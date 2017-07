Mandela Effect alebo veci, ktoré si pamätáme úplne inak, než sa v skutočnosti stali

Niekedy sa stáva, že nás jednoducho sklame pamäť a spomienky na veci z minulosti sú pre nás nejasné a skreslené. Čo však v prípade, že sa na nesprávnych spomienkach zhodne veľké množstvo ľudí po celom svete? Teórií, prečo sa tento jav vyskytuje, je niekoľko. Cestovatelia v čase, ktorí zmenili realitu, prechod do iných dimenzii, mimozemšťania či obyčajná ľudská hlúposť... Každý nachádza vysvetlenie na základe vlastných presvedčení. Pozrime sa na niekoľko príkladov, vďaka ktorým zistíte, či sa Mandela Effect týka aj vás.

Nelson Mandela nezomrel vo väzení

Veľké množstvo ľudí si pamätá, že bývalý prezident Juhoafrickej republiky zomrel v 80. rokoch vo väzení v Pollsmoor. Niektorí dokonca tvrdia, že o udalosti čítali v dennej tlači a záznamy z pohrebu boli odvysielané v televízii. Pravda je však taká, že Nelson Mandela sa z väzenia dostal v relatívnom poriadku a žil až do roku 2013. Udalosť, ktorú si nesprávne pamätajú davy ľudí, stála za zrodom nového fenoménu – Mandela Effectu.

Darth Vader a jeho ikonická fráza

„Luke, I am your father.“ Ide pravdepodobne o najpopulárnejší citát z celého filmu. Fanúšikovia Star Wars však zostali šokovaní, ukázalo sa totiž, že Darth Vader túto vetu nikdy nepovedal. V známej scéne namiesto toho hovorí: „No, I am your father.“ Na prvý pohľad ide o úplnú maličkosť, ktorej určite nikto nevenoval dosť pozornosti a ľudia si ju preto zapamätali nesprávne. Je však šokujúce, že citát začínajúci menom hlavnej postavy nájdete na tričkách, hrnčekoch či hračkách. Dokonca bola jeho nesprávna verzia veľakrát zopakovaná v známych filmoch a seriáloch. Mohli sa všetci jednoducho pomýliť?

KitKat bez pomlčky

Asi najviac príkladov Mandela Effectu nájdeme v značkách alebo ich logách. S drvivou väčšinou amerických produktov bežný Slovák do kontaktu nepríde, sú však aj také, ktoré sa dostali až k nám. Názov čokoládových keksov KitKat si mnohí pamätajú s pomlčkou, teda Kit-Kat. Je nutné podotknúť, že logá a dizajny obalov sa menia pomerne často, KitKat však verziu s pomlčkou nikdy nemal.

Sex v meste

Známy seriál vysielaný od roku 1998 s pôvodným názvom Sex and the City je ďalšou vecou, ktorá skrátka nedáva zmysel. Fanúšikovia príbehov o živote štyroch Newyorčaniek prisahajú, že seriál niesol názov Sex in the City. Koniec koncov, zodpovedá tomu aj slovenský preklad Sex v meste.

Logo automobilky Ford

Ďalšia drobnosť, ktorá však rozhodne stojí za zamyslenie. Nemáte pocit, že na súčasnom logu Fordu skrátka niečo nesedí? Mnoho ľudí tvrdí, že zatočený „chvostík“ na písmene F nikdy nebol. Protichodným argumentom zostáva možnosť nedávnej zmeny loga, verziu s „chvostíkom“ však Ford používa od roku 1912.

Flintstonovci vs. Flinstonovci

Kreslenú rozprávku o živote rodinky z doby kamennej určite poznáte. V Amerike, krajine jej pôvodu, si ľudia začali všímať prvé z dvoch písmen T, ktoré v názve rozprávky pôsobí zvláštne. Podobne ako v prípade Sexu v meste, slovenský preklad „Flinstonovci“ odpovedá tomu, čo si anglicky hovoriace krajiny pamätajú. Je pravda, že zmeny v dabingu nie sú nič neobvyklé. Upraviť však meno rodiny, ktoré je zároveň názvom celej rozprávky, nedáva zmysel. Ľudia si preto myslia, že originálny názov sa zmenil až neskôr.

Mona Lisa sa usmieva

Portrét namaľovaný Leonardom da Vincim bol odjakživa známy pre tajomný výraz tváre, ktorý bol na obraze zachytený. Prvou údajnou zmenou je celkový charakter portrétovanej osoby – v minulosti sa viedli diskusie o tom, či taliansky umelec namaľoval ženu alebo muža. Keď sa však na obraz pozrieme dnes, ženské črty sú pomerne jasné. Ide však o samotný úsmev, nad ktorým sa ľudia pozastavujú. Zdá sa omnoho jasnejší a prívetivejší, než si pamätáme.

Má sedemnásť a...?

Ak ste doteraz mali pocit, že Mandela Effect zasahuje iba Ameriku, spomeňte si na text pieste Slobodná od skupiny Elán. Hit osemdesiatych rokov si pamätáme asi všetci, niektorí však úplne nesprávne. Veta „Má sedemnásť a pocit ženy“ je priamym odkazom na túto pieseň, v skutočnosti sa však nikde v texte nevyskytuje.

Po jej vygooglení nájdete niekoľko blahoželaní k sedemnástke na sociálnych sieťach, ktorých zámerom bolo pravdepodobne citovať známy hit, oficiálna verzia má však celkom iné znenie. Ak si nabudúce budete chcieť zaspomínať na staré časy, nezabudnite v skladbe vymeniť slovo „pocit“ za „chôdzu“. Slobodná mala totižto vždy v sedemnástke chôdzu ženy, ako sa cítila, to nevieme.

Mandala Effect vplýva na každého inak a s tým, čo si jedna skupina ľudí pamätá, nemusí iná skupina ľudí súhlasiť. Pravdepodobne nebudete šokovaní z každého príkladu, je však možné, že niektoré z nich vás prinútia lepšie sa zamyslieť. Nemusí ísť ani o celosvetové záležitosti, aj vo svojom osobnom živote môžete nájsť spomienky na veci, ktoré sa v skutočnosti stali inak alebo sa nestali vôbec. Nemusíte sa báť, nie ste sami.