dostatočne nízku cenu. Pokiaľ ste už niekedy skúsili ochutnať túto "pravú čínu", zrejme nám dáte za pravdu. Menším problémom však je, že okrem oficiálneho distribútora sa na Slovensku či v Česku nenachádza jediný kamenný obchod. No a nie každý potenciálny zákazník si dovolí objednať elektroniku bez toho, aby si ju vyskúšal či obhliadol. To sa však zmení.

Xiaomi dospelo do fázy, kedy si môže dovoliť expandovať skutočne do celého sveta. Plán je vybudovať stovky predajní po celom svete, vrátane Európy nevynímajúc Slovensko alebo Česko. Naši susedia Česi sa už 1. augusta dočkajú slávnostného otvorenia jednej z nich priamo v Prahe. Môžeme predpokladať, že Slovensko je pre Xiaomi rovnako alebo minimálne podobne zaujímavý trh a tak sa v nasledujúcich mesiacoch dočkáme i slovenskej pobočky. "Uvidíte nás takmer v každej krajine. A vidieť znamená veriť. Našich zákazníkov necháme vyskúšať si naše produkty, aby sme im dokázali, že aj za málo peňazí je možné kúpiť kvalitný výrobok,“ tvrdí senior vice-prezident spoločnosti, Wang Xiang. Konkrétny dátum príchodu na Slovensko zatiaľ nie je známy, môžeme si však byť istí, že to príliš dlho nepotrvá. Tešíte sa?