Toto je 8 najlepších sushi v Bratislave. Ako dopadla vojna šťavnatosti, poctivosti a skvelého aranžovania?

Sushi prišlo do Bratislavy najprv nenápadne ako drahšie exkluzívne jedlo pre bohatých či výnimočné príležitosti. Ako rástlo na popularite, chopili sa ho prevádzky pripravujúce jeho dostupnejšiu verziu spojenú s donáškou. Napriek tomu, že nejde o veľmi diétne jedlo, získalo si imidž zdravého obeda a s rozmachom veľkých bizniscentier dopyt po obedovom donáškovom sushi vyvrcholil až do veľkej vlny, po ktorej sa zo sushi podobne ako predtým z pizze či kebabov stalo naturalizované bratislavské ľudové jedlo.

Dnes si môžete sami vybrať, koľko zaň zaplatíte, aj keď to naozaj chutné začína na trochu vyšších sumách, než si väčšina ľudí pripúšťa. Obľuba je skrátka príliš silná na to, aby si každý vyhradil dvadsať eur na obyčajný obed či večeru, ale to je v poriadku.

Tento rebríček je tu na prípady, keď dostanete chuť na naozaj poriadne sushi, alebo aspoň čo najlepšie vzhľadom na bratislavské pomery, ktoré žiaľ nie sú vždy úplne naklonené naozajstnej kvalite tohto jedla. Lebo áno, počas testovania som zistil, v niektorých detailoch nestačí ani tá vyššia cena a pozícia posh podniku a stále to sushi môže krívať prinajmenšom na suroviny, ktoré sem potrebujú uraziť príliš dlhú cestu.

Ale ostatné si v článku nájdite sami. Som foodblogger Čoje, možno ma poznáš z môjho Facebooku alebo Instagramu, a tentoraz som na základe vlastných skúseností, osvedčených tipov, ale aj tipov od neznámych ľudí spomedzi mojich followerov vytvoril shortlist 8 prevádzok, ktoré som následne otestoval a zoradil.

Teda, pardon. Prevádzok bolo pôvodne 9. Návšteva jednej z nich pre mňa skončila takým sklamaním, že som ju do rebríčka „najlepšieho sushi“ z pochopiteľných dôvodov nakoniec nezaradil. Mnohí z vás mi budú v komentároch určite vyčítať, že som vynechal tú alebo tamtú prevádzku. Nuž, možno nevynechal, možno to bola ona :)

A podľa čoho som hodnotil? Pôvodný plán bol sústrediť sa na esenciu sushi, sladkokyslé tóny ryže, ktoré spolu s jemným dotykom prenikavého wasabi vytiahnu umami chuť kvalitného čerstvého surového rybieho mäsa a splynú v dokonale lahodné chladné sústo. Podporené maximálne krátkym namočením do čistej sójovej omáčky.

Nakoniec na mňa umenie moderného sushi tých najlepších podnikov zapôsobilo natoľko, že kreativitu a progresívne prístupy k tomuto napokon tiež nie až tak starému japonskému jedlu som postavil na rovnakú úroveň.

Skrátka, dopadlo to takto:

8. Tokyo

facebook

mapa

čas návštevy: 10.6.2017 12:30

Shake Losos Nigiri (2,50 €)

Maguro Tuniak Nigiri (2,80 €)

Ebi Kreveta Nigiri (2,80 €)

Anago Úhor Nigiri (2,80 €)

Avokádo Maki 6ks (3,60 €)

Futomaki Special rolka s tuniakom, avokádom a krabou tyčinkou (6,90 €)

Spolu 21,40 €

Na začiatku tohto rebríčka je hneď podnik, ktorý stál aj na začiatku celého bratislavského sushi. A hneď aj môj prvý tip: ak sa chcete cítiť japonskejšie, sadnite si do útulnejšieho vnútra reštaurácie a pešiu zónu nechajte turistom a odparkovaným Hummerom.

Silnou stránkou tunajšieho sushi – ak si na to potrpíte – je veľké množstvo ryže, takže sa určite dobre najete. Ryža navyše chutí celkom dobre a cítiť v nej charakteristickú kyslosť, čo nebýva vždy samozrejmosť.

Čo sa prísad týka, budú vám chutiť viac než pri lacných donáškach, no inak sú dôvod, prečo je Tokyo na chvoste tohto rebríčka. Avokádo v maki rolke chutilo iba priemerne a zážitok z tuniaka sa obmedzil na jeho štruktúru, čo pri nižšej cene až tak nevadilo. Z nigiri kúskov naplnil očakávania celkom dobrý losos.

