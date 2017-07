Nová, technológiami po zuby ozbrojená A8-čka je realitou a my vám prinášame živé dojmy priamo z prezentácie

Pravdepodobne vám neunikla informácia o tom, že Audi predstavilo svoju úplne novú vlajkovú loď. Áno, doposiaľ sme vás o tom neinformovali, no nie, nezabudli sme. My sme boli totiž súčasťou onej prezentácie, a preto vám teraz prinášame nielen podrobné informácie, ale aj exkluzívne a autentické prvé dojmy priamo z Barcelony. Aby sme boli presnejší, v metropole Španielska sa konal skutočne veľkolepý Audi Summit, čiže nový koncept prezentácie noviniek v portfóliu značky z Ingolstadtu, pričom ako je už zrejmé, najväčším highlightom bola práve nová, v poradí štvrtá generácia modelu A8 s kódovým označením D5.





Dizajnovo sa veľké zmeny nečakali, no novinka je napokon relatívne dosť odlišná. Iste, stále pôsobí tak fádnejšie a nevýraznejšie, vo výsledku ale vyzerá veľmi dobre. Navyše, A8-čka vyzerá naživo štíhlejšie, doslova atletickejšie než predchodca a zároveň veľmi trefne kombinuje elegantné a dynamické tvary, čo je v tejto triede smerodajné. Nehovoriac o tom, že treba pochváliť jej proporcie - karoséria je mimoriadne vyvážená, nemá zbytočne previsy a celok už nepôsobí neohrabane ako tank. Nová generácie je na dĺžku o 37 milimetrov dlhšia (5,17 metra), pričom verzia A8 L disponuje ešte o 13 cm dlhším rázvorom.

Paradoxne, samotná karoséria je o čosi ťažšia ako teraz, keďže hliník je zastúpený už „len“ z 58 % - do popredia sa dostala ultra-vysokopevnostná oceľ, karbón, horčíková zliatina a plasty výstužené uhlíkovými vláknami. To je odpoveďou na príchod elektrických verzií s ťažkými akumulátormi, ktorým musí byť vyladená a prispôsobená tuhosť a pevnosť. Predná maska opäť nabrala na rozmeroch a hranách, keďže jej 6-uholnikový tvar je po novom ešte evidentnejší. Veľká pozornosť sa upriamuje na svetelnú technológiu - za príplatok budú vpredu už HD Matrix-LED svetlá s laserovou technológiou diaľkových svetiel, zatiaľ čo vzadu nachádzame navzájom prepojené svetlomety s OLED technikou. Tá zaujme najmä perfektnou 3D grafikou, ale aj efektnými animáciami pri odomknutí/zamknutí.





Jednoznačne najväčším progresom prešiel interiér, ktorý do veľkej miery vychádza z konceptu Q8. Svedkami sme tak veľmi minimalistického dizajnu, elegantných línií a čistých tvarov. Ako prvé zaujme nanovo tvarovaný volant so skutočne futuristickým podtónom (jeho tlačidla už konečne tak nevŕzgajú). Za ním sa napokon schováva 12,3" Audi Virtual Cockpit s vylepšenou grafikou a rozlíšením už 1920 x 720 pixlov. Väčší šok však nastáva uprostred palubovky, kde nachádzame prirodzene zapustený displej infotainmentu s doposiaľ nevídaným podaním. Centrálny 10,1" dotykový displej vo vyhotovení Black-Panel takmer neviditeľne splýva s čiernym, vysoko lesklým obkladom prístrojového panelu. Ďalšia revolúcia sa koná o čosi nižšie, čiže v mieste stredovej konzoly, kde nájdeme rovnaký displej, len minimum tlačidiel a zároveň novú koncepciu ovládania a nastavovania vozidla.

