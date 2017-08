Škandinávsky módny dizajn už dávno nie je len o H&M. Predstavujeme značky, ktoré naozaj stoja za to

Architektúra a taktiež móda sú aktuálne už neoddeliteľnou súčasťou našich životov, pričom najmä mladšie generácie si na kvalite potrpia čoraz viac a to nás teší. Časy, kedy záležalo ľuďom predovšetkým na kvantite sú našťastie len minulosťou, čo úspešne zachytilo veľa jednotlivcov pohybujúcich sa v menovaných oblastiach a na trh tak prinášajú menšie množstvo lepších produktov.

Určite už aj vám prebehla hlavou myšlienka: "Prečo práve Škandinávia?" Dôvod je však mimoriadne jednoduchý a to, že tamojší spôsob života a obliekania by mal byť našincom zo Slovenska bližší, ako napríklad taliansky či francúzsky, aj keď... V každom prípade, druhým dôvodom je fakt, že u nás nechýba jedna z najznámejších severoeurópskych spoločnosti, a to H&M. Predajca rýchlej módy, ktorého kúsky máme doma zrejme všetci, ale ani zďaleka nie sú to najkvalitnejšie, čo chladný kraj Európy vyprodukoval.

Práve preto dnes upriamime našu pozornosť na (podľa nás) 5 najzaujímavejších značiek z krajín ako Švédsko, Nórsko či Dánsko, ktoré sú v mnohom kilometre pred nami a to vrátane financií. Apropo, keď už sme načrtli danú tému, tak musíme vás už vopred informovať, že nepôjde o zrovna najlacnejší variant výberu. Ako ale hovorí príslovie: "Za kvalitu sa oplatí priplatiť."

Acne Studios / web

Tentokrát začneme podľa abecedy a tak si ako prvú predstavíme švédsku značku vedenú kreatívnym riaditeľom a zakladateľom v jednej osobe menom Jonny Johansson. Luxusom opradený výrobca s vlajkovými predajňami v domovskom Štokholme, Londýne, Paríži, New Yorku, Los Angeles a Tokyu, je preslávený svojím minimalistickým dizajnom, čistými líniami a kvalitou, po akej túžia všetci.

Dizajnérske kúsky z prvotriednych materiálov vyrábané najmä na území Európy, sú zárukou dlhotrvácnosti aj napriek naozaj častému noseniu, čo môžeme potvrdiť aj z vlastných skúseností. Vyššia cenovka je tak v danom prípade úplne na mieste a nemala by vás odradiť. Pre lepšiu predstavivosť o jednotlivých modeloch a celkovej tvári Acne Studios, pripájame zopár skvelých záberov.

Zaujímavé dámske topánky s klasickou siluétou z kolekcie jeseň/zima 2013, ktoré by sa vďaka nadčasovému prevedeniu nestratili ani v ponuke pre tohtoročné sychravé dni.

A post shared by Acne Studios (@acnestudios) on Jul 17, 2013 at 6:23am PDT

Kvalitný denim by nemal chybať v žiadnom pánskom ani dámskom šatníku, čo už určite viete.

A post shared by Acne Studios (@acnestudios) on Apr 6, 2017 at 5:29am PDT

Prepracovanosť niektorých modelov miestami priam až vyráža dych a to jeden z viacerých faktorov, kvôli ktorému Acne Studios obľubujú aj mnohé známe osobnosti, vrátane raperov.

A post shared by Acne Studios (@acnestudios) on Mar 5, 2017 at 5:13am PST

Mužská kolekcia jeseň/zima 2017 bola okrem iného inšpirovaná taktiež oblečením klasických obchodníkov z 80. rokov. Čo na to hovoríte?

A post shared by Acne Studios (@acnestudios) on Jan 21, 2017 at 6:23am PST

Originálnosť a schopnosť dokázať stále prekvapiť sú aspektmi, ktorými tím okolo Jonnyho Johnssona disponuje a získal si nimi množstvo fanúšikov.

A post shared by Acne Studios (@acnestudios) on Sep 5, 2016 at 4:57am PDT

Norse Projects / web

Druhá v poradí bude dnes dánska spojka medzi luxusným a bežným oblečením, ktorá ma za sebou napríklad kolaborácie s New Balance, adidas, Paraboot či Dr. Martens. Stále pomerne mladá značka so sídlom v nádhernej Kodani vsádza pri výrobe na kvalitu a drvivú väčšinu svojich kúskov necháva šiť v Portugalsku, ktorého fabriky môžu zľahka konkurovať vyhláseným talianskym.

Čo sa týka samotných dizajnov, tak na svoje si prídu hlavne milovníci jednoduchosti, keďže jednotlivé modely šatstva majú čisté strihy a využívajú len úzku paletu farieb, pričom prím hrá predovšetkým biela, čierna, šedá a hnedá. Daný fakt nám avšak vôbec neprekáža, ale skôr naopak v spleti veľkého množstva výrobcov predbiehajúcich sa s preplácanými potlačami a podobne, pôsobia kúsky Norse Projects ako balzam na naše duše. Zodpovedne však môžeme prehlásiť, že ceny sú priamo úmerne kvalite, respektíve za obdobné peniaze nájdete niečo lepšie len veľmi ťažko...