Futomaki rolka, od ktorej som si sľuboval ukážku tunajšieho kulinárskeho umenia, bola opäť iba svedectvom zašlej slávy tejto bratislavskej legendy. Veľké množstvo ryže jej neurobilo dobre, s obrovskými sústami som musel bojovať a tri kľúčové prísady – tuniak, avokádo a falošná krabia tyčinka – ju chuťovo vybavili iba slabo.

7. Kai

facebook

mapa

čas návštevy: 31.5.2017 12:15

Sake Nigiri (2,50 €)

Maguro Nigiri (3,20 €)

Avokádo Maki (4 €)

Nice Girl špeciálna rolka (11,90 € alebo 9,50 € počas obeda)

Spolu 21,60 € (alebo 19,20 počas obeda)

Sushi bar Kai je nenápadný kútik v nákupnom centre Retro v Ružinove, v ktorom však aj napriek absencii priameho denného svetla narazíte na celkom príjemnú atmosféru. Nedá sa tu ale platiť kartou, tak sa pred návštevou určite zastavte v bankomate.

Špeciálne sushi rolky si tu dáte aj ako súčasť obedového menu za 9,50 € s polievkou. Vybral som si „Nice Girl“ s maslovou rybou, uhorkou, tamago omeletou, lososom, tuniakom, avokádom, hľuzovkovou majonézou a omáčkou unagi. Nie všetko v nej som rozoznal podľa chute, no to, čo cítiť bolo, celkom harmonicky ladilo a jednotlivé kúsky sa dokonca aj príjemne líšili podľa toho, či na ich strieške prevládal losos alebo avokádo.

Lososové nigiri potvrdilo, že tento konkrétny obľúbený kúsok slovenské „sušiarne“ zvládajú veľmi dobre, čo znamená, že naň dokážu zohnať celkom dobré a kvalitné mäso. To už bohužiaľ neplatí o tuniakovom variante. Ani v Kai táto ryba nepredviedla oveľa viac než len jemný „materiál“ bez zásadnejšej chuťovej stopy.

V Kai preto odporúčam skôr avokádové maki, ktoré bolo naopak úplne dokonalé, s veľkými kúskami chutného a akurát zrelého avokáda.

Slabšou stránkou sushi baru Kai je trochu hanblivejšia ryža. Pôsobí takmer nedochutene, takže svojim prísadám dodáva skôr pocit hmoty než nejaké väčšie chuťové tóny.

6. Edo-Kin

facebook

mapa

čas návštevy: 5.6.2017 13:00

Tuna Roll (16 €)

Nigiri Losos (5 € za 2ks)

Nigiri Avokádo (4 € za 2ks)

Spolu 25 €

V známom fusion podniku v Cubicone ma ako prvé zaujalo, koľko tu bolo v čase obeda ľudí. Edo-Kin patrí medzi miesta s dobre zvládnutou komunikáciou, čo mu aj v zdanlivo odstrčených polohách prináša ovocie.

Surovinový problém vnútrozemskej neexotickej Bratislavy sa tentoraz prejavil na avokáde. Kuchár sa s ním síce pokúsil pracovať a pridal mu „chvost“ zo sezamových semiačok, no tie na jeho mdlosť skôr upozornili, než by ju dokázali vyriešiť.

Prekvapením bol ale tuniak. Už som bol takmer zmierený s tým, že ho v Bratislave naozaj chutného skrátka nezažijem, no v Edo-Kin majú zjavne dobrého dodávateľa. Extra palec hore za to, že ten tuniak dokázal vyniknúť v rámci špeciálnej rolky plnej ďalších náročných chutí vrátane pažítky či štipľavej omáčky. Pikantné chuťové tóny v sushi často nezažijete, no tu pôsobili nielen kreatívne, ale aj opodstatnene. A keď už sme pri tých ostrých chutiach, Edo-Kin by mali navštíviť ľudia, ktorí si potrpia na dobré wasabi.

Tunajším kuchárom nechýba a odvaha experimentovať. Byť na mne, trochu by som akurát vylepšil ryžu, ktorá mi chutila skôr sladko a jediná trochu brzdila myšlienky o sebavedomom a kreatívnom podniku, ktoré sa mi už vtedy písali v hlave.

5. Maehwa

facebook

mapa

čas návštevy: 30.5.2017 12:15

Maguro, Sake & Butterfish Nigiri (Tuniak, Losos, Maslová ryba)

Sake Maki (Losos)

Maehwa Special Roll

Sushi set GUK Maehwa Special Roll (25 €)

Sem si treba trochu pocestovať, ak práve nebývate v blízkosti Zlatých pieskov. Vzhľadom a atmosférou pripomína skôr lepšie vietnamské podniky, no jeho neokázalosť pokojne berte ako súčasť jeho čara.

