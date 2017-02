„Je normálne sadnúť si za volant opitá? Je! Na východe je!" Opitá matka narazila do opitej dcéry a vznikol z toho najlepší slovenský bizár

V novom roku akoby sa so slovenskými bizarnými videami vrece roztrhlo. Začalo to vulgárnym šoférom bratislavskej sanitky, potom si jeden opitý chlapík zapínal pred nehodou vo vlastnom aute forsáž a teraz nám televízia Markíza pripravila čerešničku na torte. Jej redaktor Martin Jedinák sa dostavil na miesto dopravnej nehody v uliciach Prešova, ale to nemohol tušiť, že sa z toho vykľuje jedna z jeho najvtipnejších reportáží vôbec.

Na križovatke sa zrazili dve osobné autá, pričom v jednom z nich sedela 35-ročná Beáta a v druhom ďalšia Beáta vo veku 62 rokov. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o dcéru s matkou a keby obe nemali dobre vypité. Matke pri dychovej skúške policajti zistili 1,81 promile a oveľa lepšie na tom nebola ani jej dcéra, ktorá nafúkala 1,58 promile. Na mieste ich potom vyspovedal redaktor Markízy Martin Jedinák a ak si mal doteraz zlú náladu, po tomto videu to už platiť nebude. Viac informácií sa o incidente dozvieš v Televíznych novinách na Markíze už o 19:00 a na záver pripomíname, že na východe skutočne nie je normálne sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu.