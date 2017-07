Košice opäť bodujú naplno. Tentokrát moderným bývaním na úpätí lesa a záhradkou priamo na streche

Príklad pre mnohých slovenských stavebníkov, ktorí sa uzatvárajú, izolujú od okolia. Myslia si, že dom musí byť pevnosťou. Múry, ploty a podlažia sú tým "serióznym nástrojom", ktorý im zabezpečí ochranu a pocit domova.

Prezentované riešenie ukazuje aj iný pohľad. Že nie iba samotná forma objektu je dôležitá. Práve naopak. Stavba môže byť i triviálna, nenápadná. Tvorená iba obyčajnými pravouhlými plochami omieky, skla, výplní, kamennými múrikmi... Pomocou týchto nástrojov však šikovní architekti v tomto prípade prioritne formujú priestory, nie fasádu. Tie chránené pred počasím v interiéri, i tie okolo domu. Nielen v blízkych, ale i v ďalekých súvislostiach, viažúcich sa na krajinu a jej vnímanie.

Priestory i zariadenie môžu byť voľne vymedzené. Poprepájané. Ak však koncept má "hlavu i pätu", nápad a cit, tak výsledkom môže byť príjemné (i dobre fungujúce a podnetné) prostredie pre život rodiny (i ľudí v okolí). A najmä neničíme si živú prírodu okolo nás. Je to riešenie značne kontextuálne. A naviac v takomto dome nemáme obmedzený priestor. V priaznivých ročných obdobiach sa obytné priestory nielen dojmovo, ale aj funkčne môžu rozšíriť na celú plochu parcely. Nemusíme bývať iba "za múrmi". Je to jedna z možných foriem k návratu k celodennému kontaktu so živou krajinou (čoraz zriedkavejší druh bývania).