Primárne ide o kórejskú reštauráciu, no Bratislavou sa šíri najmä chýr o sushi, ktoré tu robia naozaj výnimočné. Hlavným dôvodom je skvele zvládnutý úplný základ, lahodne kyslá ryža.

Objednal som si set, z ktorého ma zaujalo už najklasickejšie nigiri. Mäso z lososa v Maehwe patrilo medzi najlepšie z celého testu a výnimočnú chuť potvrdilo aj v jednoduchej maki rolke. Naopak, povesť problematickej ryby potvrdil tuniak.

Pri špeciálnej rolke „Maehwa“ ma opäť zaujala veľkosť jednotlivých kúskov. V slovenskom prostredí háklivom na veľkosť porcií to teraz určite zarezonuje, no ja osobne som s veľkými sústami trochu bojoval. A ako obstála chuťovo? Množstvo ingrediencií pôsobilo pri suchom ochutnaní najprv trochu kontraproduktívne, no po zapojení sójovej omáčky a wasabi z toho jednotlivé chute vystúpili tak, ako mali.

4. Mama’s Panasian Restaurant

facebook

mapa

čas návštevy: 15.6.2017 14:00

Sake Nigiri (Losos, 2,32 €)

Maguro Nigiri (Tuniak, 2,32 €)

Tamago Nigiri (Omeleta, 2,32 €)

Hosomaki Avocado (2,99 €)

Dragon Roll (11,99 €)

Spolu 21,94 €

V ambicióznej všeázijskej reštaurácii hotela Mama’s som narazil na praktickú vychytávku. Objednávanie tu prebieha tak, že dostanete do ruky tablet a jedlo si naklikáte ako v e-shope. Aj keď chýbajú praktické finálne kroky, s ktorými by ste svoju objednávku aj odoslali do kuchyne, prípadne si cez tablet vypýtali účet. Tak či tak, keď som takýmto spôsobom večeral vlani v Chinatowne v Sydney, neodvážil by som si tipnúť, že to hoci aj v okresanej podobe zažijem v Bratislave už o rok.

V mojom prípade žiaľ takéto riešenie nezabránilo dlhšiemu čakaniu (bolo však skutočne plno), no nakoniec som prijal ospravedlnenie a pustil sa do jedla.

Bratislavsky menej výrazná chuť exotických ingrediencií ako avokádo či tuniak žiaľ nie je výnimkou ani tu. Plusom Mama’s je ale veľkosť porcií, či už je reč o maki, špeciálnej rolke alebo nigiri. Našťastie to neznamená žiadne utápanie chutí v masívnych množstvách ryže a adekvátne veľké sú aj kúsky rýb a ostatných prísad. Ryža patrí navyše medzi tie lepšie z tohto testu a aby som nevynechal žiadne pozitívum, veľmi som si užil tunajšieho lososa popretkávaného lahodnými žilkami tuku.

Dobre dopadla aj kulinárska stránka špeciálnej rolky. „Dragon Roll“ obsahovala príjemnú kombináciu marinovaného úhora s avokádom, uhorkou a krabím krémom. Originálny svieži dojazd tomu všetkému vytvorila jarná cibuľka.

Celkovo patrí tunajšie sushi k tým lepším. Ľahko napraviteľnú výhradu mám k wasabi a zázvoru, ktoré sú tu príliš o ostrosti resp. kyslosti a chýba im vyvážená lahodnosť, s ktorou som sa stretol na niektorých iných miestach. Inak je Mama’s jeden z dvoch podnikov, ktoré odporúčam ľuďom hľadajúcim ideálny pomer medzi cenou, veľkosťou a výkonom.

3. Benihana

facebook

mapa

čas návštevy: 13.6.2017 13:20

Losos Nigiri (2ks 2,50 €)

Tuniak Nigiri (2ks 4 €)

Hovädzie Nigiri (2ks 4,50 €)

Avokádo Maki (8ks 3,50 €)

Moderná rolka pikantná tuniaková a avokádová (6ks 5,70 €)

Spolu 20,20 €

No a druhým z oných dvoch podnikov je hneď nasledujúca Benihana. Najprv som si myslel, že tunajšie sushi bude rovnaká cenová kategória ako zvyšok menu, ktoré tu japonskí kuchári tradične pripravujú priamo pri vašom stole, no účet ma príjemne prekvapil.