Plne dotykový displej pritom disponuje dvojstupňovým ovládaním - klasické dotyky a následne akýsi 3D touch, čiže dotyk s decentným stlačením, ktorý vyvolá decentnú zvukovú aj vibračnú odozvu. Drvivú väčšinu ovládania a nastavenia vozidla tak predstavujú dotyky. Nuž, chce to rozhodne zvyk, lebo taká je doba. Škoda len, že veľké dotykové plochy a početne zastúpený klavírny lak sa extrémne rýchlo zacapká, zamastí a poškriabe. Ďalšie displeje evidujem vzadu, navyše v stredovej konzole si miesto našiel aj tablet, ktorý ponúka nastavenie zadného salónika. Ďalším z highlightov pritom je, že vo verzii Long má osoba sediaca vpravo vzadu možnosť nielen „klasickej“ masáže tela, ale aj nôh – po sklopení predného sedadla a vysunutí stolčeka na nohy totiž zadná strana predného sedadla disponuje funkciou masáže chodidiel. Audi následne hovorí o 41 asistenčných systémoch (360-stupňový okruh senzorov, radarov a po prvýkrát aj laserového skenera) a napokon, že nová A8-čka je prvý sériový automobil na svete, ktorý je vyvinutý pre vysoko automatizovanú jazdu. Svedčí o tom nový názov AI - zastrešuje jazdného, parkovacieho či garážového pilota.

Pokiaľ sa pýtate na pohonné ústrojenstvo a techniku pod onými plechmi, veci sa majú nasledovne. Základné motorizácie zastrešuje značne modifikovaná rodina šesťvalcov - 3.0 TDI s výkonom 210 kW / 286 k, benzínová alternatívna 3.0 TSFI napokon s výkonom 250 kW / 340 koní. Osemvalcovú ponuku rovnako zhomtňuje dvojica jednotiek - 4.0 TDI s výkonom 320 kW / 435 k (z SQ7) a 4.0 TFSI s výkonom 338 kW / 460 koní. Asi nikoho neprekvapím, keď napíšem, že zlatým klincom programu je W12-ka s výkonom až 430 kW / 585 koní. Neskôr môžeme očakávať aj plug-in hybridnú verziu A8 L e-tron quattro (3.0 TFSI a elektromotor) a pochopiteľne aj osemvalcový model S8.

O prenos sily sa vo všetkých prípadoch stará novo vyvinutá 8-stupňová automatická prevodovka tiptronic s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu. Kompetentní zároveň hovoria o nanovo vyvinutom aktívnom podvozku a dynamickom riadení všetkých kolies, čím sa podvozkovo máme baviť o novej úrovni komforte. Štandardom bude totiž vzduchový podvozok, za príplatok však dostanete elektromechanicky ovládaný systém pruženia - každé koleso má vlastný elektromotor, napájaný 48-voltovou hlavnou elektrickou sústavou.

Jednou z najväčších technologických noviniek je skutočnosť, že nová omička bude už v štandarde mild-hybridom - aj súčasťou základnej verzie je elektrická sieť s napätím 48 V, ktorá zásobuje energiou aj vedľajšiu elektrickú sieť s napätím 12 V. Hlavnú sieť napája štartovací generátor, ktorý je pripojený remeňom ku kľukovému hriadeľu motora. Zdrojom energie pre sieť 48 V je lítium-iónový akumulátor (14,1 kWh) umiestnený pod podlahou batožinového priestoru. Vďaka MHEV systému má teda dôjsť k zníženiu spotreby paliva až o 0,7 l/100 km - vyššie napätie môže umožňuje v rozsahu rýchlostí od 55 do 160 km/h jazdiť s vypnutým motorom. Keď vodič opäť stlačí plynový pedál štartovací generátor opäť naštartuje motor. Okrem toho sa systém štart-stop aktivuje už pri rýchlosti 22 km/h. Pri brzdení dokáže štartovací generátor rekuperovať výkon až do 12 kW, čím prispieva k ďalšiemu zníženiu spotreby paliva. Prvé kusy by sme mali na trhu uvidieť v záverečných mesiacoch roka, základná cena je pritom na nemeckom trhu stanovená na čiastke od 90 600 €.

