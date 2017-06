Fanúšikovia počas zápasu zahádzali brankára Donnarummu bankovkami. Reagujú tak na jeho nepredĺženie zmluvy s milánskym AC

Milánske AC stále spomína na svoje úspešné roky, no vyzerá to tak, že konečne by sa mohli vrátiť na vrchol. Klub prevzal nový bohatý investor, na prestupovom trhu je taliansky veľkoklub pravdepodobne tým najaktívnejším a navyše má vo svojom kádri niekoľko hráčov z vlastnej akadémie. Jedným z nich je aj 18-ročný dlhokánsky brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý sa postavil medzi tri žrde slávneho klubu už ako 16-ročný, no hoci do neho klub vložil veľké nádeje, on sa na neho vykašlal.

Nová zmluva z neho mala dokonca spraviť druhého najlepšie zarábajúceho brankára na svete, no ani to ho nepresvedčila ju podpísať. Predstavitelia klubu dokonca vraveli o tom, že Donnarumma mal byť ikonou klubu, v budúcnosti mu chceli dať aj kapitánsku pásku, no toto všetko mu bolo málo a teraz je tak z neho taliansky futbalový nepriateľ číslo jeden. Fanúšikovia sa do neho okamžite pustili a svoju nespokojnosť mu vyjadrili aj počas prebiehajúcich majstrovstiev Európy počas zápasu Talianska s Dánskom. Začalo to transparentom s nápisom Dollarumma a nasledovalo hodením bankoviek po tomto brankárovi. Čo hovoríte vy na jeho rozhodnutie?