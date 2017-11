Luxusom nabité sídlo neďaleko Brna čaká na svojho nového majiteľa

Každý z nás si aspoň z času na čas vo svojich myšlienkach predstavuje, aké by to bolo, keby sme mali na bankovom účte milióny eur a mohli si tak kúpiť všetko, po čom toľko túžime. Medzi prvými nápadmi, do čoho investovať, by bola určite nehnuteľnosť alebo poprípade dokonca množné číslo a ako dobrý tip vám dnes ukážeme nádherné bývanie vzdialené len pár minút od Brna. Viac vám už ale napovie opis od S & W nižšie a taktiež séria detailných záberov.

______________________________________________________________________________________________

Dvě křídla vily chrání trojúhelníkové atrium s letním posezením. Jedno z nich je obytné, druhé nabízí prostory určené k relaxaci - například vnitřní bazén se spa, saunou a wellness centrem, stejně jako letní jídelnu s grilem. Obytné části dominuje obývací pokoj spojený s minimalistickou kuchyní a jídelnou; dále zde najdeme velkorysou ložnici rodičů, 3 dětské ložnice a pracovnu, přičemž všechny ložnice disponují vlastními koupelnami a šatnami. Nechybí ani útulný čtecí koutek, místnost pro domácí práce, technické zázemí a 2 garáže s přímým vstupem do interiéru. Francouzská okna většiny pokojů směřují do výše zmíněného atria, přičemž k sousedům se místnosti obracejí pouze pásovými okny.



Ke špičkovému vybavení vily patří například systém inteligentního ovládání domácnosti s možností kontroly podlahového vytápění, žaluzií či bezpečnostních kamer na dálku, klimatizace nebo atraktivní kaskádové zahrady. Lité podlahy betonepox a betonové stěrky použité v celém interiéru jsou vysoce odolné a také praktické díky snadné údržbě.



Lokalita nabízí dobrou dostupnost do centra Brna, k velkým business zónám a nákupním centrům. Základní občanská vybavenost je vzdálena 5 minut jízdy v centru Modřic.

"Viac podobných nehnuteľností nájdete na stránke realitnej kancelárie Svoboda & Williams."

Plocha pozemku: 1912 metrov štvorcových

Zastavaná plocha: 709 metrov štvorcových

Podlažná plocha: 660 metrov štvorcových

Cena: Na vyžiadanie

"Viac podobných nehnuteľností nájdete na stránke realitnej kancelárie Svoboda & Williams."

V prípade, že viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré sú hodné pozornosti širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie. Ďakujeme za podporu a spoluprácu!