A tým dobré dojmy nekončili. Ako sushi minimalistu na mňa hneď na začiatok zapôsobila skutočne lahodná a decentne kyslastá ryža. Úplne najviac som si ju užil s obyčajným kúskom fantastického lososa.

Kreatívna časť v podobe modernej rolky trochu trpela na tradične slabšieho tuniaka, ktorý neočaril ani ako samostatné nigiri. Najneskôr v Benihane som si definitívne všimol, že s touto rybou má Bratislava naozaj veľký problém. Rolku našťastie zachránilo chutné avokádo a pikantnosť, ktorá nebola iba taká naoko, ale naozaj nekompromisná.

Vrcholom môjho výberu sa ukázalo byť nigiri s hovädzím mäsom a špargľou. Neobvyklé prísady nepôsobili samoúčelne, ale obohacujúco, a jedlo si pritom zachovalo svoj sushi charakter.

Najlepšie som si nechal na koniec: v Benihane som si užil mimoriadne príjemnú obsluhu a nakladaný zázvor, ktorý mi nanovo zadefinoval, ako mimoriadne môže táto zdanlivo vedľajšia príloha sushi v skutočnosti chutiť.

2. Wabi Sabi

facebook

mapa

čas návštevy: 7.6.2017 12:45

Avokádo Maki (4,50 €)

Tuniak toro Nigiri (6 €)

Watari Kani Futomaki (15 €)

Spolu 25,50 €

Nenápadný sushi podnik z River Parku bola pre mňa najväčšia neznáma a nebyť dôrazného odporúčania od známeho, ktorý má ázijskú kuchyňu naochutnávanú od autentického domáceho prostredia priamo v Ázii až po drahé bratislavské reštaurácie, pravdepodobne ho prehliadnem.

Pre Wabi Sabi je okrem vysokých cien charakteristické, že tu majú naozaj zmáknutú samotnú esenciu sushi. Našiel som tu nielen najlepšiu ryžu zo všetkých podnikov, no tunajší kuchári mi odkliali aj toho nešťastného tuniaka. Objednal som si nigiri s tučnejšou verziou mäsa a dostal som presne to, čo som si pod surovým mäsom z tuniaka predstavoval od začiatku.

Pri maki som si zase všimol niečo, nad čím som sa v predošlých podnikoch ani raz nepozastavil. Výnimočnú chuť kvalitnej riasy som doteraz skrátka bral iba ako čosi nevyhnutné na to, aby sushi držalo pokope.

Tá riasa bola dokonca až taká výnimočná, že sa chuťovo presadila aj v špeciálnej rolke. Prvý raz som mal pocit, že sa futomaki nepredvádza iba vizuálne prísadami, ktoré chuťovo hrajú iba druhé či dokonca žiadne husle. V špeciálnej rolke Watari Kani Futomaki s krabom v tempure, kimchi, údenou majonézou a rukolou sa jednotlivé chute dopĺňali, podporovali a vyvažovali. Každý jeden detail dával zmysel. Bravo.

A aby tých dokonale zvládnutých základov nebolo málo, Wabi Sabi je etalón toho, ako môže chutiť wasabi a zázvor. Ochutnávajte s vedomím, že si možno navždy pokazíte tieto dve veci v bežných sushi podnikoch.

Sushi z dunajského nábrežia nie je pompézne, no chuťovo ide o veľké dobrodružstvo. Ak toto jedlo milujete pre jeho podstatu, kúsok surovej ryby na hrudke kyslej ryže so štipkou wasabi, pokojne považujte Wabi Sabi za víťaza tohto testu.

1. Fou Zoo

facebook

mapa

čas návštevy: 20.6.2017 13:00

Nigiri Tuniak (5 €)

Nigiri Losos (5 €)

Nigiri Japonská omeleta (3 €)

Nigiri Avokádo (3 €)

Moderné Nigiri Homár, Yuzu, Wasabi (8 €)

Moderné Nigiri Tofu, Repa, Wasabi (8 €)

Rolka Fou Zoo (20 €)

Spolu 52 €

Tá cena, že? Hej.

Každý, kto sa neprisťahoval do Bratislavy predvčerom, už určite čosi začul o výnimočnom podniku v Petržalke, ktorý ponúka zážitkovú Áziu. Nájsť naň negatívnu užívateľskú recenziu týkajúcu sa jedla vyžaduje veľa scrollovania a nájsť triezvu pozitívnu recenziu, ktorá by sa nešla zblázniť od superlatívov, je rovnako ťažké.