Outfit ako stvorený na príjemný augustový večer v odtieňoch modrej, ktorou podobne ako čiernou len málokedy môžete niečo pokaziť. Ničim nerušivé kúsky zo 100 % bavlny sú tou pravou cestou.

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Apr 6, 2017 o 6:40 PDT

Opäť modrá, ale tentokrát na kabáte so sofistikovane vyriešeným zapínaním na gombíky z novozélandskej vlny, nemáme žiadne ďalšie otázky.

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Okt 26, 2016 o 1:24 PDT

Sezóna jeseň/zima 2015 priniesla do dámskych šatníkov napríklad aj daný kabát, ktorý určite nebol len jednoročnou záležitosťou a majiteľky ho pokojne môžu nosiť dodnes, pričom neurobia krok vedľa.

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Dec 16, 2015 o 3:34 PST

Najnovšia kolaborácia so značkou New Balance na sympatickej siluéte nesúcej číselný názov 770 pýšiaca sa prémiovym spracovaním "Made in England". V jednoduchosti je krása platí pre tentokrát do bodky. Cenovka sa vzhľadom na uvedený fakt zastavila na 180 EUR.

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Apr 28, 2017 o 3:15 PDT

Chuťovky v podobe ROKKVI 3.0 GORE-TEX® bundy vhodnej aj do tých najdaždivejších dní v roku. Tomutu skvostu nemôžeme dať menej ako 10 bodov z 10.

P.S. - Topánky na prvej fotografií pochádzajú zo spolupráce s adidas a kupovať ich môžete napríklad tu.

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Aug 8, 2017 o 7:15 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa @norseprojects, Aug 9, 2017 o 2:02 PDT

Nudie Jeans / web

V poradí tretí výrobca, ktorého vám dnes aspoň sčasti predstavíme je štokhlomský špecialista na denim z organickej bavlny. Progresívny a šetrný prístup či výber z desiatky rôznych strihov, robí z Nudie Jeans jedného z najlepších predajcov obľúbeného kusu šatstva najmä pre pánov.

Okrem vskutku perfektných denim nohavíc, sa švédska značka sústredí taktiež na výrobu košieľ, mikín, či kožených búnd alebo zaujímavých doplnkov, pričom všetky kúsky sú plne recyklovateľné a vyrobené v Európe. Škandinávci si jednoducho potrpia na vysokú kvalitu a to nielen, čo sa týka dopravných prostriedkov. V rámci cien sa stále pohybujeme na hranici okolo 120 EUR za jeden pár riflí, čo nie je nič neznesiteľné.

Najnovšia kolekcia určená na obdobie jeseň/zima 2017 od šikovných severských dizajnérov, opätovne obsahuje tmavý denim alebo klasické kárované košele vo viacerých farebných odtieňoch. Zelená na zábere nižšie je podľa nás azda tou najpodarenejšou.

A post shared by Nudie Jeans Co (@nudiejeans) on Aug 10, 2017 at 5:08am PDT

Výrobca, ktorého v minulosti obľuboval napríklad aj raper Wiz Khalifa, si dáva záležať taktiež na zákazníckom servise a poskytuje dokonca opravu na účet značky. V prípade, že nemáte v blízkosti žiadnu predajňu, tak prostredníctvom stránky môžete požiadať o balíček "prvej pomoci" potrebný k oprave. Geniálny prístup, ktorý sa len tak ľahko nevidí, že priatelia?

A post shared by Nudie Jeans Co (@nudiejeans) on Jun 16, 2017 at 2:54am PDT

Selvedge denim v plnej svojej kráse a my už vypĺňame objednávku na ďalší nákup.

A post shared by Nudie Jeans Co (@nudiejeans) on May 21, 2017 at 9:11am PDT

Kožená bunda by nemala chýbať v šatníku žiadneho muža a kúskom, ako je napríklad model Ziggy od Nudie Jeans budete mať postarané na desaťročia. Verte nám, že cenovka 500 EUR je stále veľmi férová.

A post shared by Nudie Jeans Co (@nudiejeans) on Feb 17, 2017 at 7:31am PST

Ďalšie slová nie sú nutné...

A post shared by Nudie Jeans Co (@nudiejeans) on Dec 19, 2015 at 4:32am PST

Our Legacy / web

V obľúbenom Švédsku ešte chvíľku pobudneme a obzrieme sa za značkou, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť možno trochu neprístupne, avšak opak je pravdou. Our Legacy píše svoju históriu pomerne krátko, a to od roku 2005, kedy publikovala vôbec prvú kolekciu pozostávajúcu z tričiek s potlačou a minimalistických kúskov. Prvok, ktorý nesmie chýbať väčšine tamojších výrobcov, pričom nám je mimoriadne sympatický a veríme, že rovnako tomu bude aspoň sčasti aj vo vašom prípade.

