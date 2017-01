Jon Olsson predáva svoje vyše 800-koňové Lamborghini. Je nové, navyše upravené, no zároveň lacné

Nie je tomu tak dávno, čo sa Jon Olsson pochválil svojím úplne novým tátošom. Známy švédsky zjazdový lyžiar a frírajder napokon na vlastnom blogu detailnejšie predstavil svoje Lamborghini Huracán LP610-4, pričom oboznámil nás aj s početnými úpravami. Prešlo však len niekoľko mesiacov a na jeho instagramovom profile sa objavila fotografia s prekvapujúcim popisom, že tohto rozzúreného býka predáva. Ako dôvod udal fakt, že potrebuje 4-miestny automobil, a teda že tento sa rozhodol predať. To, že by mal problém s peniazmi, je naozaj málo pravdepodobné, zároveň sa vyvracajú aj dohady o tom, že čakajú s manželkou dieťa. V každom prípade, to je na túto chvíľu nepodstatné, zaujmú totiž iné fakty. Ako sám napísal, pri rýchlom jednaní je ochotný svojho tátoša predať "len" za 250-tisíc €. Na to, že jeho exemplár ma absolvovaných len 3800 kilometrov a dokonca sa pýši skutočne rozsiahlymi estetickými či technickými úpravami, je táto cena skutočne atraktívna. Nehovoriac o tom, že Jon Olsson je vo svete pojem, čiže viacerí záujemcovia by rozhodne nemali problém si aj priplatiť za to, že majú auto, ktoré predtým patrilo práve tomuto Švédovi.



Pri fotke sa píše, že reálna cena vrátane úprav sa blíži až k hranici 350-tisíc €, čo je už o čosi pochopiteľnejšia cenová hladina. Pre priblíženie totiž spomeňme, že toto Lambo sa pýši statusom najrýchlejší Huracán v Európe - s plnou truhlou na streche dokáže akcelerovať zo 100 - 200 km/h len za 5,3 sekundy. O Huracán LP610-4 sa mu postarala firma Stertman Motorsport, ktorá ho, okrem iného, osadila kompresorom od VF Engineering, pričom vo výsledku tento superšport disponuje výkonom vyše 800 koní. V cene dostanete jeho povestnú exteriérovú kamufláž a karbónový držiak na strešný box, ale aj upravený podvozok od K&W, karbónové sanie motora z dieľne spoločnosti Eventuri, či ešte mohutnejší zvukový prejav, o ktorý sa postaralo úplne nové výfukové potrubie Akrapovic.