Už starter, ktorý mi doniesli po obligátnom navlhčenom uteráku, predpovedal čosi veľké. Opísať by sa dal ako zamrznutá hrudka repového sorbetu a po vložení do úst sa mi v nich v rýchlom slede prehnalo niekoľko sviežo chladných kyslastých chutí s aromaticky ostrým dojazdom.

Sushi však veľké očakávania spočiatku zbrzdilo. Teda niežeby nebolo úžasné, no najmä pri úplne základných kúskoch som si uvedomil, že oveľa vyššie, než som si pamätal zo svojich najlepších skúseností s týmto jedlom, to už asi nepôjde. Až raz zájdem do Sukiyabashi Jiro, tak vtedy možno. :) Ale neodbáčajme.

Vlastne to môžeme poňať aj reportážne:

Pri nigiri s avokádom som si povedal, že toto ovocie mám radšej o čosi menej prezreté. Nigiri s lososom bolo najlepšie nigiri s lososom, aké som zažil v Bratislave, s konečne prirodzenou a plnou chuťou lososa. No pri nigiri z tuniaka ma prekvapilo, že zohnať túto surovinu v Bratislave v superkvalite bude asi fakt veľmi ťažké. Keď som si ešte aj pri nigiri s japonskou omeletou vravel, kedy už konečne zamdliem od kulinárskeho zážitku, začal som sa trochu báť.

Potom ale prišiel rad na „Fou Zoo rolku“, od ktorej som právom očakával, že bude tunajšou výkladnou skriňou. Vkladám si do úst prvý kúsok, ktorý som si miesto do sójovej omáčky namočil do špeciálnej omáčky ponzu s hľúzovkovým olejom. Po jazyku sa mi rozlieva takmer tekuté foie gras a pripravuje ho na jemnú chuť a textúru delikátneho homára. Za nimi je už v druhom slede pripravená ostrejšia dochuť pažítky, množstvom aj kvalitou vyladenej tak, aby nič neprerážala. Prvýkrát v živote cítim v ústach toľko vecí naraz a pritom každú na svojom mieste.

Moderné nigiri s homárom predlžuje zážitok ako decentná jednohubka, pri ktorej chuť kôrovca dopĺňajú kyslasté guličky s „hmatovou“ kvalitou na jazyku.

No a potom prichádza vrchol.

Musím sa vám s niečím priznať. Uprostred toho hajpu, ktorý sprevádza tento podnik, som sa trochu zlomyseľne rozhodol objednať si v ňom niečo, čo by ma normálne vôbec nelákalo. Že ako to bude chutiť v bájnom Fou Zoo, chápete. Tak som si teda objednal nigiri s tofu a repou.

Viem, že sa už hrozne rozpisujem, ale toto sa nedá len tak odbiť.

Skrátka, pobyt tohto kúsku v mojich ústach prebehol nasledovne. Chrumkavá kôrka najlepšieho tofu, aké som kedy ochutnal, sa mi prilepila na zuby a podnebie. Popod ňu sa mi po jazyku roztancoval zástup ďalších chuťových tónov, neustále sa meniacich podľa pomeru toho, koľko ich ešte zostávalo v ústach s pomaly ubúdajúcim, rozpúšťajúcim sa tofu. Ako keby to nestačilo, hmatové zmysly jazyka láskali textúry prísad. Jednotlivé chute prichádzali a odchádzali, praskali pod zubami či sa mazľavo šmýkali po jazyku takmer erotickým spôsobom.

Tento malý kúsok jedla sa mi v ústach urobil do minimálne 30 sekundového príbehu a ja som zrazu zažil, čo je to chuť jedla obohatená o rozmer času, s úvodom, priebehom a dojazdom.

Kaziť toto, čo som práve napísal, pokusom o nejaký poučný záver, mi príde nevhodné.

Tento článok nebol sponzorovaný, išlo o subjektívnu recenziu autora. Ak ťa texty od "Čoje" bavia, pozri si aj ďalšie skvelé recenzie, ktoré sa ti zobrazia pod týmto článkom. Prípadne autora sleduj na Facebooku alebo Instagrame.

Ktoré sushi si získalo tvoje srdce? zobraziť výsledkyskryť výsledky Toyko Kai Edo-Kin Maehwa Mama's Panasian Restaurant Benihana Wabi Sabi Fou Zoo Toyko 1 hlas Kai 0 hlasov Edo-Kin 0 hlasov Maehwa 0 hlasov Mama's Panasian Restaurant 0 hlasov Benihana 0 hlasov Wabi Sabi 0 hlasov Fou Zoo 2 hlasy