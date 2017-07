Leto ešte nekončí! Najkrajšie chorvátske sídla na Airbnb vás prinútia pobaliť sa a odísť k moru

Leto a s ním spojené prázdniny plné výletov, festivalov či dovoleniek ešte ani zďaleka nekončí, a tak vám s radosťou prinášame ďalšie tipy, kde môžete stráviť nezabudnuteľné chvíle s blízkymi. Tentokrát nebudeme virtuálne cestovať naprieč rôznymi európskymi krajinami, ale upriamime na našincami rokmi milované Chorvátsko.

Tí z vás, ktorí nás poznajú, respektíve pravidelne čítajú dlhšie obdobie, už určite dobre vedia, že nepôjde o nič obyčajné a majú samozrejme svätú pravdu. Detailnejšie si totiž posvietime na päť nami vybraných sídiel, ktoré spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších. Dopredu vás ale upozorňujeme, nebude to práve najlacnejšia záležitosť, avšak po prerátaní medzi viacerých ľudí by ste to mali zvládnuť.

________________________________________________________________________________________________

Vinjerac (Zadar)

Našou prvou dnešnou zastávkou bude známa destinácia ponúkajúca na výber množstvo výletov či nádhernú čistú vodu, v ktorej by bolo hriechom neschladiť sa. Vyššie uvedená obec má výbornú lokáciu blízko Dalmácie alebo národných parkov Plitvici, Krka a Paklenica, čo znamená, že nuda vám rozhodne hroziť nebude, skôr naopak.

Samotné ubytovanie nesie krycí názov Villa Tramontana a je ako vystrihnuté z katalógu prázdninových sídiel. V podstate ide síce o radovú zástavbu, ale dostatok súkromia je vďaka postranným kamenným múrom samozrejmosťou. Na záhrade nesmie chýbať okrem zeleného trávnika, príjemného posedenia či lehátok na opaľovanie ani bazén s nezameniteľným výhľadom na hladinu.

Interiérovej časti dominuje dizajnová moderna a jednoduchosť, čo hodnotíme kladne, keďže čím menej nábytku a doplnkov, tým menšia pravdepodobnosť zničenia. Čo sa týka ceny za dané kráľovstvo, ktoré dokáže ponúknuť nocľah až šiestim osobám, tak tá sa pohybuje na úrovni 350 eur za jednu noc.

Sutivan (Brač)

Na našich potulkách po Jadrane samozrejme nevynecháme ani známy ostrov uvedený vyššie, keďže každoročne priláka tisíce slovenských turistov. Čarovná oblasť spadajúca pod župu Split-Dalmácia vás uchváti už na prvý pohľad a daný stav vo vás bude pretrvávať až do posledného dňa dovolenky.

Nie každý človek má v obľube blízke susedstvo v rámci ubytovania, pričom nehnuteľnosť Villa Sutivan je ako stvorená pre všetkých tých, ktorí vyhľadávajú skutočné súkromie. Kamenná stavba s mimoriadne moderným zariadením dokáže vo svojich útrobách poskytnúť útočisko až pre šesticu osôb s tým, že na výber majú zo štyroch spální. Celková atmosféra domu pôsobí noblesným dojmom, čomu určite napomáha aj menší bazén zasadený do zeme hneď vedľa priestrannej obývacej miestnosti.

Nás však o trochu viac pre tentokrát zaujala exteriérová časť, ktorá v sebe kĺbi prvky aktuálnej a taktiež miestnej architektúry. Priamo úmerná všetkým spomínaným kvalitám sídla je samozrejme aj cena, ktorá sa šplhá na 650 eur za jednu strávenú noc. Pri plnom obsadení to vychádza na niečo vyše 100 eur na osobu, čo už znie mnohonásobne lepšie, že milí priatelia?

Medulin (Istria)

Destinácia situovaná na úplnom juhu vyššie uvedeného polostrova presláveného nádhernými plážami taktiež v ničom nezaostáva a svojim návštevníkom ponúka na výber z množstva nehnuteľností hodných piatich hotelových hviezdičiek. Jednou takou je podľa nášho úsudku kamenná vila ZEGNA, ktorá dokáže prijať najviac šesť hostí, čo nám vzhľadom na veľkosť sídla mierne nesedí, ale budiš.

