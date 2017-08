Turistovi sa pre očami zjavil grizly s dvoma mláďatami. Smerovali priamo na neho, no on zachoval pokoj

Národný park Katmai sa rozprestiera na juhu Aljašky. Je plný vysokých hôr, vulkánov, zálivov, jazier, no známy je taktiež aj pre veľký výskyt medveďov grizly. Keď sa sem človek raz vyberie, jednoducho musí počítať aj so situáciou, že sa jedným z macov môže neplánovane stretnúť. Presne toto sa prihodilo anglicky hovoriacemu návštevníkovi parku. Počas chôdze po vyznačenom turistickom chodníku sa v protismere zjavila medvedica grizly s dvoma mláďatami. Skupinka neplánovala uhnúť z cesty, a tak musel muž v poriadnom napätí len svižnejším krokom ustupovať späť. Nás "teší", že si zachoval chladnú hlavu a dokonca stihol celý incident aj natočiť a okomentovať. Vďaka nemu máme teraz pohľad na celú situáciou dokonale zachytený, lenže my sme narozdiel od muža v bezpečí.

Ako by ste sa zachovali vy?