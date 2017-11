Mega M sa oficiálne stáva druhým členom Pozor Records. Vypočuj si jeho úprimnú výpoveď na novinke Rottweiller

Mega M je súčasťou slovenskej rapovej scény už zopár dlhých mesiacov, počas ktorých stihol predviesť svoje kvality na vlastných skladbách, no nezaostáva ani na hosťovačkách s etablovanými kolegami. Na sociálnych sieťach aj verejnosti máme možnosť vidieť, že najbližšie má hudobne aj kamarátsky k dvojici P.A.T. a Rytmus, s ktorými mu to v konečnom dôsledku aj ladí najviac. Teraz sa však aj oficiálne stáva členom Pozor Records. Tento label založil Rytmus v minulom roku pre Pouličného autora tónov a ďalšie talenty, ktoré mu ešte v budúcnosti vojdu do cesty. Pod touto hlavičkou zároveň uzrie ešte v tomto roku prvý album od Mega M. Ako už iste viete, bude niesť názov Rottweiller a dnes sme sa dočkali aj rovnomennej titulnej skladby.

Novinka prichádza hneď aj so sprievodným vizuálom a je úprimnou výpoveďou o živote autora od mladého veku. Hovorí o všetkom, čo zažil a opisuje svoju cestu až pod Rytmusove krídla. Už tradične sa vyhýba monotónnosti a dokazuje aj lyrické schopnosti. Čo sa týka hudobnej produkcie, o tú sa postaral P.A.T. a viac už snáď dodávať ani nemusíme. Tu je výsledok.