Ako vo väčšine letných útočísk, tak ani v danom prípade nesmie chýbať vonkajší bazén s nezameniteľným výhľadom na okolité krásy plné zelene či majestátnych skál. Dvojpodlažná stavba navrhnutá v pôvodnom architektonickom štýle disponuje interiérom plným moderny, po akom túžia mnohí z nás aj v rámci vlastného bývania, alebo ani nie? Nech už je to akokoľvek, v prípade, že ste počas aktuálneho leta ešte stále neboli s partiou priateľov na dovolenke, tak neváhajte a ihneď choďte.

Pomerne priaznivá je totiž aj cena pohybujúca sa na úrovni 360 eur za jednu noc, čo po prerozdelení medzi šesticu osôb činí 60 eur, a to už stojí za to. Tak čo, idete do toho?

Podstrana (Split)

Náš štvrtý dnešný výber padol na živšie "letovisko" vzdialené len pár desiatok kilometrov od známeho námorného mesta s približne 180 tisíc obyvateľmi - Splitu. Podstrana síce nie je (zatiaľ) až tak známa, ale ľudia, ktorí ju už mali možnosť navštíviť, určite neľutovali, skôr naopak. Presvedčiť o tom sa však budete musieť sami, a to najlepšie ešte v priebehu augusta.

Hniezdočko nesúce názov "V siedmom nebi" priamo korešponduje so spomenutým slovným spojením, keďže ponúka neodolateľné ubytovanie so všetkým, čo patrí ku kvalitnej dovolenke pri mori. Lákavá je taktiež možnosť nocľahu až pre 16 osôb, čo pri cene 515 eur za jednu noc predstavuje len niečo vyše 30 eur na hlavu. Lepší pomer cena-výkon určite nenájdete, akokoľvek sa budete snažiť...

Samotná stavba bola zariadená pomerne typicky "jadransky" s prvkami moderny a na svoje si tak prídu aj tí, ktorým na obdobných veciach záleží trochu viac. O možnosti každodenných výletov na všetky smery azda ani písať nemusíme, keďže dovolenky s veľkými partiami priateľov sú do veľkej miery len o konzumácii zábavy.

Mimice (Omiš)

Štyri tipy sú už za nami, a tak ostáva posledný z článku, ktorý vám, veríme, pomôže pri výbere dovolenkového útočiska, pričom ako to už býva zvykom, tak na záver si ukážeme to najlepšie. Jedna z najväčších chorvátskych žúp, Split-Dalmácia, nám odhalí aj ďalšie honosné sídlo zasadené priamo do svahovitého pozemku s výhľadom na hladinu Slovenského Jadranského mora.

Menšia obec situovaná len 12 kilometrov od mesta Omiš je pýchou Omišskej riviéry a vyhľadávajú ju tí jednotlivci, ktorí netúžia zrovna po lacnej verzii relaxácie. Čo sa týka konkrétne daného ubytovania nesúceho názov Villa Gloria, tak čistá pláž s priezračnou vodou je vzdialená len 90 metrov, a to sa veru dá zvládnuť aj s pár pohármi prosseca na raňajky, že? Tým, že ide o naozaj maličké mestečko, tak všade cítiť príjemnú a priateľskú atmosféru, čo je príjemným bonusom, ktorý v priebehu voľných dní uvítame všetci.

Majestátna nehnuteľnosť rozprestierajúca sa spolu až na troch podlažiach disponuje okrem mnohých izieb s možnosťou ubytovania pre 16 osôb taktiež bazénom, ktorý je akousi samozrejmosťou pri obdobne ladených letných sídlach. V prípade záujmu vás avšak musíme upozorniť, že cena za opísaný prepych bola majiteľmi stanovená na 920 eur za noc, a tak nám pre tentokrát budú musieť postačiť nasledujúce snímky.

To, či sa vám skrz dnešný výber podarilo nájsť správnu destináciu pre najbližší predĺžený víkend či rovno dovolenku, nám už môžete napísať v komentároch nižšie.



Ďakujeme za podporu a spoluprácu!