Zakladatelia Jockum Hallin a Cristopher Nying, však postupom času presedlávajú do vyšších sfér a začínajú sa uberať cestou vysokej módy. Krok, ktorý prvotne nemusel potešiť všetkých, nakoniec vyšiel nad očakávania a v súčasnosti nám brand so sídlom v Štokholme servíruje jednu uhladenú kolekciu za druhou, pričom ako už vyplýva z názvu, nezabúda na svoje korene.

Filozofiu a smer Our Legacy dokonale vystihuje skvelý záber nižšie. Nám obdobný štýl celkom chutí...

A post shared by OUR LEGACY (@ourlegacy) on Mar 2, 2017 at 5:23am PST

Kolaborácia s legandárnou značkou Vans zo začiatku roka síce nebola až tak na očiach, čo ale neznamená, že nebola podarená. V prípade, že sa vám páči, tak aktuálne niektoré kúsky nájdete vo výpredajoch naprieč internetom.

A post shared by OUR LEGACY (@ourlegacy) on Feb 21, 2017 at 12:04pm PST

V portfóliu značky nechýbajú ani rôzne naozaj netradičné "doplnky" ako napríklad kondómy Durex či zápalky.

A post shared by OUR LEGACY (@ourlegacy) on Jun 12, 2017 at 2:42am PDT

Predposledná kolekcia jar/leto 2017 obsahovala aj denim kúsky rovnakého odtieňu, ako máte možnosť vidieť aj na snímke nižšie. Nie sme síce zástancami uvedenej kombinácie, ale po dlhšom uvažovaní sme dospeli k názoru, že nie vždy to musí vyzerať zle.

A post shared by OUR LEGACY (@ourlegacy) on Apr 2, 2017 at 2:25am PDT

Kvetinové vzory využívajú dizajnéri Our Legacy pravidelne v kolekciách pre obe pohlavia a na svoje si prídu aj romantickejšie duše.

A post shared by OUR LEGACY (@ourlegacy) on Feb 11, 2017 at 2:22am PST

Wood Wood / web

Pomalým tempom sme sa prepracovali až k samému záveru dnešného článku a ostáva nám už len jedna značka, ktorá v našom výbere určite nesmie chýbať. Dánsky klenot pouličnej módy s prvkami elegancie má v ponuke napríklad aj Footshop, čo ceníme. Späť ale k merítku veci.

Značka Wood Wood oslavuje tento rok už krásne 15. narodeniny a za ten čas nás potešila už nespočetným množstvom podarených kúskov s typickým nádychom Škandinávie. Karl-Oskar Olsen a Brian SS Jensen sú ľudia, vďaka ktorým majú naše šatníky každú sezónu dôvod na radosť z nových kúskov na denné nosenie. Dosť už ale bolo slov o samotnom brande, presunieme sa k záberom dokazujúcim neodškriepiteľnú kvalitu.

V Škandinávii sú všetci tak trochu "úchylní" na kvalitný denim, z čoho by sme si pokojne mohli vziať miernu inšpiráciu. Najnoviša kolekcia Wood Wood ponúka hneď niekoľko strihov a druhov pre pánov aj nežnejšie pohlavie.

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Aug 1, 2017 at 1:58am PDT

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Aug 1, 2017 at 1:58am PDT

Milé slečny a dámy, v prípade, že obľubujete ležérnu módu s puncom noblesy, tak Wood Wood je tou správnou cestou. Najnovšie kúsky sú jasným dôkazom.

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Jul 24, 2017 at 3:44am PDT

Základne kúsky oblečenia, ako tričká či mikiny s potlačou "Romantic" sí získali srdcia mnohých mladých ľudí so zmyslom pre detail.

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Jul 19, 2017 at 2:26am PDT

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Jul 4, 2017 at 7:16am PDT

Časté kolaborácie so značkami ako Champion, adidas či Asics, sú odzrkadlením populárnosti a kvality dánskeho výrobcu a taktiež zároveň predajcu. Skvelá práca a dlhoročné udržiavanie nastolených trendov sú tým kľučom.



A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Jun 19, 2017 at 6:54am PDT

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Jun 19, 2017 at 6:54am PDT

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on May 24, 2017 at 1:52am PDT

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Feb 17, 2016 at 3:11am PST

Dáni sa môžu pýšiť aj vlastnou obuvou, ktorá pochádza z rúk šikovných obuvníkov s dlhoročnou praxou, čo sa v konečnom výsledku pretavuje do výnimočných produktov.



A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Nov 7, 2016 at 5:58am PST

A post shared by Wood Wood (@w00dw00d) on Nov 2, 2016 at 1:49am PDT

