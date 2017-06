Jon Olsson opäť posúva latku vyššie. Toto je jeho nový extrémny Rolls-Royce s 810 koňmi!

Známy zjazdový lyžiar, respektíve lepšie povedané už skôr športovec na dôchodku a aktívny youtuber Jon Olsson, je širokej verejnosti známy hlavne vďaka svojmu pestrému vozovému parku. Ten síce stále vymieňa, jeho rukami však prešli také extrémnosti, aké by ste na cestách ani nečakali. Väčšina jeho exkluzívnych vozidiel sa totiž pýšilo naozaj brutálnymi úpravami, či už išlo o RS6 Avant v úprave DTM alebo nedávne Lambo s tradičným strešným nosičom a povestným maskovaním. Ako sme vás však informovali, vyšperkovaný Huracán LP610-4 s vyše 800 koňmi začiatkom roka predal, pričom ako dôvod uviedol fakt, že potrebuje 4-miestny automobil. Krátko na to sme následne boli svedkami nového prírastku a okrem toho aj ambicióznych slov, kedy sám Jon Olsson prezradil, že ani jeho "nový" (jazdený exemplár z roku 2014) Rolls-Royce Wraith neostane v sériovej podobe.

Jeho plány sa napĺňajú v uplynulých hodinách, kedy nám vôbec po prvýkrát servíruje prvú hŕstku fotografií aj informácíi. Ako sám uviedol na svojom blogu, do úvahy spadala opäť aj RS6-ka, uvažoval však aj o Nissane GT-R či Ferrari FF, napokon však dal prednosť Wraithu z dôvodu, že si chcel splniť svoj sen, a teda vlastniť skutočný Rolls-Royce. To sa mu aj napokon podarilo, no a podarilo sa mu zároveň aj opäť rozvíriť hladiny autíčkárskych kruhov, nakoľko výsledkom úprav je opäť raz veľká šialenosť. Videli ste totiž niekedy ultra-luxusný Rolls-Royce v camo outfite s prídavnými obrovskými svetlami v štýle rally áut a zároveň s nosičom na streche? Určite nie. Sám Jon priznal, že jeho cieľom bolo postaviť auto, ktoré by nikto iný nepostavil a zase raz sa tak odčleniť od ostatných. Ba čo viac, pod kapotou sa nachádza dvakrát preplňovaná V12-ka so stádom až 810 koní (úprava od Absolute Motors). Na streche následne nechýba prídavná nádrž na benzín, no a za volantom mladý blázon, ktorý hovorí o "pretekárskom" aute, aké nemá obdoby. Nuž, čo dodať, hádam len toľko, že viac sa dozvieš v priloženom videu.

