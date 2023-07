Už aj Audi sa chystá rozdeliť predné svetlá. Potvrdzuje to Q6 e-tron, ktorého techniku vyvíja značka spolu s Porsche

Z vizuálnej stránky bude mať chystaná novinka veľmi veľa spoločného s menším Q4 e-tron.

Automobilka Audi posledné obdobie s predstavovaním noviniek tak trochu ťahá za kratší koniec, čo sa však má v nasledujúcich mesiacoch zmeniť. V horizonte jedného roka je totiž v pláne úplne nová generácia modelov A4 (po novom už A5) a Q5, modernizácia A3, Q7 či Q8, no a na trh chystá uviesť aj úplne nové modely A6 e-tron či Q6 e-tron. Práve posledný menovaný počin nám nemecký výrobca začína pomaly odhaľovať, keďže k jeho svetovej premiére dôjde už tento rok. Ako pritom naznačuje samotné označenie, pôjde o čisto elektrické SUV, ktoré má byť elektrickou alternatívou ku konvenčnej Q5-ke.

Hierarchicky sa tak Q6 e-tron zaradí nad Q4 e-tron, pričom ako ukazujú prvé oficiálne fotografie, s menším súrodencom toho bude mať zo stránky exteriéru veľmi veľa spoločného. Ba čo viac, síce Audi zatiaľ vypustilo do sveta len fotky maskovaných kúskov, tvar ich karosérie je natoľko príbuzný s menším elektrickým SUV, že možno konštatovať, že Q6 e-tron bude de facto nafúknutý model Q4 e-tron. Svedčí o tom najmä bočná silueta, ktorá je prakticky identická, akurát Q6 e-tron má predĺženú zadnú časť.

Takmer rovnakú majú oba modely aj zadnú časť, Q6 e-tron však príde so sofistikovanejšou grafikou koncových svetiel. Tie sú síce tiež vzájomne prepojené svetelným pásom, no za príplatok budú osadené digitálnou OLED technológiou, ktorá ponúkne až osem rôznych grafík zobrazenia. Osem druhov svetelného podpisu ponúknu aj predné Matrix-LED svetlá, ktoré v porovnaní s menším Q4 e-tron už nadobúdajú citeľne iný tvar. Aj Audi už siahlo po riešení, ktorého výsledkom je horizontálne rozdelenie čelných svetiel do dvoch oddelených segmentov.

Rozmerná maska je, pochopiteľne, zaslepená, v zmysle posledných zmien nechýbajú už ani 2D logá na oboch koncoch karosérie, pričom aj tu platí, že sme svedkami dynamicky strihnutých línií, ktoré modely Audi sprevádzajú posledné roky. Pohľadom do kabíny zatiaľ nedisponujeme, na povrch sa však dostala hŕstka technických parametrov. Q6 e-tron bude stáť už na novej platforme PPE (Premium Platform Electric), ktorá je výsledkom spolupráce Audi s Porsche.

Jedným z jej benefitov je až 800 V palubná architektúra s podporou až 270 kW nabíjania. Veľkosť batérie bude rovných 100 kWh, pričom jej dobitie z 10 na 80 percent potrvá za ideálnych podmienok len 30 minút. Technický súrodenec chystaného Porsche Macan EV ponúkne hneď viacero verzií – Q6 55 e-tron z dvoch elektromotorov vyťaží 275 kW/375 koní, zatiaľ čo SQ6 e-tron má ponúknuť krátkodobo až 375 kW/510 koní. Audi pritom v závislosti od verzie sľubuje dojazd vyše 600 kilometrov, na podrobné oficiálne údaje si musíme ešte pár mesiacov počkať.