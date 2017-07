Formula 1 sa opäť revolučne zmení. Od budúcej sezóny budú ochranné oblúky nevyhnutnosťou

Hovorilo sa o tom dlho a snáď ešte dlhšie písalo. Za ostatné roky sme v F1-ke svedkami vskutku veľkých zmien, či už pravidiel ako takých, alebo v prípade samotných monopostov. Poprednou témou súčasnosti bol však ochranný prvok, ktorý má značne zlepšiť ochranu hlavy pilotov, k čomu viedli najmä nedávne kolízie so smutným koncom. Do úvahy pripadalo minimálne hneď niekoľko riešení, do popredia sa však dostal najmä priehľadný štít a akýsi oblúk, ktorý je prezývaný ako "svätožiara" alebo teda "halo". Práve tento typ ochrany napokon medzinárodná automobilová federácia schválila a zároveň zaviedla s platnosťou od budúcej sezóny, kedy bude ochranný oblúk kokpitu povinnosťou.

K testovaniu daného riešenia došlo už nielen počas tejto, ale aj minulej sezóny. Svätožiary pritom rozdelili verejnosť na dva tábory, nakoľko nemalá skupina priaznivcov ochranné štíty z estetických dôvodov kritizovala. Obdobne nesúhlasný názor mali aj piloti, i keď je pravda, že väčšina z nich pochopiteľne skrz bezpečnosť novinku berie pozitívne a väčšina z nich prejavila sympatie práve so štítom "halo." Testované polykarbonátové kryty celého kokpitu, ktoré nedávno testoval v Silverstone sám Sebastian Vettel, tak napokon neuvidíme, i štvornásobný majster sveta sa totiž sťažoval na to, že sa mu z nich krútila hlava. Navyše, ako uvádza FIA, svätožiara, teda halo, má predstavovať najlepšie možné riešenie ochrany hlavy.