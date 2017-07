Porsche postavilo najvýkonnejšiu 911-ku v histórii. Svojimi parametrami prekonáva nemalé očakávania

Automobilka Porsche sa posledné obdobie zjavne upriamuje na tých najnáročnejších, keďže odstupom času sme spoznali hneď viaceré špeciálne chuťovky pre pravých fajnšmekrov. Pri príležitosti tohtoročného Festivalu rýchlosti v Goodwoode totiž došlo k odhaleniu očakávanej špecialitky 911 GT2 RS. Už samotný názov nazančuje, že vo veci je poriadna nálož, nemecká značka však prichádza s parametrami, ktoré prekonali aj nemalé očakávania. Aby sme prišli rovnko k veci, pozrieť sa musíme pod agresívny bodykit. O pohon (tradične) zadnej nápravy sa stará opäť 3.8-litrový preplňovaný šesťvalec, nakoniec však disponuje výkonom až 515 kW / 700 koní a krútiacim momentom 750 N.m. Inými slovami, novinka zastupuje vôbec najvýkonnejšiu 911-ku v histórií, dych-berúce sú však aj samotné parametre - zrýchlenie z 0-100 km/h len za 2,8 sekundy, zatiaľ čo maximálna rýchlosť je až na úrovni 340 km/h! O sprevodovanie sa stará výhradne špičkové PDK-čko, opomenúť ale nemôžeme ani ďalšiu techniku a použité materiály.

Vonkajšie črty sú do veľkej miery inšpirované verziou GT3 RS, v tomto prípade sme ale svedkami masívnejších nárazníkoch, početnejších otvorov a viacerých aerodynamickejších prvkov, vrátane rozmernejšieho zadného krídla. O tom, že ide o skutočne vyšperkovanú záležitosť svedčí aj paket Weissach - vďaka karbónovej streche, karbónovým stabilizátorom, titánovej ochrannej klietke a výfukom, či diskom z magnézia, Porsche hlási úbytok hmotnosti o ďalších 30 kilogramov. Tlačová správa uvádza, že 911 GT2 RS s plnou nádržou a všetkými potrebnými náplňami váži len 1470 kilogramov, čo je skutočne slušný údaj. Ak zoberieme do úvahy, že stále sa bavíme “len” o 911-ke a nie žiadnom plnohodnotnom super/hyperšporte, dané parametre jasne naznačujú, že v Porsche si dali záležiať. Samozrejme, svoju novú pýchu si patrične cenia - cenové relácie začínajú na čiastke od 273-tisíc $, no a za Weissach paket si Nemci účtujú ďalších 31-tisíc dolárov. Doposiaľ sme sa oficiálne nedozvedeli o počte kusov z limitovanej série - predošlá generácia počítala len s 500 kusmi, tu sa hovorilo o 1000-kusovej sérii, oficiálne zdroje však o limitovaní produkcie nič nenaznačili.

