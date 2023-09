Q6 e-tron odhaľuje novú koncepciu interiéru Audi. Jeho dominantou je panoramatický klenutý panel displejov

Chystaný elektromobil Q6 e-tron nás pozýva do svojho interiéru.

To, ako bude vyzerať nový elektromobil Q6 e-tron už po nedávnych fotografiách plus-mínus vieme, teraz nám však Audi kompletne odkrylo jeho interiér. Hoci z prvých fotiek exteriéru možno badať značnú inšpiráciu v tvaroch menšieho modelu Q4 e-tron, vo vnútri sme svedkami úplne novej generácie dizajnu aj technológií od Audi. Už aj výrobca z Ingolstadtu tak pristupuje na riešenie palubnej dosky, ktorej dominantou je zakrivený panoramatický panel zlučujúci dva hlavné OLED displeje – 11,9" Virtual Cockpit a 14,5" dotykový displej rozhrania MMI.

Plocha v dosahu vodiča je navrhnutá ako oblúk a displej so svojím zakriveným tvarom to zrkadlí. Vďaka špeciálnemu náladovému osvetleniu sa zakrivený displej v noci akoby vznášal. Digitálnu scénu pre predných cestujúcich dopĺňa 10,9" displej pre spolujazdca, ktorému je v rámci aktívneho režimu súkromia umožnené nerušene sledovať filmy bez toho, aby rozptyľoval pozornosť vodiča. Samozrejme, chýbať nemôže ani voliteľný head-up displej s rozšírenou realitou, ktorý má vďaka schopnosti premietať symboly priamo do prostredia zaručiť nový zážitok pre vodiča a poskytnúť okamžite tie najpotrebnejšie informácie bez toho, aby klopil zrak.

Pod obrazovkami sa v strede nachádzajú už úzke výduchy ventilácie, pretože všetky fyzické ovládacie prvky nahrádza dotykové ovládanie priamo na displeji, respektíve spleť základných tlačidiel na stredovom tuneli – štartovacie tlačidlo, volič režimov, výstražný trojuholník, nastavenie hlasitosti a shift-by-wire voliče prevodovky. To sú prakticky všetky analógové ovládacie prvky, pretože zvyšok zastrešujú dotyky. Dotykové plochy sú aj na volante, no a nový dotykový panel pribudol aj na paneli dverách vodiča – tam sa totiž nastavujú nielen okná, zrkadlá, sedadlá či zámok dverí, ale aj samotné svetlá.

Q6 e-tron má priniesť nielen novú multimediálnu výbavu pre modely Audi, ale súčasne dodať kokpitom aj väčší šmrnc, ktorý pritom do veľkej miery pramení z kvalitnejších a hodnotnejšie pôsobiacich materiálov. Tie sú navyše z veľkej miery vyrobené udržateľným spôsobom – napríklad verzia S line používa pri športových sedadlách tkaninu Elastic Melange vyrobenú zo 100 % recyklovaného polyesteru. Povrchy na prístrojovej doske sa štandardne dodávajú v jemnom laku sivej farby Volcano, z ktorých niektoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Alternatívne sú k dispozícii v drevenom vyhotovení či v matnom brúsenom hliníku v antracitovej farbe.

Zdroj: Audi

Ako je pritom pre elektromobily charakteristické, aj Q6 e-tron ponúkne viac priestoru na nohy, vďaka ktorému sa ľahko nastupuje na predné aj zadné sedadlá. Batožinový priestor ponúka 526 litrov úložného priestoru. Novinkou je tzv. Interaction Light (IAL), ktorý ponúka širokú škálu komunikačných funkcií, ktoré pomáhajú vozidlu komunikovať s cestujúcimi. Svetelný LED pás jas plní 3 hlavné funkcie – pomáha inscenovať interiér (napr. úvodné privítanie), pomáha v oblasti bezpečnosti (naznačuje dynamické smerovky) a navyše vizualizuje aj potrebné informácie ako úroveň nabitia či priebeh nabíjania.

V neposlednom rade Audi informuje aj o možnosti siahnuť po 3D audio sústave pre maximálny akustický zážitok – príplatkový Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D zvukom zahŕňa až 22 reproduktorov s výkonom 830 W. Srdcom prémiového zvukového systému Bang & Olufsen je vysoko účinný zosilňovač, štyri z reproduktorov sú pritom integrované priamo do opierky hlavy predných sedadiel.