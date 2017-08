P.A.T. si užíval prvú dovolenku pri mori s Mega M a Rytmusom. Z krátkeho dokumentu sa dozvieš čosi viac o živote v Pozor Records

Projekt Pozor Records vznikol ešte v minulom roku, kedy uzrela svetlo sveta skladba Nero od P.A.T. Práve on bol zároveň prvým členom pôsobiacim pod touto hlavičkou a mnohí už snáď veľmi dobre vedia, že Pozor Records je vydavateľstvo, ktoré primárne zastrešuje Rytmus. Už vtedy sme vedeli, že časom sa k Pouličnému autorovi tónov pridajú aj ďalší talentovaní hudobníci, no určite bude ich selekcia veľmi prísna a pod label sa dostane len ten, kto si členstvo naozaj zaslúži. Pred viac ako týždňom uzrela svetlo sveta skladba od Mega M s názvom Rottweiller a spoločne s ňou bol oznámený aj jeho vstup do Pozor Records. Obaja chalani si teraz naplno užívajú život slovenských raperov, no v prvom rade pripravujú aj debutové sólové počiny.

Popri práci si však našli čas aj na zopár dní pri mori, čo sme mali možnosť sledovať na ich sociálnych sieťach. Okrem iného sme sa dozvedeli aj to, že pre P.A.T. je toto prvá takáto dovolenka a veľmi si váži, že ju môže stráviť práve s Rytmusom. Jeho fanúšikovia už snáď dobre poznajú aj Youtube sériu Chudobný cigán, prostredníctvom ktorej im dáva možnosť nahliadnuť do svojho života. Teraz tu máme aj ďalšie viac ako desaťminútové pokračovanie, vďaka ktorému budeš mať možnosť vidieť, ako to vyzerá v Pozor Records a dozvieš aj veľa nového.