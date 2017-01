Vodič bratislavskej sanitky poslal cez amplión blokujúceho šoféra do pi*e. Vo vypätej situácii bolo nadávok dokonca o čosi viac

Slovenský jazyk má desiatky írečitých nadávok, vďaka ktorým vieme hocikomu v akejkoľvek situácii trefne vynadať a očividne to vedel aj vodič, alebo iný člen posádky sanitky, ponáhľajúcej sa cez križovatku. Automobil so zapnutou kamerou natočil, ako sa sanitka približuje ku križovatke, ale nemôže sa odrazu pohnúť dopredu, pretože ju zablokoval vodič červeného auta. Podobné prípady sa z času na čas stávajú a ľudia občas nechtiac urobia nesprávne rozhodnutie a sanitku či policajtov na chvíľu zablokujú, lenže šofér z červeného auta akoby ani zareagovať nechcel. Sanitka teda musela počkať, kým sa auto pred ňou pohne a z jej ampliónu medzitým v rozčúlení vyšli slová: „Pál do pi*e, ko*ot zaje*aný.“ Nevieme, či sa takáto vulgárna reakcia hodila na profesionálneho záchranára, ale na druhej strane chápeme, že išlo o vypätú situáciu a človeku niekedy takto verbálne prasknú nervy. Svoju časť viny určite nesú obidvaja vodiči, ako šofér červeného auta, tak aj vodič sanitky, ale je jasné, že vulgárny záchranár sa zaradí medzi legendy slovenského internetu.

