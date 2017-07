Mercedes trefne demonštruje svoj autonómny režim. Nové S-ko odchádza z výrobnej linky bez vodiča

Okolo autopilotov autonómnych režimov je v súčasnosti obrovské haló, čo potvrdzuje nielen už prakticky väčšina značiek, ale najmä nemecké prémiové automobilky so svojimi luxusnými limuzínami. Najnovšie sme boli svedkami veľkolepého predstavenia Audi A8, kde kompetentní do veľkej miery poukazujú na vyspelosť technológií, ktoré vedia vozidlo riadiť bez zásahu vodiča. Dokonca, ako uvádza samotná automobilka, nová generácia vlajkovej lode má byť údajne v súčasnosti technologicky najvyspelejším sériovým vozom na svete v rámci autonómnej jazdy. Žiaľ, keďže ešte nejaký ten piatok potrvá, kedy sa o tom budeme môcť presvedčiť na vlastnej koži, nakoľko novinka príde na trh až o niekoľko mesiacov, overiť si tieto tvrdenia nemôžeme. Samozrejme, do veľkej miery majú vo finále výrobcovia zviazané ruky, nakoľko do reálnej premávky im nie je umožnené vypustiť túto technológiu v takom rozsahu, akou možno reálne disponujú.

Áno, narážame na legislatívu, ktorá je v súčasnosti (pochopiteľne) v Európe stále veľmi prísna. Konkurenčný Mercedes-Benz sa však vynašiel a pri príležitosti faceliftovanej triedy S, teda priameho konkurenta á-osmičky, do sveta vypúšťa veľmi zaujímave video. Jeho podstatou je schopnosť nového S-ka plne autonómne opustiť výrobnú linku. Jednotlivé, práve vyrobené exempláre tak vedia doslova bez vodiča zísť z pásu, opustiť halu a na menej než centimeter presne zaparkovať na priľahlom parkovisku pred výrobným závodom. Značka s trojcípou hviezdou navyše trefne obchádza aj nemilosrdné legislatívy, nakoľko celý akt síce ukazuje technologický pokrok a vyspelosť v praxi, keďže vozidlo nevstupuje na verejnú komunikáciu, nejde o porušenie zákonov.